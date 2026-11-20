Khi tham khảo ý kiến bác sĩ tại Nhật Bản, người phụ nữ được thông báo tiên lượng sống có thể không quá 6 tháng với tình trạng bệnh lúc đó.

Năm 2012, bà Nguyễn Thị Chi Mai (60 tuổi, Hà Nội) phát hiện mắc ung thư nội mạc tử cung và được điều trị khi bệnh còn ở giai đoạn sớm.

Bà được phẫu thuật và xạ trị. Sau điều trị, bác sĩ từng động viên rằng với tình trạng bệnh lúc ấy, bà có thể sống khỏe mạnh trong thời gian rất dài.

"Tôi cứ nghĩ mình đã may mắn vượt qua được căn bệnh. Nhưng đến năm 2015, ung thư lại tái phát ở mạc treo. Khi đó, tôi thực sự hoang mang", bà Mai kể.

Trước tình hình bệnh diễn biến phức tạp, gia đình đưa bà đi tham khảo ý kiến tại nhiều cơ sở y tế, trong đó có Singapore và Nhật Bản. Những thông tin nhận được khiến cả gia đình suy sụp.

Bà Mai chia sẻ về hành trình điều trị ung thư (ảnh: N.M).

Bà Mai nhớ lại, khi tham khảo ý kiến bác sĩ tại Nhật Bản, bà được thông báo tiên lượng sống có thể không quá 6 tháng với tình trạng bệnh lúc đó.

"Nghe bác sĩ nói như vậy, tôi cũng nghĩ thôi thì số phận thế nào phải chấp nhận thế ấy. Gia đình đã chuẩn bị đặt cọc để đưa tôi sang Nhật điều trị", bà chia sẻ.

Bà Mai từng sang Singapore điều trị hóa chất. Tuy nhiên, trải nghiệm điều trị ở nước ngoài không hề dễ dàng. Sau mỗi đợt truyền hóa chất, cơ thể bà gần như kiệt sức, mất vị giác, ăn uống khó khăn. Có thời điểm, chỉ số bạch cầu giảm rất thấp.

Bên cạnh những tác động về sức khỏe, rào cản ngôn ngữ cũng khiến hành trình điều trị thêm vất vả.

"Bị bệnh, ăn uống đã khó, lại không nói được tiếng bản địa nên tôi phải nhờ con đi cùng để phiên dịch. Khi đau ốm, lúc nào cũng cần một người bên cạnh hỗ trợ, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Chi phí điều trị ở nước ngoài cũng cao", bà Mai kể.

Chính những trải nghiệm ấy khiến bà và gia đình cân nhắc lại quyết định tiếp tục điều trị ở nước ngoài.

Quyết định quay về Việt Nam điều trị

Sau đó, bà Mai quyết định điều trị tại Việt Nam. Theo bà Mai, các bác sĩ cho biết bà vẫn cần tiếp tục hóa trị. Tuy nhiên, phác đồ và loại thuốc được xem xét điều chỉnh phù hợp với tình trạng sức khỏe, khả năng đáp ứng và thể trạng của bà.

"Tôi điều trị khoảng 8 đợt hóa chất, mỗi đợt cách nhau khoảng 3-4 tuần. Điều khiến tôi yên tâm là các bác sĩ theo dõi sức khỏe và điều chỉnh phương án điều trị phù hợp với mình", bà nói.

Sau các đợt hóa trị, bà được tư vấn thêm về liệu pháp tế bào miễn dịch tự thân. Theo cách hiểu của bà Mai, tế bào miễn dịch được lấy từ chính cơ thể người bệnh, sau đó được nuôi cấy, tăng số lượng rồi truyền trở lại nhằm hỗ trợ hệ miễn dịch.

Hiện tại bà Mai khỏe mạnh, chưa ghi nhận ung thư tái phát (ảnh: N.M).

"Tôi hiểu nôm na rằng khi hóa trị, thuốc tiêu diệt tế bào ung thư nhưng cơ thể cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, bác sĩ tư vấn bổ sung lực lượng tế bào miễn dịch, giống như xây dựng thêm đội quân bảo vệ để hỗ trợ cơ thể chống lại tế bào ung thư.

Tôi không dám khẳng định chỉ nhờ liệu pháp tế bào miễn dịch mà mình có được sức khỏe như hôm nay, bởi tôi không phải người làm chuyên môn. Nhưng trong suốt quá trình điều trị, tôi cảm nhận được những hỗ trợ tích cực đối với sức khỏe", bà Mai nói.

Sau 14 năm, vẫn duy trì cuộc sống và chơi golf

Điều khiến bà Mai nhớ nhất khi so sánh hai hành trình điều trị ở nước ngoài và trong nước là sự khác biệt về trải nghiệm sau mỗi đợt hóa chất.

Bà cho biết, khi điều trị tại Singapore, cơ thể thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi, gần như không còn cảm giác thèm ăn. Sau khi trở về Việt Nam, được điều chỉnh thuốc hóa trị và phối hợp các biện pháp hỗ trợ, bà cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

"Tôi thấy mình đỡ mệt hơn sau hóa trị, có thể ăn uống trở lại. Tinh thần cũng thoải mái hơn vì được bác sĩ giải thích, tư vấn và gia đình luôn đồng hành", bà kể.

Trong những năm điều trị, bà cố gắng duy trì chế độ ăn uống, giữ sức khỏe và tinh thần lạc quan để có thể tiếp tục các đợt điều trị. Bà cũng cho biết chồng mình từng giảm cân khá nhiều vì lo lắng cho vợ, trong khi bản thân bà về cơ bản vẫn giữ được cân nặng như trước khi điều trị hóa chất.

Nhìn lại hành trình đã qua, điều bà trân trọng không chỉ là quãng thời gian sống thêm so với tiên lượng ban đầu, mà còn là việc có thể trở lại với những hoạt động đời thường, được chăm sóc gia đình và duy trì cuộc sống mình yêu thích.

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec, cho biết trong hệ miễn dịch, tế bào giết tự nhiên (NK) và tế bào T giữ vai trò cốt lõi trong việc tiêu diệt tế bào đột biến.

Hóa trị giúp tiêu diệt tế bào ung thư nhưng đồng thời làm suy giảm nghiêm trọng lượng bạch cầu và hệ miễn dịch. Liệu pháp tăng cường miễn dịch tự thân khắc phục lỗ hổng này bằng cách phân lập tế bào NK và T từ máu ngoại vi của bệnh nhân, đưa vào phòng thí nghiệm để nuôi cấy, hoạt hóa và tăng số lượng lên hàng tỷ tế bào, rồi truyền tĩnh mạch trở lại cơ thể.

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, với trường hợp của bệnh nhân Mai, việc truyền tế bào miễn dịch tự thân được thực hiện song song với điều trị hóa chất, xen kẽ trong khoảng nghỉ giữa các đợt truyền hóa chất và tiếp tục duy trì sau khi kết thúc hóa trị nhằm hỗ trợ tiêu diệt tế bào ác tính còn sót lại cũng như phục hồi hệ miễn dịch.

Sau khi kết thúc chu kỳ hóa chất vào đầu năm 2016, bà tiếp tục duy trì truyền tế bào miễn dịch với tần suất giãn dần: từ 3 tháng, 6 tháng đến 1 năm một lần và dừng lại vào năm 2021. Hiện tại, bà không sử dụng thêm bất kỳ loại thuốc can thiệp nào và khối u không có dấu hiệu tái phát.