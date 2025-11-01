Ngày 1/11, tờ Sohu đưa tin Thái Từ Khôn bị Hiệp hội xúc tiến phát triển hai bờ eo biển Đài Loan (Trung Quốc) lên án dữ dội. Theo Phó tổng thư ký hiệp hội, vào tháng 5, nam idol này và ekip gửi thư đến Hiệp hội xin phép được biểu diễn, tổ chức các sự kiện trao đổi văn hóa Trung - Đài. Sau đó, Hiệp hội đã viết thư đảm bảo, đồng thời xin cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc Đại lục đưa Thái Từ Khôn từ diện bị cấm sóng thành xem xét cấm sóng. Đến này 9/8, Hiệp hội tiếp tục gửi công văn xin cấp phép cho Thái Từ Khôn tổ chức concert tại Hải Khẩu (Trung Quốc) với chủ đề giao lưu văn hóa.

Tuy nhiên, Hiệp hội không ngờ rằng họ lại bị Thái Từ Khôn và ekip của anh lợi dụng. Sau khi đạt được mục đích thoát khỏi lệnh cấm sóng, nam nghệ sĩ trẻ này liền "vắt chanh bỏ vỏ", gian dối và làm mất uy tín của Hiệp hội. Theo đó, 2 concert ở Hải Khẩu của Thái Từ Khôn hoàn toàn mang tính thương mại, không liên quan đến mục tiêu giao lưu văn hóa - nghệ thuật như anh đã cam kết thực hiện với Hiệp hội. Phía Hiệp hội cho biết đã báo cáo vụ việc lên cơ quan quản lý văn hóa cấp cao xin cấm sóng Thái Từ Khôn trở lại, đồng thời sẽ tiến hành khởi kiện nam ca sĩ và tổ chức có liên quan.

Hiệp hội xúc tiến phát triển hai bờ eo biển Đài Loan (Trung Quốc) đã báo cáo vụ việc Thái Từ Khôn gian dối lên cơ quan quản lý văn hóa cấp cao

Theo tờ Sohu, Hiệp hội biểu diễn Trung Quốc và Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc đã nắm được vụ việc "lách luật", lợi dụng danh nghĩa giao lưu văn hóa để tẩy trắng hình ảnh và trở lại showbiz kiếm tiền của Thái Từ Khôn. Trong vài ngày tới, 2 cơ quan này sẽ ban hành lệnh cấm sóng công khai đối với nam idol sinh năm 1998 trên tất cả phương tiện truyền thông đại chúng để xóa sổ anh khỏi Cbiz. Trước đó, cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc chỉ tiến hành cấm sóng ngầm Thái Từ Khôn sau khi anh vướng bê bối đời tư.

Nam nghệ sĩ sắp bị cấm sóng vĩnh viễn

Thái Từ Khôn sinh năm 1998, nổi danh sau khi giành vị trí quán quân của chương trình tuyển chọn thần tượng Idol Produce (2018). Nhờ ngoại hình điển trai và tài năng nổi trội, anh nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ hot nhất Trung Quốc, từng được mệnh danh là "center quốc dân". Xuất hiện trước công chúng với hình ảnh đẹp đẽ và hoàn hảo nhưng đằng sau lớp vỏ bọc đó, nam ca sĩ lại cuộc sống nổi loạn và vô trách nhiệm với cương vị người nổi tiếng.

Năm 2023, Thái Từ Khôn bị tố làm người tình 1 đêm mang thai, sau đó dùng tiền ép phá bỏ. Giữa những chỉ trích, thay vì nhận sai, anh lại có phát ngôn chống chế, bao biện cho sai lầm khiến công chúng "cạn lời". "Hãy mạnh dạn làm những gì bạn muốn. Chẳng phải chúng ta đều là con người sao? Tôi cũng là con người. Tôi cũng có nhu cầu. Và tôi cũng có nhiều mặt mà có lẽ các bạn không hiểu được" Thái Từ Khôn nói trong concert của anh tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Lùm xùm tình ái khiến Thái Từ Khôn đánh mất sự nghiệp đỉnh cao ở tuổi 25. Thời gian qua, nam ca sĩ này mất hút trong showbiz Trung Quốc, chỉ có thể tổ chức các buổi biểu diễn ở nước ngoài để níu kéo hào quang. Đây là cái giá cho việc Thái Từ Khôn không trân trọng danh tiếng, sống buông thả.

Thái Từ Khôn gây thất vọng vì không giữ gìn hình ảnh khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao

Nguồn: Sina, Sohu