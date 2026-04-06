Nam thợ xây 40 tuổi có 1 triệu chứng, đi khám phát hiện ung thư di căn khắp xương

Khi Grant Learmont bắt đầu cảm thấy cứng ở lưng và hông, anh nghĩ đó chỉ là một cơn đau cơ do tập thể dục hoặc công việc gây ra.

Nhưng cuối cùng, người thợ xây 40 tuổi đến từ Dumfries, Scotland, đã sững người khi phát hiện mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn bốn – và chỉ còn sống được vài năm.

Triệu chứng cảnh báo ung thư

Khi đi khám hồi đầu tháng 1 năm nay, Learmont đã gặp bác sĩ gia đình, người cho rằng việc đau lưng và hông có thể là do công việc xây dựng và chơi bóng đá.

“Cả tôi và bác sĩ đều nghĩ là do cơ, điều đó rất hợp lý. Bác sĩ đã đặt lịch cho tôi gặp chuyên gia vật lý trị liệu.”

Learmont đã gặp chuyên gia vật lý trị liệu và được hướng dẫn các bài tập, nhưng đến đầu tháng 2, cơn đau đã chuyển từ vùng lưng dưới và hông lên vai và ngực.

Anh nói: “Khi tôi ngồi dậy trên giường hoặc hít một hơi thật sâu, nó đau kinh khủng, nên tôi đã gọi lại cho bác sĩ.”

Grant Learmont, 40 tuổi, kể về các triệu chứng ung thư nhằm nâng cao nhận thức về căn bệnh này.

Tối hôm đó, anh nhận được cuộc gọi từ bác sĩ cho biết họ phát hiện “những bất thường” trong máu và anh có thể bị cục máu đông.

Sáng hôm sau, đúng vào Ngày Valentine, anh được hẹn đến bệnh viện để chụp CT.

Kết quả cho thấy có những vùng bất thường ở cột sống, xương chậu và hông trái, cho thấy ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn bốn không thể chữa khỏi, đã di căn xương.

“Khi bác sĩ nói ‘di căn xương lan rộng’, tôi nghĩ ‘được rồi’, nhưng khi ông ấy nói nó bắt nguồn từ ung thư tuyến tiền liệt thì tôi đã nghĩ ‘cái gì cơ?’,” Learmont kể.

“Tôi hoàn toàn bối rối, tôi không hề có bất kỳ triệu chứng nào – việc đi vệ sinh hoàn toàn bình thường, không có triệu chứng nào khác. Chỉ là một chút đau nhẹ trong vài tuần trước đó, và thế là hết.”

Tuyến tiền liệt là một tuyến nhỏ, có kích thước khoảng bằng quả óc chó, nằm ở đáy bàng quang của nam giới.

Ung thư tuyến tiền liệt chủ yếu ảnh hưởng đến nam giới lớn tuổi, với tỷ lệ cao nhất ở những người trên 75 tuổi.

Tuyến tiền liệt nằm giữa dương vật và bàng quang, bao quanh niệu đạo. Chức năng chính của nó là sản xuất tinh dịch – chất nuôi dưỡng và vận chuyển tinh trùng.

Nam giới mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm thường không có triệu chứng – trừ khi khối u phát triển gần niệu đạo.

Họ có thể gặp vấn đề trong việc đạt hoặc duy trì sự cương cứng, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc mệt mỏi.

Theo tổ chức Ung thư tuyến tiền liệt Vương quốc Anh (Prostate Cancer UK), nếu ung thư lan ra khỏi tuyến tiền liệt hoặc di căn đến các bộ phận khác của cơ thể, nó có thể gây ra các triệu chứng khác.

Những triệu chứng này bao gồm đau lưng, đau hông hoặc đau vùng chậu – có thể xảy ra khi ung thư lan đến xương, như trường hợp của Learmont.

Infographic các thông tin cần biết về ung thư tuyến tiền liệt.

Nam giới trẻ đừng chủ quan

Các bác sĩ sau đó đã tiêm hormone ức chế testosterone cho Learmont nhằm ngăn hormone này nuôi dưỡng tế bào ung thư, nhưng các lần chụp tiếp theo cho thấy ung thư còn lan rộng hơn so với dự đoán – xuất hiện ở xương đòn, xương sườn và xương ức.

Anh bắt đầu liệu pháp “ba phương thức” vào giữa tháng Tư, bao gồm tiêm hormone, dùng hormone đường uống và hóa trị.

Các bác sĩ cho biết Learmont có thể sống thêm từ 4 đến 10 năm, nhưng họ không chắc chắn.

Anh nói: “Họ không biết – giống như mò kim đáy bể.”

Hiện tại, người đàn ông tập trung vào việc nâng cao nhận thức về căn bệnh này, và đặc biệt muốn mọi người hiểu rằng nam giới trẻ tuổi cũng có nguy cơ.

“Tôi muốn nâng cao nhận thức và gây quỹ, để mọi người thấy rằng – trong nhiều năm, bệnh này được xem là của người lớn tuổi, ở độ tuổi 60–70,” anh nói. “Tôi là minh chứng rõ ràng rằng nó có thể xảy ra với người trẻ hơn.”

“Đặc biệt vì tôi làm trong ngành xây dựng, rất nhiều thợ xây và thợ mộc thường xuyên than phiền về đau nhức.”

“Tôi muốn nâng cao nhận thức – nếu bạn bị đau dai dẳng hoặc cảm thấy đau, hãy đi kiểm tra.”

Learmont, cùng vợ Kirsten, con gái Tilly (19 tuổi) và con trai Shaw (17 tuổi), đang gây quỹ cho các tổ chức từ thiện về ung thư tuyến tiền liệt bằng cách tham gia hành trình đạp xe từ thiện “Tour de 4” dài 91,2 km qua vùng nông thôn Scotland.

Learmont hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp nhiều người biết đến các triệu chứng ung thư tuyến tiền liệt hơn.

Sự kiện do cựu tay đua xe đạp Sir Chris Hoy – người được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn bốn vào năm 2023 – sáng lập, sẽ diễn ra tại Glasgow vào tháng Chín năm nay, với tổng độ cao chinh phục 1.167 m.

Gia đình Learmont, cùng một số người thân và bạn bè, đã quyên góp được hơn 10.000 bảng Anh.

Learmont chia sẻ: “Vợ tôi thật tuyệt vời – cô ấy luôn ở bên tôi trong suốt quá trình thăm khám. Chúng tôi muốn quyên góp được nhiều tiền nhất có thể cho cuộc chiến chống ung thư tuyến tiền liệt.”



