Nam diễn viên bị bố mẹ bỏ rơi năm 8 tuổi

Cuối tháng 3, Quy Lộ (Đường Về Nhà) - bộ phim có sự tham gia của Tỉnh Bách Nhiên, Đàm Tùng Vận - trở thành một trong những bộ phim truyền hình được quan tâm nhất ở Trung Quốc với 63 triệu lượt xem trung bình trên bản phim Vân Hợp, top 1 phim truyền hình được xem nhiều nhất trên iQIYI, top 10 phim đang được yêu thích nhất tại đất nước tỷ dân.

Quy Lộ là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Trên diễn đàn những người yêu phim, khán giả nhận xét Quy Lộ có nội dung nhẹ nhàng, đời thường, hướng đến tình cảm của cặp diễn viên chính là Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên thủ vai) và Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận thủ vai). Khác với nhiều bộ phim ngôn tình khác, Quy Lộ xây dựng tình tiết chân thật, ít những phân cảnh bị đánh giá sến sẩm, thiếu thực tế.

Quy lộ có sự tham gia của Tỉnh Bách Nhiên, Đàm Tùng Vận

Tuy nhiên, số ít khán giả nhận xét Quy Lộ thiếu điểm nhấn. Bộ phim theo mạch nhẹ nhàng, không kịch tính nên nhạt nhòa, thiếu thu hút.

Bên cạnh kịch bản, thành công của phim được cho đến từ diễn xuất của nam chính, nữ chính. Ở Quy Lộ, Tỉnh Bách Nhiên thể hiện được nét gai góc của chàng trai sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Anh là người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp.

Nhiều người cho rằng có thể vì điểm chung giữa cuộc sống ngoài đời với trong phim, khi Lộ Viêm Thần và Tỉnh Bách Nhiên đều là những người có tuổi thơ không trọn vẹn, nên nam diễn viên sinh năm 1989 đã thể hiện vai diễn một cách xuất sắc.

Bị cha mẹ bỏ rơi năm 8 tuổi

Tỉnh Bách Nhiên sinh ra và lớn lên ở Thẩm Dương (Trung Quốc). Năm 8 tuổi, vì mâu thuẫn gia đình, Tỉnh Bách Nhiên bị bố mẹ bỏ rơi. Anh lớn lên trong sự chăm sóc và yêu thương của bà ngoại. Với Tỉnh Bách Nhiên, bà ngoại là người thân duy nhất của anh. Nam diễn viên cho biết anh cố gắng phụ giúp bà công việc gia đình từ những ngày còn nhỏ. Tới khi nam diễn viên đạt được một vài thành công nhất định, bà ngoại của anh mất. Đây là thời điểm khó khăn nhất với nam diễn viên sinh năm 1989.

Năm 2007, khi 18 tuổi, Tỉnh Bách Nhiên tham gia chương trình tìm kiếm tài năng trẻ ở Trung Quốc có tên Cố Lên, Hảo Nam Nhi và giành giải quán quân nhờ giọng hát nội lực và màn trình diễn thu hút. Sau đó, anh cùng á quân chương trình là Phó Tân Bác, thành lập nhóm nhạc nam Bobo.

Tỉnh Bách Nhiên - Phó Tân Bác

Trong ba năm từ 2007 tới 2010, ban nhạc Bobo ra mắt 4 album và đều nhận được sự yêu mến của khán giả. Tuy nhiên, tới năm 2010, Tỉnh Bách Nhiên và Phó Tân Bác tuyên bố ban nhạc tan rã.

5 năm sau đó, tên tuổi của Tỉnh Bách Nhiên không được chú ý. Anh quay trở lại hoạt động nghệ thuật vào năm 2015 bằng việc thể hiện các ca khúc nhạc phim trong những bộ phim anh đóng, đáng chú ý nhất là ca khúc trong Không Thể Quên và Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm. Sau đó, anh đảm nhận vai trò ca sĩ hát nhạc phim cho hàng loạt bộ phim khác, đưa tên tuổi của Tỉnh Bách Nhiên đến gần hơn với khán giả.

Song song với công việc ca hát, Tỉnh Bách Nhiên tìm kiếm cơ hội ở lĩnh vực diễn xuất. Thời gian đầu, các vai diễn của nam diễn viên sinh năm 1989 chưa được chú ý. Vai diễn thành công và để lại dấu ấn đầu tiên của Tỉnh Bách Nhiên là vai Vương Xán trong Đợi Gió Đến. Vương Xán là công tử con nhà giàu có mối tình phức tạp. Sau đó, nam diễn viên góp mặt trong Truy Lùng Quái Yêu, Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm. Tới Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đóng cặp cùng Angela Baby, Tỉnh Bách Nhiên được khán giả gọi là "nam thần màn ảnh".

Tên tuổi Tỉnh Bách Nhiên đạt tới đỉnh cao sự nghiệp sau khi anh nhận vai Kiến Thanh trong Chúng Ta Của Sau Này, bộ phim đóng cùng Châu Đông Vũ. Bộ phim kể về chuyện tình dang dở của cặp đôi trẻ bên nhau thời thanh xuân rồi tan vỡ vì cơm áo gạo tiền.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Tỉnh Bách Nhiên nhiều lần nhận được những giải thưởng danh giá như Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Kim Kê (2015), Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Bách Hoa (2016), hai năm liên tiếp là 2018 và 2019 giành giải Nam diễn viên điện ảnh của năm tại Esquire Man At His Best Awards.

Tỉnh Bách Nhiên - Châu Đông Vũ trong Chúng Ta Của Sau Này

Đời tư trong sạch, kín tiếng

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Tỉnh Bách Nhiên cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Người con gái đầu tiên Tỉnh Bách Nhiên công khai với công chúng là Nghê Ni. Hai người bắt đầu mối tình năm 2016. Thời điểm đó, cả hai không ngần ngại bày tỏ tình cảm nơi công cộng. Họ được đánh giá đẹp đôi, xứng đôi vừa lứa khi cả hai đều là những ngôi sao được quan tâm ở Trung Quốc.

Tỉnh Bách Nhiên có mối tình hai năm với Nghê Ni

Tới năm 2018, Tỉnh Bách Nhiên xác nhận chia tay Nghê Ni. Cả hai chấm dứt trong hòa bình khiến nhiều người tiếc nuối.

Sau đó, tới năm 2021, loạt ảnh tình cảm của Tỉnh Bách Nhiên và Phó Tân Bác - thành viên còn lại của nhóm Bobo - xuất hiện trên mạng. Khoảnh khắc Tỉnh Bách Nhiên tiến đến chạm môi Phó Tân Bác trong sự chứng kiến của nhiều người khiến khán giả đặt dấu hỏi về mối quan hệ đồng tính giữa họ.

Tỉnh Bách Nhiên, Phó Tân Bác từng khiến công chúng thắc mắc về mối quan hệ

Ngay sau đó, công ty chủ quản của Tỉnh Bách Nhiên phủ nhận thông tin này và cho biết sẽ kiện người tung tin đồn sai lệch gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp của Tỉnh Bách Nhiên.

Tới năm 2022, khán giả tìm được hình ảnh cho rằng Tỉnh Bách Nhiên đang hẹn hò với Lưu Văn (sinh năm 1988) - nữ siêu mẫu nổi tiếng Trung Quốc. Lưu Văn là người mẫu châu Á đầu tiên xuất hiện ở sàn diễn Victoria's Secret và ở vị trí gương mặt trang bìa cho tạp chí Vogue (Mỹ).

Ở sự kiện mới nhất, Paris Fashion Week 2023, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn xuất hiện cùng nhau và không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ tình cảm như gián tiếp thừa nhận mối quan hệ.

Tính đến nay, Tỉnh Bách Nhiên là ngôi sao có đời tư trong sạch, không vướng scandal. Lưu Văn là siêu mẫu thành công trên sự nghiệp nhưng sống kín tiếng. Vì vậy, chuyện tình của họ nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả đất nước tỷ dân.