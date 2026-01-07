Nam thần showbiz thuê rạp chiếu phim cầu hôn nàng thơ gây bão toàn cõi mạng

Lee Byung Hun - Lee Min Jung là 1 trong những cặp đôi Hàn Quốc nổi tiếng và được công chúng châu Á quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. "Nhất cử nhất động" từ cặp vợ chồng quyền lực này luôn lọt vào tầm ngắm của khán giả trong suốt thời gian qua.

Mới đây, khi làm khách mời trên kênh YouTube của MC đình đám Shin Dong Yup vào hôm 5/1, Lee Min Jung bất ngờ chia sẻ về màn cầu hôn đẹp hơn cả ngôn tình mà ông xã Lee Byung Hun dành cho cô. Theo lời mỹ nhân họ Lee, chồng cô đã thuê hẳn rạp chiếu phim để thực hiện màn cầu hôn lãng mạn.

Mọi chuyện xảy ra vào hôm Lee Byung Hun đưa Lee Min Jung cùng các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết tới buổi chiếu bộ phim điện ảnh Red 2 do anh tham gia diễn xuất. Khi bộ phim kết thúc, tài tử họ Lee bỗng cho chiếu đoạn video cầu hôn ngọt ngào lên hẳn màn hình lớn. Ngay sau đó, Lee Byung Hun đã tớ chỗ Lee Min Jung đeo nhẫn cho cô trước sự chứng kiến của gia đình và người thân.

Trước màn cầu hôn ngọt ngào hơn cả phim từ chủ tịch họ Lee, nàng thơ Lee Min Jung đã không cầm được nước mắt. Chứng kiến tình cảm hạnh phúc của cặp đôi, mẹ Lee Min Jung và bạn bè có mặt trong buổi chiếu phim ngày hôm đó cũng đã rơi lệ vì xúc động.

Lee Min Jung chia sẻ về màn cầu hôn của ông xã tài tử dành cho mình. Ảnh: Naver

Cuộc hôn nhân của Lee Byung Hun - Lee Min Jung khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Naver

Cũng trong talk show được phát sóng trên YouTube mới đây, Lee Min Jung cho biết thực ra cô đã lờ mờ đoán ra được "ý đồ" của ông xã nhưng sau đó vẫn bật khóc vì hạnh phúc vỡ òa xen lẫn xúc động: "Thực ra ngay từ trước khi đi tới buổi chiếu phim, tôi đã nhận thấy có điều gì đó là lạ rồi. Anh ấy cứ dặn tôi rằng ‘phim vừa kết thúc em đừng có đi vệ sinh hay đi đâu nhé’, nên tôi cũng lờ mờ đoán ra là sẽ có chuyện gì đó xảy ra sau khi phim chiếu xong rồi. Dù được spoil từ trước nhưng tôi vẫn thấy cảm động như thường".

Lee Byung Hun - Lee Min Jung chính thức hẹn hò vào năm 2006. Nhưng sau đó họ đã chia tay ở thời điểm mỹ nhân họ Lee chưa tạo dựng được tên tuổi. Vào năm 2012, cặp đôi tái hợp sau khi tình cờ gặp lại nhau ở 1 lễ trao giải.

Tới tháng 8/2013, 2 ngôi sao tổ chức hôn lễ thế kỷ và chính thức về chung 1 nhà. Cuộc hôn nhân của Lee Byung Hun - Lee Min Jung từng gặp sóng gió lớn khi nam diễn viên bị tố ngoại tình trong lúc vợ mang thai vào năm 2014. Nhưng tài tử họ Lee đã được người bạn đời tha thứ, cùng bà xã vun đắp lại tổ ấm nhỏ. Lee Min Jung hạ sinh con trai đầu lòng vào năm 2015. Sau đó 8 năm, cô và ông xã Lee Byung Hun vỡ òa chào đón tiểu công chúa chào đời.

Lee Byung Hun là 1 trong những chủ tịch quyền lực nhất ở showbiz xứ kim chi. Anh là người sáng lập BH Entertainment - công ty quản lý hàng loạt sao hạng A xứ Hàn như Han Hyo Joo, Han Ji Min, Park Bo Young,... Được biết, nam diễn viên đã bán công ty cho Kakao M, thu về số tiền khổng lồ.

Lee Byung Hun - Lee Min Jung trải qua nhiều sóng gió trước khi có được cuộc sống hôn nhân bình yên như hiện tại. Ảnh: Nate

Lee Byung Hun là người sáng lập công ty BH Entertainment - nơi quản lý hàng loạt sao hạng A Kbiz. Ảnh: Naver

Nguồn: Enews