Nam thần cổ trang bị chê không thương tiếc: Tạo hình diêm dúa, eyeliner còn sắc nét hơn cả diễn xuất

Sao nam này đang khiến khán giả ngán ngẩm khi liên tục lặp lại một kiểu hình tượng, từ tạo hình cầu kỳ, trang điểm đậm đến diễn xuất ngày càng một màu.

La Vân Hi từng có giai đoạn được xem là một trong những gương mặt nổi bật của dòng phim cổ trang Hoa ngữ. Hương Mật Tựa Khói Sương giúp anh tạo dấu ấn mạnh với vai Nhuận Ngọc, một nhân vật có vẻ ngoài thanh lãnh, khí chất đặc biệt và số phận nhiều bi kịch. Thế nhưng sau nhiều năm, nam diễn viên dường như vẫn loay hoay trong chính kiểu hình tượng từng giúp mình nổi tiếng.

Chỉ tính trong giai đoạn 2023 - 2026, La Vân Hi đã có 4 bộ cổ trang lên sóng gồm Trường Nguyệt Tẫn Minh, Nhan Tâm Ký, Thủy Long Ngâm và Mị Ảnh Thần Bộ. Trong số này, Nhan Tâm Ký có hướng tiếp cận khác biệt hơn, còn 3 tác phẩm kia đều khiến khán giả dễ liên tưởng đến cùng một kiểu nhân vật: đẹp, mạnh, có phần tà mị, luôn giữ vẻ lạnh lùng và mang theo một số phận bi thảm.

Từ Đạm Đài Tẫn trong Trường Nguyệt Tẫn Minh đến Đường Lệ Từ trong Thủy Long Ngâm rồi Lê Tư của Mị Ảnh Thần Bộ, bối cảnh và thân phận có thể thay đổi nhưng cảm giác mà La Vân Hi mang đến lại không khác nhau quá nhiều. Các nhân vật đều có ngoại hình nổi bật, thường xuyên xuất hiện với vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt xa cách và không vướng bụi trần. Công thức này từng giúp anh tạo sức hút, nhưng được lặp đi lặp lại trong thời gian dài lại khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi.

Vấn đề không chỉ nằm ở việc La Vân Hi liên tục nhận những vai tương tự, mà còn ở cách anh thể hiện chúng. Nếu diễn xuất trong Hương Mật Tựa Khói Sương từng nhận nhiều lời khen thì càng về sau, anh càng bị nhận xét là một màu. La Vân Hi thường giữ một biểu cảm lạnh lùng trong phần lớn thời lượng, ít tạo ra những biến chuyển rõ rệt về tâm lý, đặc biệt là trong những cảnh cần bộc lộ cảm xúc mạnh.

Điều đáng nói là kiểu vai diễn na ná nhau dường như kéo theo cách diễn cũng một màu. La Vân Hi thường xuyên giữ vẻ mặt như đang đứng ngoài mọi chuyện, ánh mắt có phần khinh thường thế gian, khiến nhân vật dù được xây dựng với nhiều biến cố vẫn khó tạo cảm giác gần gũi. Những gì từng là khí chất riêng của Nhuận Ngọc giờ lại dễ trở thành công thức quen thuộc được bê sang hết nhân vật này đến nhân vật khác.

Đài từ cũng là điểm khiến anh bị phàn nàn. Giọng nói của La Vân Hi vốn khá đặc biệt nhưng trong nhiều tác phẩm, cách nhả chữ nhẹ và thiếu lực khiến lời thoại thiếu sức nặng. Những cảnh cần thể hiện sự quyết liệt lại dễ trở nên thều thào, khiến nhân vật khó tạo được uy thế của một nam chính. Trên mạng xã hội thậm chí còn xuất hiện những lời mỉa mai rằng anh đã dành quá nhiều thời gian cho việc ca hát, tổ chức concert nên không còn đủ "hơi" để đọc thoại.

Phần tạo hình càng khiến hình tượng này trở nên khó thoát khỏi vòng lặp. Khi Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng, khán giả từng tranh luận về việc Đạm Đài Tẫn vốn có số phận khổ sở, từng sống trong cảnh nghèo khó, bệnh tật nhưng lại xuất hiện với eyeliner sắc nét, phấn mắt cầu kỳ. Đôi khi nhân vật nam chính còn được trang điểm kỹ hơn cả các nhân vật nữ.

Sang đến Thủy Long Ngâm, mọi thứ thậm chí còn trở nên phô trương hơn với mái tóc uốn cong, phụ kiện dày đặc và trang phục cầu kỳ. Đến mức giữa một dàn diễn viên, La Vân Hi nhiều lần trở thành người có tạo hình nổi bật nhất theo nghĩa... quá tay. Mị Ảnh Thần Bộ đã tiết chế hơn về lớp trang điểm nhưng eyeliner vẫn rõ, lớp nền và phấn mắt vẫn được sử dụng khá đậm, trong khi trang phục tiếp tục mang màu sắc diêm dúa quen thuộc.

Đáng chú ý, những vấn đề này xuất hiện trong bối cảnh thành tích phim ảnh của La Vân Hi những năm gần đây cũng không thực sự nổi bật. Ngoài Trường Nguyệt Tẫn Minh từng đạt lượt view cao, 5 bộ phim lên sóng trong khoảng thời gian này, gồm cả cổ trang lẫn hiện đại không tạo được dấu ấn tương xứng với vị thế của anh. Diễn xuất cũng liên tục vấp phải tranh cãi, khiến hình ảnh của La Vân Hi ngày càng bị bó hẹp vào một kiểu vai.

Không chỉ vậy, ngôi sao sinh năm 1988 còn có hơn 1 năm không đóng phim, chủ yếu tham gia một số sự kiện và mở concert. So với những đồng nghiệp cùng thế hệ như Chu Nhất Long đã trở thành Ảnh đế, Trần Hiểu sở hữu nhiều tác phẩm đình đám hay Tỉnh Bách Nhiên liên tục gây chú ý nhờ những vai diễn đa dạng, La Vân Hi rõ ràng đang cho thấy sự chững lại đáng kể.

Mị Ảnh Thần Bộ có thể chưa phải dấu chấm hết cho sự nghiệp của La Vân Hi, nhưng những phản hồi tiêu cực hiện tại cho thấy anh thật sự cần thay đổi. Khán giả không thiếu những diễn viên đẹp trai trong phim cổ trang, điều họ chờ đợi là một người có thể khiến mỗi nhân vật trở nên khác biệt thay vì chỉ thay tên, thay bối cảnh rồi lặp lại cùng một biểu cảm, cùng một khí chất và cùng một kiểu tạo hình.