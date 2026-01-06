Nam thanh niên nguy kịch do vết thương đâm thủng phổi

Khi nhập viện, bệnh nhân không bắt được mạch, huyết áp không đo được, thở nhanh, da xanh, niêm mạc nhợt, có vết thương vùng lưng và hông trái do vật sắc nhọn.

Nhận định đây là ca chấn thương nặng, nguy cơ tử vong rất cao, kíp trực Cấp cứu - Ngoại tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP Hồ Chí Minh) lập tức triển khai hồi sức tích cực, thiết lập nhiều đường truyền, chuẩn bị truyền máu khối lượng lớn. Kết quả siêu âm FAST ghi nhận tràn máu màng phổi trái lượng nhiều.

Sau khoảng 45 phút hồi sức khẩn trương, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình mổ, ekip ghi nhận khoảng 2.200 ml máu trong khoang màng phổi trái, thùy dưới phổi trái có vết thương dài khoảng 2 cm, đang chảy máu và rò khí. Người bệnh được khâu cầm máu phổi kịp thời.

Đặc biệt, trong lúc phẫu thuật, người bệnh bất ngờ ngưng tim. Phẫu thuật viên đã tiến hành xoa bóp tim trực tiếp trong khoảng 5 phút, giúp tim đập trở lại. Sau hơn 90 phút phẫu thuật kết hợp hồi sức tích cực, người bệnh qua cơn nguy kịch. Tổng cộng, người bệnh được truyền 10 đơn vị máu và các chế phẩm máu.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực. Đến rạng sáng hôm sau, các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện tại, người bệnh hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.