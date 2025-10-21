Mới đây, Huỳnh Tông Trạch đã tiết lộ câu chuyện anh được 1 tiểu thư tài phiệt đề nghị "bao nuôi" với giá trên trời. Cụ thể, đối phương tự xưng là con lai 23 tuổi kiêm tiểu thư của 1 công ty nọ, rất ngưỡng mộ Huỳnh Tông Trạch. Cô gái này trước tiên mời anh dự tiệc, sau đó nâng cấp thành cùng nhau dùng bữa tối, cuối cùng là đề nghị kết hôn. Nếu anh đồng ý, tiểu thư này sẽ đưa 500 triệu tệ (1750 tỷ đồng) làm sính lễ.

Nam diễn viên cười lớn: "Xin hãy gọi tôi là con rể 500 triệu! Tôi còn kể cho mẹ nghe, bà ấy còn hỏi 500 triệu đó không phải là đô la Mỹ sao?". Khi phóng viên hỏi anh có đi gặp mặt đối phương không, Huỳnh Tông Trạch giải thích: "Toàn bộ đều là liên hệ với công ty nên có thể chỉ là trò đùa thôi, tôi cười rồi bỏ qua".

Huỳnh Tông Trạch kể có tiểu thư muốn kết hôn với anh, đưa sính lễ 1750 tỷ đồng

Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến dân tình bàn tán không ngớt. Netizen ngờ vực về tính xác thực của câu chuyện này. 1 bộ phận cho rằng câu chuyện này quá đỗi vô lý và có thể chỉ là trò đùa. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng có không ít tiểu thư giàu có "không có gì ngoài tiền" đi đu idol táo bạo như thế này.

Về phần Huỳnh Tông Trạch, anh đã 44 tuổi nhưng vẫn lẻ bóng. Khi trả lời phỏng vấn, Huỳnh Tông Trạch cho biết, anh quyết không lấy vợ là để… trả thù mẹ: "Mẹ rất thích đuổi bạn gái của tôi đi. Giờ thì hay rồi, tôi không cưới vợ nữa, cứ để bà ấy bực tức đi thôi!". Anh chia sẻ từng bị mẹ "nghiền nát" mối tình đầu đầy cay đắng và vẫn mãi ám ảnh đến tận bây giờ. Anh yêu sớm, có mối tình "gà bông" đầu đời từ khi học lớp 6. Khi đó, Huỳnh Tông Trạch vui mừng đưa bạn gái về nhà, giới thiệu cho gia đình và mong nhận được nhưng lời chúc phúc, ai dè lại bị mẹ "tạt cho gáo nước lạnh".

Bà chẳng những mặt nặng mày nhẹ với cô bạn gái nhỏ mà còn dùng những lời lẽ nặng nề để quở trách, tỏ vẻ xua đuổi người yêu của con trai. Dưới sự chỉ trích, phản đối của mẹ Huỳnh Tông Trạch, mối tình đầu chẳng thể kéo dài được lâu. Chuyện tình tan vỡ đã để lại dấu ấn chẳng thể xóa nhòa trong lòng của Huỳnh Tông Trạch trong nhiều năm qua. Anh chẳng thể hiểu được lý do gì khiến mẹ can thiệp vào chuyện tình cảm của mình một cách gay gắt và gây tổn thương đến như vậy. Có lẽ vì thế nên anh mới dùng những lời nói tưởng như trêu chọc để bày tỏ thái độ với mẹ mình.

"Tổng tài" TVB nói không muốn lấy vợ để… trả thù mẹ

Nhưng trên thực tế, Huỳnh Tông Trạch vẫn rất yêu thương mẹ mình. Về chuyện anh không kết hôn, trang 163 nhận định nguyên nhân có ảnh hưởng từ mẹ. Sau khi ly hôn, bà không chỉ tự chèo chống nuôi con mà còn phải chịu nhiều lời ra tiếng vào. Huỳnh Tông Trạch kể lại: "Tôi vẫn nhớ rõ trước kia bà ngoại thường xuyên mắng nhiếc mẹ, trách mẹ tôi lấy nhầm người khiến mẹ phải bật khóc". Có lẽ đây là lý do khiến mẹ nam diễn viên không tin tưởng vào tình yêu, hôn nhân, đồng thời lúc nào cũng lo sợ con trai sẽ "dẫm lên vết xe đổ" của mình.

Chịu ảnh hưởng từ mẹ, Huỳnh Tông Trạch cũng không muốn nên vợ nên chồng dù hẹn hò nhiều. Anh từng là tay "lãng tử" có tiếng đào hoa của showbiz, khiến biết bao mỹ nhân phải say mê. Nam diễn viên có mối tình nhiều sóng gió với nữ diễn viên hạng A Hồ Hạnh Nhi, bên nhau tận 8 năm nhưng vẫn đường ai nấy đi vì nhà trai có thói trăng hoa và mãi chẳng chịu kết hôn. Tiếp đó, nam diễn viên trải qua nhiều mối tình chóng vánh và đến nay vẫn đang hưởng thụ cuộc sống độc thân.

Tháng 9/2024, nam diễn viên từng tuyên bố anh là người theo chủ nghĩa không kết hôn và nhất quyết không muốn có con. Huỳnh Tông Trạch thẳng thắn cho biết: "Những người phụ nữ muốn có con không phù hợp với tôi". Người hâm mộ dù tiếc nuối nhưng cũng tôn trọng lựa chọn của tài tử xứ Cảng thơm.