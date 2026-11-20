Sau bữa ăn thịnh soạn, người phụ nữ 30 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày, bác sĩ cảnh báo thói quen và căn bệnh nguy hiểm nhiều người thường chủ quan.

Vừa qua truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin cô Từ, 30 tuổi, là nhân viên hành chính tại một công ty ở Đài Bắc. Trong buổi tiệc do công ty tổ chức tại một nhà hàng buffet, cô ăn khá nhiều món thịt, đồ nướng, hải sản và uống thêm bia rượu.

Sau bữa ăn, cô bắt đầu cảm thấy đau bụng nhưng cho rằng nguyên nhân chỉ là ăn quá no. Cô tự mua thuốc về uống và nghỉ ngơi tại nhà. Tuy nhiên, cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng dữ dội.

Ảnh minh họa.

Tại viện sau khi khai thác tiền sử bệnh, người thân cho hay cô xuất hiện tình trạng đau quặn bụng, cơn đau lan ra sau lưng, kèm buồn nôn và nôn liên tục. Đến nửa đêm, khi tình trạng trở nên nghiêm trọng, gia đình lập tức gọi xe cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng xác định cô bị viêm tụy cấp nặng. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số triglyceride trong máu vượt 4.000 mg/dL, cao gần 30 lần so với ngưỡng bình thường dưới 150 mg/dL.

Dù được can thiệp tích cực, đặt nội khí quản và chuyển vào khoa hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân vẫn diễn biến xấu. Chỉ sau 2 ngày, cô không qua khỏi.

Bác sĩ Hsu Ping-yi cho biết bệnh nhân không có tiền sử uống rượu thường xuyên hay mắc sỏi mật. Nguyên nhân đáng chú ý là cô từng được chẩn đoán tăng triglyceride máu nhưng tự ý ngừng thuốc vì không muốn phải sử dụng thuốc lâu dài. Việc ăn uống quá nhiều chất béo trong bữa tiệc có thể đã góp phần kích hoạt biến chứng viêm tụy cấp nghiêm trọng.

Mỡ máu cao có thể gây viêm tụy cấp, đe dọa tính mạng

Triglyceride là một dạng chất béo trong máu, được hình thành từ thực phẩm và quá trình chuyển hóa tại gan. Khi chỉ số này vượt 150 mg/dL, người bệnh được xem là có tình trạng tăng triglyceride máu.

Đáng chú ý, khi triglyceride từ 500 mg/dL trở lên, nguy cơ viêm tụy cấp tăng lên. Nếu vượt 1.000 mg/dL, nguy cơ này càng đáng lo ngại.

Theo bác sĩ Hsu Ping-yi, viêm tụy cấp do triglyceride tăng cao là biến chứng nguy hiểm. Khi tuyến tụy bị viêm nghiêm trọng, người bệnh có thể gặp tình trạng hoại tử tụy, suy thận, suy hô hấp, sốc và suy đa cơ quan.

Không chỉ gây viêm tụy cấp, triglyceride tăng kéo dài còn liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, gan nhiễm mỡ và các rối loạn chuyển hóa khác.

Điều đáng lo là phần lớn người bị mỡ máu cao không có triệu chứng rõ ràng. Một số trường hợp có thể xuất hiện các nốt u vàng trên da, đặc biệt khi triglyceride tăng rất cao. Vì vậy, xét nghiệm máu định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phát hiện và kiểm soát bệnh.

Không tự ý ngừng thuốc khi bị mỡ máu cao

Trường hợp của cô Từ là lời cảnh báo về hậu quả của việc chủ quan với tình trạng rối loạn mỡ máu. Người bệnh không nên tự ý ngừng thuốc hoặc thay đổi liều điều trị khi chưa có ý kiến của bác sĩ.

Việc kiểm soát triglyceride cần kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động và sử dụng thuốc theo chỉ định. Với người có chỉ số triglyceride từ 500 mg/dL trở lên, bác sĩ có thể cân nhắc các thuốc như fibrate, statin hoặc omega-3 liều điều trị tùy tình trạng cụ thể.

Bên cạnh đó, người bệnh nên hạn chế rượu bia, đồ ngọt, tinh bột tinh chế và thực phẩm nhiều chất béo. Khi triglyceride tăng rất cao, chế độ ăn ít chất béo cần được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn chuyên môn.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị duy trì ít nhất 150 phút vận động thể chất mỗi tuần, kiểm soát cân nặng và kiểm tra mỡ máu định kỳ, theo Good Morning Health.

Ngoài ra, các chuyên gia nhấn mạnh nếu xuất hiện đau bụng dữ dội, đau lan ra sau lưng, buồn nôn hoặc nôn liên tục, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay, nhất là khi có tiền sử rối loạn mỡ máu. Không nên tự mua thuốc uống hoặc chờ cơn đau tự hết.