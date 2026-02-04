Nhiều người luôn cho rằng thủ dâm là xấu. Không ít nam giới cảm thấy tội lỗi khi nhắc đến “tự xử”. Thậm chí có người tin rằng thủ dâm thường xuyên sẽ hại sức khỏe và ảnh hưởng nghiêm trọng đến “chuyện ấy”. Theo bác sĩ tiết niệu Huang Guanjun (Đài Loan, Trung Quốc), đây là quan niệm sai lệch khá phổ biến.

Ảnh minh họa

Về mặt y học, “tự xử” là hành vi sinh lý bình thường dù ở giới tính nào. Vấn đề không nằm ở việc có làm hay không mà là làm bao nhiêu và làm thế nào.Nếu diễn ra vừa phải, nó không những không xấu mà còn mang lại lợi ích sức khỏe rõ ràng. “Tự xử” đúng cách có thể đem lại 4 lợi ích đáng chú ý sau cho nam giới:

1. Giúp duy trì chức năng sinh lý nam

Bác sĩ Huang Guanjun cho biết hệ sinh dục nam cần được kích thích định kỳ để duy trì độ nhạy của dây thần kinh và độ đàn hồi của mạch máu dương vật. Khi thiếu hoạt động “chuyện ấy” trong thời gian dài, khả năng cương có thể suy giảm. “Tự xử” giúp tăng lưu lượng máu đến thể hang, hỗ trợ duy trì phản xạ cương và giảm nguy cơ rối loạn cương ở nam giới trẻ tuổi.

2. Giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và các bệnh tiết niệu

Xuất tinh đều đặn giúp tuyến tiền liệt được “làm sạch” dịch ứ đọng. Điều này góp phần giảm nguy cơ viêm tuyến tiền liệt và có lợi cho sức khỏe tiết niệu. Một số nghiên cứu cũng cho thấy nam giới xuất tinh thường xuyên có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn so với nhóm tần suất rất ít. Ngoài ra, thủ dâm điều độ còn giúp giảm tình trạng ứ trệ tinh dịch, từ đó hạn chế viêm nhiễm đường sinh dục nam.

3. Hỗ trợ kiểm soát xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm ở nhiều nam giới liên quan đến độ nhạy quá cao của quy đầu. “Tự xử” có kiểm soát giúp cơ thể thích nghi dần với kích thích tình dục, từ đó cải thiện khả năng kiểm soát phản xạ xuất tinh. Theo bác sĩ Huang Guanjun, phương pháp này thường được dùng như một biện pháp hỗ trợ trong tư vấn nam khoa, nhưng chỉ phù hợp khi thực hiện điều độ.

Ảnh minh họa

4. Giảm căng thẳng và ổn định tâm lý

Khi đạt cực khoái, cơ thể giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine và endorphin. Những chất này giúp giảm stress và cải thiện tâm trạng. Nhiều nam giới cảm thấy thư giãn và ngủ sâu hơn sau khi “tự xử”. Điều này đặc biệt hữu ích với người trẻ chịu áp lực học tập và công việc, miễn là không lệ thuộc vào “tự xử” để giải tỏa cảm xúc tiêu cực.

Tần suất nam giới “tự xử” bao nhiêu là đủ

Không có con số chung cho tất cả mọi người. Tần suất phù hợp phụ thuộc vào tuổi, thể trạng và nhu cầu cá nhân.

Nam giới dưới 30 tuổi có thể “tự xử” vài lần mỗi tuần nếu cơ thể vẫn khỏe và không mệt mỏi. Từ 30 - 50 tuổi, nhu cầu thường giảm dần theo sinh lý tự nhiên. Ở nam giới lớn tuổi, tần suất thấp không đồng nghĩa với bất thường.

Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Huang Guanjun, “tự xử” được coi là hợp lý khi không gây đau rát, không mệt mỏi kéo dài và không ảnh hưởng đến khả năng cương trong “chuyện ấy” với bạn tình. Nếu sau đó cơ thể uể oải, đau dương vật hoặc giảm ham muốn rõ rệt, cần điều chỉnh lại.

“Tự xử” không xấu nếu vừa phải. Quan trọng là hiểu đúng, làm đúng và không để nỗi sợ vô căn cứ làm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý nam giới.

Nguồn và ảnh: Dxy, HK01