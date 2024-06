Erik gây chú ý vì "làm lố"

Tối 15/6, chương trình Anh Trai Say Hi lên sóng thu hút sự chú ý của khán giả. Ở tập đầu, các "Anh trai" có màn chào sân ấn tượng, ai cũng tranh thủ "flex" bản thân qua những hint đặc biệt. Đáng chú ý nhất, ca sĩ sở hữu "1 tỷ view" Erik khiến nhiều đối thủ phải ngỡ ngàng khi có màn ra mắt cực độc lạ. Theo đó, nam ca sĩ đã xuất hiện cùng một chú ngựa màu trắng, khi đến giữa sân khấu, anh đứng lại diện khoác áo để tạo điểm nhấn.

Trong lúc 29 "Anh trai" chỉ xuất hiện bình thường, việc Erik mang ngựa đến phim trường khiến nhiều người cho rằng anh làm lố, "chiêu trò" gây chú ý từ vòng đầu. Nam ca sĩ nói: "Erik xác định đã tham gia chương trình này sẽ chơi đến cùng, để cho các Anh trai thấy Erik là 1 đối thủ đáng gờm. Tôi muốn khi tham gia Anh Trai Say Hi ngay từ đầu phải ấn tượng và hoành tráng liền, chương trình hoành tráng thế này mà sao mình không đầu tư nhỉ?

Ngựa đối với tôi có ý nghĩa, 3 năm trước tôi có một MV cưỡi ngựa, nó cũng tạo ra một cái meme trên mạng. Năm nay khi đến chương trình tôi muốn tái hiện lại hình ảnh này với một diện mạo mới. Với lại 1 điều đặc biệt ngựa là giống loài rất trung thành, giống với tên thật của em (Lê Trung Thành - PV), đây sẽ là linh vật giúp tôi may mắn khi đến với Anh Trai Say Hi. Tôi mong sẽ đi thật xa và nhanh giống như chú ngựa".

Clip: Erik chơi trội khi mang ngựa xuất hiện “chào sân” ở Anh Trai Say Hi

Erik như hoàng tử cùng "bạch mã" đến nhập cuộc tại Anh Trai Say Hi

Nam ca sĩ cho biết hình ảnh chú ngựa từng xuất hiện trong 1 MV 3 năm trước và được công chúng chú ý

Erik cho biết cũng đã lường trước việc bị nói "làm lố" khi xuất hiện ở Anh Trai Say Hi. Tuy nhiên, nguyên nhân phía sau là do anh bị các anh trai khác "đánh lừa", mọi người nói sẽ đầu tư mang cả rắn lên nhưng cuối cùng chỉ mỗi Erik là xuất hiện bên chú ngựa. "Anh trai" Erik nói: "Trước lúc đến với chương trình, tôi đã hỏi liệu là có hơi lố không thì mọi người bảo là: Đâu, mọi người còn mang rắn, rồi các kiểu, các kiểu lên, không phải lo đâu. Đến khi vào, không ai mang gì hết, cái tôi thành người lố nhất, là sao?".

Hội "Anh trai" rần rần khi thấy chú ngựa của Erik mang đến

Erik là 1 trong 30 thí sinh nhận được sự quan tâm của công chúng khi tham gia Anh Trai Say Hi. Trong sự nghiệp của mình, nam ca sĩ sở hữu một dàn hit đỉnh cao khiến bất kỳ nghệ sĩ nào cũng mơ ước như: Chạm Đáy Nỗi Đau (2018, 187 triệu view), Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh (2019, 100 triệu view), Em Không Sai Chúng Ta Sai (2020, 137 triệu view)... Ca khúc ballad Em Không Sai Chúng Ta Sai còn tạo được điệu nhảy viral "Anh Thật Sự Ngu Ngốc" công phá mọi nền tảng vào năm 2020. Nam ca sĩ được khán giả ưu ái gọi là "Hoàng tử ballad buồn" của Vbiz.

Erik tham gia chương trình và được Hoà Minzy nhắn nhủ: Không thắng đừng về!

Nam ca sĩ luyện tập thể hình, chuẩn bị chuyên môn khi đến với Anh Trai Say Hi

Trước Erik, một nhân vật cũng bị bàn tán không kém khi cưỡi ngựa lên thảm đỏ chính là Dược Sĩ Tiến. Tại đêm Chung kết Siêu Mẫu Việt Nam 2018, anh trở thành nhân vật giật spotlight khi diện đồ như "hoàng tử", mang ngựa lên thẳng thảm đỏ để chụp ảnh.

Liên quan đến tranh cãi bị nói làm lố, Dược Sĩ Tiến từng giải thích: "Nhiều người bảo tôi thích chơi trội, làm màu thu hút sự chú ý. Nhưng tôi đâu có lố. Việc tôi bồng heo hay cưỡi ngựa lên thảm đỏ vì tôi muốn thể hiện cá tính và cái tôi của chính mình. Bây giờ mỗi lần nghe Dược sĩ Tiến đi thảm đỏ là mọi người lại tò mò hỏi quản lý của anh là anh sẽ làm gì vì biết mỗi lần mình đi thảm đỏ là lại tạo sóng. Nhưng thực tế tôi cũng quá quen rồi. Tôi chỉ muốn sống và thể hiện đúng cá tính của mình thôi".

Trước đó, Dược Sĩ Tiến từng mang ngựa đi thảm đỏ

https://kenh14.vn/erik-gay-chu-y-vi-lam-lo-20240615222258123.chn