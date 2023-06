Nam chính thừa thãi nhất màn ảnh hiện tại: Xuất hiện 6 tập phim vẫn chưa giúp ích được gì

Chị Đại Học Đường hiện đang là tựa phim nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Phim đã lên sóng được 6 tập và mang đến câu chuyện kịch tính về cuộc sống của một nữ sinh nghèo, được trở thành học sinh của trường quốc tế lừng danh, nơi việc phân biệt giai cấp diễn ra vô cùng nặng nề.



Sau 6 tập phim đầu tiên, có không ít bình luận trái chiều xoay quanh nội dung phim và nhất là nhân vật nữ chính Kim Hye In (Lee Eun Saem). Bên cạnh đó, một trong hai nam chính của phim là Lee So Mang (Yoo Jung Hoo) cũng khiến khán giả hoài nghi về vai trò trong phim của anh. Là một trong số 4 nhân vật chính xuất hiện trên poster nhưng sau 6 tập đầu tiên, Lee So Mang lại mang đến không khí "lạc quẻ" hoàn toàn so với ba nhân vật còn lại khiến khán giả hoài nghi về vai trò của cậu.

So Mang vốn là học sinh trường quốc tế Chungdam, trước khi Hye In nhập học, hai người đã vô tình quen biết nhau khi Hye In thấy So Mang ở nhà vệ sinh nữ và hiểu lầm cậu là biến thái. Ngày Hye In nhập học, người đầu tiên mà cô gặp ở trường, sau giáo viên, lại chính là So Mang bởi So Mang là tình nguyện viên chuyên hỗ trợ những học sinh mới. Sau 6 tập phim, Hye In vướng phải một vụ án và bị trùm trường Baek Je Na (Yeri) tìm cách cô lập; nam chính còn lại của phim là Seo Do Eon cố tình tiếp cận Hye In cũng để điều tra về vụ án kia.

Có thể thấy, tất cả các nhân vật chính đều bị cuốn vào một vụ án, cũng vì vụ án đó mà bắt buộc phải quen biết nhau. Trong khi đó Lee So Mang lại xuất hiện để... góp vui. Những phân cảnh của nhân vật này phá tan bầu không khí căng thẳng trong phim. Và cho đến nay, khán giả vẫn chưa hiểu vai trò thực sự của cậu ta là gì. Liệu Lee So Mang có kịp đóng góp gì trong hành trình khám phá bí mật của nữ chính hay không khi mà phim chỉ còn 4 tập nữa là kết thúc?

Nhiều khán giả còn để lại bình luận rằng vai trò của nhân vật này là xuất hiện và... đẹp trai. Một điều đáng mừng là nam diễn viên trẻ Yoo Jung Hoo diễn rất tốt nên khán giả cũng không cảm thấy quá khó chịu về màn "góp vui" này.

Yoo Jung Hoo và Lee Eun Saem ở hậu trường phim

Nguồn ảnh: Hancinema