Nam sinh 19 tuổi liệt nửa người vì thói quen “cực độc” với điện thoại

Nam sinh Xiao Dong (19 tuổi), sinh viên năm ba tại một trường đại học ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã trải qua nỗi kinh hoàng tột độ khi thức dậy mà không có cảm giác gì trên cơ thể do một thói quen ngày càng trở nên phổ biến.

Giống như nhiều thanh niên khác, Xiao Dong dành rất nhiều thời gian cúi đầu nhìn điện thoại. Anh không ngờ hậu quả của thói quen hàng ngày đó lớn đến vậy.

Trước khi gặp sự cố lớn, cậu bắt đầu cảm thấy tê ở cổ, tay và chân, nhưng vào ngày 30/7/2025, cậu đột ngột bị liệt chi dưới và sức lực ở hai tay cũng yếu dần, buộc phải cấp cứu tại Bệnh viện Số 1 Tuyền Châu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện một cục máu đông lớn ở cột sống cổ tại đoạn C4-T1, chèn ép tủy sống và khiến Xiao Dong mất cảm giác ở cả hai chi dưới, liệt từ ngực trở xuống và cơ bắp chi trên suy yếu.

May mắn thay, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ cục máu đông và ngăn ngừa tình trạng liệt vĩnh viễn. Hiện tại, Xiao Dong đang dần lấy lại khả năng điều khiển chi dưới và dự kiến sẽ hồi phục hoàn toàn.

Bác sĩ Huang Jiecong, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện cho hay việc cúi đầu trong thời gian dài sẽ tạo áp lực lên các cơ phía sau cổ, gấp 3-5 lần trọng lượng của đầu. Nếu các cơ này mệt mỏi theo thời gian, áp lực có thể tác động trực tiếp lên các dây chằng và mạch máu trong ống sống. Các trường hợp có dị dạng mạch máu từ trước sẽ dễ bị vỡ và xuất huyết hơn, dẫn đến chèn ép tủy sống cấp tính và trong những trường hợp nghiêm trọng có thể gây liệt suốt đời.

Dùng điện thoại bao lâu thì không gây hại cho sức khỏe?

Điện thoại thông minh là thứ luôn theo chúng ta mọi lúc mọi nơi. Theo thời gian, thói quen sử dụng điện thoại có thể tàn phá sức khỏe của chúng ta.

Theo App Annie, mức sử dụng điện thoại di động đạt kỷ lục vào năm 2021, người dùng trên toàn cầu dành 3.800 tỷ giờ trên điện thoại di động, thời gian trung bình mọi người dành cho thiết bị di động là 4,8 giờ/ngày.

Đặc biệt với trẻ em, thời gian 2 tiếng mỗi ngày là mốc giới hạn thời gian sử dụng màn hình để không ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ nhỏ. Tuy nhiên người lớn lại chưa có một con số cụ thể nào cho việc này.

Để bảo vệ sức khỏe các chuyên gia khuyến nghị rằng người trưởng thành nên hạn chế thời gian ngồi trước màn hình máy tính hay sử dụng điện thoại ngoài giờ làm việc xuống dưới hai giờ mỗi ngày và dành thời gian còn lại để tham gia vào các hoạt động thể chất.

Thời gian nghỉ ngơi khi làm việc trước màn hình máy tính thường được khuyến cáo là mỗi 20 phút, bạn nên nghỉ ngơi ít nhất 20 giây và tập trung nhìn xa để giảm áp lực và căng thẳng cho mắt".