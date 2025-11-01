Nam diễn viên đăng status nền đen kèm thông điệp đáng sợ sau khi đắc tội với “ông lớn”, netizen lo xảy ra chuyện xấu

Trưa 31/10, các trang báo lớn nhỏ xứ Hàn đồng loạt đưa tin, nam diễn viên Jang Dong Joo đang khiến cả mạng xã hội hoang mang tột độ khi đột nhiên chia sẻ bài đăng khó hiểu lên trang cá nhân. Theo nguồn tin, nam tài tử sinh năm 1994 bỗng nhiên đăng status nền đen kèm theo 1 dòng chú thích đáng lo ngại: "Tôi xin lỗi". Jang Dong Joo cũng không giải thích thêm về lý do khiến anh phải đưa ra lời xin lỗi công khai. Đáng nói, nam nghệ sĩ vốn nổi tiếng là nghệ sĩ sở hữu lý lịch trong sạch và đời tư sạch sẽ trong giới giải trí.

Động thái này của Jang Dong Joo khiến người hâm mộ hoang mang cực độ, lo ngại rằng anh sẽ nghĩ quẩn: "Có chuyện gì vậy? Có điều gì đó không ổn sao?", "Anh ấy khiến tôi lo lắng quá, có chuyện gì đang xảy ra vậy?"... Bên cạnh đó, cũng có không ít khán giả đặt ra nghi vấn nam diễn viên vừa mắc phải sai lầm nghiêm trọng hoặc dính phải vụ lùm xùm nào đó trong sự nghiệp đến mức phải công khai gửi lời xin lỗi trước công chúng. Trong diễn biến mới nhất, 1 đại diện từ công ty quản lý của Jang Dong Joo cho biết: "Chúng tôi hiện đang kiểm tra tình hình".

Jang Dong Joo đột nhiên đăng status nền đen kèm dòng thông điệp đáng lo ngại lên trang cá nhân, khiến netizen không khỏi hoang mang

Công ty chủ quản đang ráo riết xác minh tình hình của nam diễn viên sinh năm 1994

Động thái mới đây của tài tử họ Jang gây xôn xao bàn tán âu cũng là bởi anh từng đắc tội với 1 "ông lớn" trong làng giải trí cách đây khoảng 4 năm. Còn nhớ trên trang Instagram cá nhân ngày đó, Jang Dong Joo đã công khai chuyện tóm được giám đốc điều hành từ 1 công ty giải trí vì hành vi lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Vào thời điểm đó, nam diễn viên bức xúc lên tiếng về hành vi lệch chuẩn của vị giám đốc nọ: "Chỉ vài giờ trước thôi, tôi đã chứng kiến 1 người điều khiển ô tô tông vào chiếc xe máy rồi bỏ trốn. Trong tình hình đó, tôi nhận ra chiếc xe máy này là của 1 nhà hàng Trung Quốc mà tôi thường hay tới ăn. Tôi chợt nghĩ đến chủ nhà hàng Trung Quốc từng than thở rằng tình hình kinh doanh của anh ấy hiện đang gặp nhiều khó khăn vì COVID-19. Sau đó, tôi đã đuổi theo người lái xe ô tô và yêu cầu anh ta dừng xe. Tôi yêu cầu người này phải giải quyết vụ va chạm với chiếc xe máy. Tuy nhiên, người điều khiển ô tô lại bỏ chạy lần nữa. Tôi tiếp tục tóm được anh ta. Và khi anh ta bước ra khỏi xe, tôi nhận ra mùi rượu bốc lên nồng nặc từ người đàn ông này. Tôi hỏi ‘Sao anh có thể bỏ đi như vậy được? Sau đó anh ta đưa cho tôi 1 tấm danh thiếp cùng lời đề nghị dàn xếp vụ việc bằng tiền bạc. Hóa ra tài xế gây tai nạn bỏ trốn là giám đốc điều hành của 1 công ty giải trí".

Jang Dong Joo từng gây bão mạng xã hội khi công khai "phốt" 1 giám đốc trong làng giải trí

Jang Dong Joo sinh năm 1994, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 23 tuổi qua tác phẩm truyền hình mang tên School 2017. Kể từ đó tới nay, anh tích cực tham gia diễn xuất trong hàng loạt tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh như Criminal Minds, My Strange Hero, Handsome Guys... Bộ phim mới nhất có sự góp mặt của Jang Dong Joo mang tên Human from Today dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2026.

Nam diễn viên hiện đang có sự nghiệp đầy hứa hẹn ở phía trước

Nguồn: Koreaboo