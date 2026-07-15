Nam thanh niên 17 tuổi rơi vào nguy kịch chỉ sau vài giờ bị thứ nước quen thuộc này bắn lên quần áo

Không nuốt vào bụng cũng không bắn vào các vùng nguy hiểm như miệng hay mắt, tại sao thuốc trừ sâu chỉ ngấm vào quần áo cũng đủ khiến nam thanh niên "thập tử nhất sinh"?

Chỉ vì chủ quan trước vệt nước ướt nhẹp dính trên quần áo lúc làm vườn, Tiểu Minh (Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc) đã phải trả giá đắt khi suýt mất mạng bởi độc tố từ thuốc trừ sâu.

Một buổi chiều bình thường suýt chút nữa biến thành thảm kịch đối với Tiểu Minh, cậu nam sinh vừa tròn 17 tuổi, thường xuyên giúp đỡ bố mẹ việc đồng áng và chăm sóc sân vườn. Chỉ vì một vết rò rỉ nhỏ từ chiếc bình xịt thuốc trừ sâu cũ kỹ, thứ nước bên trong đã bắn tung tóe, thấm đẫm mông và đùi sau của cậu.

Nam thanh niên bị rò rỉ thuốc trừ sâu khi làm vườn giúp bố mẹ (Ảnh minh họa)

Không một ai, kể cả nạn nhân, có thể ngờ rằng vệt nước tưởng chừng chẳng nguy hại thấm trên vải quần lại chính là chiếc chìa khóa mở cánh cửa tử thần, đẩy cậu vào phòng cấp cứu chỉ sau vài giờ ngắn ngủi. Giống như Tiểu Minh, hầu hết mọi người cho rằng thuốc trừ sâu chỉ nguy hiểm khi nuốt phải hay bắn vào mắt, miệng, vết thương hở... Còn trên da, cùng lắm chỉ mẩn ngứa.

"Quả bom hẹn giờ" kích hoạt âm thầm từ vệt nước ướt nhẹp trên quần

Thời điểm mới bị bắn thuốc trừ sâu lên người, Tiểu Minh chỉ thấy chân hơi ẩm ướt kèm cảm giác châm chích nhẹ rồi tiếp tục phun thuốc. Phun xong, cậu thay đồ thì thấy làn da đỏ ửng. Thế nhưng, cậu gạt đi vì nghĩ bản thân chỉ bị dị ứng thời tiết hoặc do va quẹt vào cỏ dại khi làm vườn mà không nghĩ do tiếp xúc với thuốc trừ sâu.

Do cơ thể hoàn toàn tỉnh táo, không hề có triệu chứng chóng mặt hay buồn nôn, như thường lệ, Tiểu Minh tắm nước ấm cho sạch rồi uống một viên thuốc dị ứng ở nhà rồi đi ngủ.

Thế nhưng, cơn ác mộng thực sự ập đến chỉ vài giờ sau đó. Vùng mông và đùi sau của tiểu Minh bắt đầu bỏng rát dữ dội như bị tạt axit. Da sưng tấy, nổi mụn nước khổng lồ rồi vỡ ra chảy dịch vàng đầy đau đớn.

Ngay khi được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu, kết quả xét nghiệm máu lập tức đặt hệ thống y tế vào tình trạng báo động đỏ. Chỉ số viêm trong cơ thể Tiểu Minh tăng vọt, đặc biệt là nồng độ cholinesterase (ChE), là một loại enzyme duy trì hoạt động thần kinh đã tụt dốc thảm hại xuống còn 702 đơn vị, trong khi người bình thường là hàng nghìn đơn vị.

Tiểu Minh lập tức được chuyển thẳng vào Khoa Chăm sóc đặc biệt (ICU) của Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Y khoa Phúc Kiến (Trung Quốc) trong tình trạng nguy kịch. Hệ thần kinh của cậu bé 17 tuổi có nguy cơ suy sụp hoàn toàn bất cứ lúc nào do ngộ độc thuốc trừ sâu dạng cực nặng.

Tình trạng làn da của Tiểu Minh khi nhập viện cấp cứu (Ảnh từ BV)

Sự thật tàn nhẫn: Không uống một giọt vẫn ngộ độc suýt chết vì thuốc trừ sâu

Câu hỏi khiến cả gia đình tiểu Minh bàng hoàng chính là: "Không hề uống một giọt thuốc trừ sâu nào, tại sao độc tính lại có thể tàn phá cơ thể khủng khiếp đến thế?"

Giải đáp bí ẩn này, Bác sĩ Lâm Tiêu (Lin Xiao), Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 trực thuộc Đại học Y khoa Phúc Kiến đã chỉ ra hai cơ chế giết người thầm lặng của nhóm thuốc trừ sâu hữu cơ photpho (như dichlorvos mà Tiểu Minh sử dụng):

- Khả năng thẩm thấu xuyên da siêu đẳng: Màng tế bào da của con người được cấu tạo từ các lớp lipid (chất béo). Trong khi đó, thuốc trừ sâu hữu cơ photpho lại có đặc tính hòa tan lipid cực mạnh. Khi bám vào da, chất độc này không cần đi qua đường miệng mà tự động thấm xuyên qua lỗ chân lông, đi thẳng vào mạch máu nhanh như một miếng bọt biển hút nước.

- Giai đoạn ủ bệnh cực kỳ "lươn lẹo": Ngộ độc thuốc trừ sâu qua da không phát tác ngay lập tức. Ở giai đoạn đầu, nạn nhân hoàn toàn khỏe mạnh, tạo ra cảm giác an toàn giả tạo trong khi enzyme thần kinh đang bị tiêu diệt âm thầm. Đến khi chất độc bùng phát gây liệt cơ hô hấp hoặc ngừng tim đột ngột thì cơ hội cứu sống gần như bằng không.

Chưa kể, dung dịch thuốc trừ sâu đậm đặc có tính ăn mòn cực cao. Khi tiếp xúc trực tiếp, chúng nhanh chóng hủy hoại lớp biểu bì, tạo ra các vết loét hở. Lúc này, bức tường phòng ngự cuối cùng của da bị sụp đổ hoàn toàn, tạo điều kiện cho hóa chất độc hại tràn vào máu với tốc độ không phanh.

Sau nhiều ngày đêm lọc máu liên tục, truyền thuốc giải độc đặc hiệu và điều trị vết bỏng sâu tại phòng ICU, tiểu Minh mới may mắn giữ lại được mạng sống từ tay tử thần. Tuy nhiên, hiện tại cậu vẫn cần theo sõi sát sao và được cảnh báo bệnh tình có thể trở nặng bất cứ lúc nào.

Phải làm gì nếu bị hóa chất độc hại, thuốc trừ sâu dính vào người?

Câu chuyện đau lòng của tiểu Minh là lời cảnh báo đắt giá cho bất kỳ ai thường xuyên tiếp xúc với các loại hóa chất, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật. Bác sĩ Lâm Tiêu đặc biệt lưu ý, nếu vô tình bị thuốc trừ sâu bắn vào quần áo hoặc da, hãy thực hiện ngay 3 bước sơ cứu sống còn sau:

- Cởi bỏ quần áo ngay lập tức: Hãy lột bỏ toàn bộ quần áo bị dính hóa chất càng nhanh càng tốt để cắt đứt nguồn tiếp xúc trực tiếp với thuốc trừ sâu. Sau đó, dùng dòng nước mát chảy liên tục hoặc nước xà phòng để rửa sạch vùng da bị ảnh hưởng trong ít nhất 15 đến 30 phút.

Cần làm sạch cơ thể ngay lập tức bằng nước lạnh nếu tiếp xúc với thuốc trừ sâu (Ảnh minh họa)

- Tuyệt đối không dùng nước nóng để rửa: Đây là sai lầm chết người mà rất nhiều người mắc phải. Nước nóng sẽ kích thích giãn nở lỗ chân lông và làm giãn các mạch máu dưới da, vô tình tạo đường cao tốc giúp chất độc từ thuốc trừ sâu thấm vào cơ thể nhanh hơn gấp nhiều lần. Bạn chỉ được phép dùng nước lạnh hoặc nước ấm nhẹ.

- Đến bệnh viện kiểm tra máu khẩn cấp: Đừng đợi đến khi cơ thể có triệu chứng ngộ độc thuốc trừ sâu mới đi khám. Khi di chuyển đến cơ sở y tế, hãy nhớ mang theo vỏ chai hoặc chụp lại nhãn mác để các bác sĩ xác định chính xác hoạt chất và đưa ra phác đồ giải độc đích kịp thời.

Nguồn và ảnh: Sina, China News