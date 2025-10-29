Nhân vật chính là một thầy giáo trung học ở thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) , ngoài 30 tuổi. Ban đầu, cả bác sĩ lẫn người thân đều nghĩ đây là nhầm lẫn. Nhưng sau khi xét nghiệm lại nhiều lần, kết quả vẫn không thay đổi. Khi rà soát lại lịch sử tiếp xúc, bác sĩ phát hiện nghi ngờ lớn nhất đến từ một lần châm cứu trị đau vai tại một cơ sở tư nhân.

Không phải tình dục, không phải truyền máu, cũng không phải tiêm chích ma túy mà là một lần châm cứu.

Sau khi nhiễm virus, thầy giáo bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi, sốt nhẹ, ra mồ hôi đêm và sút cân. Anh nghĩ chỉ là “cơ thể yếu”, nên tìm đến phòng khám "chui" để điều trị bằng châm cứu và uống thuốc bổ. Nhưng bệnh không đỡ, ngược lại, miễn dịch trong máu tụt mạnh, khiến anh phải nhập viện kiểm tra toàn diện.

Khi nghe bác sĩ thông báo kết quả, anh sững sờ: “Tôi không nằm trong nhóm nguy cơ, sao lại là tôi?”

Ảnh minh họa

Thực tế, HIV không phân biệt ai. Virus không chọn giới tính, nghề nghiệp hay lối sống, nó chỉ chọn cơ hội. Và những cơ hội đó, đôi khi xuất phát từ sự chủ quan.

Các chuyên gia y tế cho biết, nếu kim châm không được tiệt trùng đúng quy trình, máu mang virus từ người bệnh trước có thể lưu lại trên kim, và chỉ một vết châm nhỏ cũng đủ lây nhiễm HIV.

Nhiều người vẫn cho rằng chỉ “quan hệ bừa bãi” mới lây HIV. Nhưng các bác sĩ cho biết, bất kỳ thủ thuật nào có tiếp xúc với máu, nếu dụng cụ không được tiệt trùng đúng cách, đều có thể truyền virus:

- Châm cứu, cạo gió, giác hơi tại cơ sở không phép.

- Xăm hình, xỏ khuyên, làm móng, cắt da chết.

- Làm đẹp bằng vi kim, tiêm filler, cấy trắng.

- Thậm chí lấy máu xét nghiệm hoặc truyền dịch tại phòng khám nhỏ không đạt chuẩn.

“Virus HIV không đáng sợ bằng sự thiếu hiểu biết”, bác sĩ điều trị của anh nói. “Chính vì người ta nghĩ mình an toàn, nên không kiểm tra, không phòng ngừa, để rồi trả giá”.

HIV không phải “án tử”, nhưng sự kỳ thị mới là thứ giết người nhanh hơn

Sau khi được điều trị bằng thuốc kháng virus, tình trạng của thầy giáo đã ổn định, tải lượng virus trong máu gần như bằng 0, không còn khả năng lây nhiễm cho người khác. Tuy nhiên, anh buộc phải rời khỏi trường, chuyển sang dạy học trực tuyến để tránh ánh nhìn dị nghị.

“Tôi muốn nói cho mọi người biết: tôi không bị vì sống buông thả. Tôi bị vì tin rằng kim châm cứu là an toàn”.

Các bác sĩ nhấn mạnh, HIV ngày nay hoàn toàn có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Người bệnh vẫn có thể sống khỏe mạnh 30-40 năm như người bình thường.

Điều đáng sợ không phải là virus, mà là thành kiến xã hội khiến người nhiễm sợ đi khám, sợ nói ra – và đó chính là mảnh đất cho virus tiếp tục lây lan.

Bài học cho tất cả chúng ta

- Không điều trị, châm cứu, làm đẹp ở cơ sở không có giấy phép y tế.

- Không dùng chung vật dụng cá nhân có thể dính máu (dao cạo, bấm móng, kim tiêm...).

- Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với các chỉ số miễn dịch.

- Không kỳ thị người nhiễm HIV vì chỉ khi họ được tôn trọng, xã hội mới có thể ngăn virus lan rộng.

Nguồn và ảnh: Tioutiao