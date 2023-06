Rộ tin Squid Game 2 kết nạp thành viên mới: Thần tượng đóng phim hay nhất nhì màn ảnh Hàn

Ngày 15/6, theo Star News, Im Si Wan mới đây đã nhận lời tham gia dự án Squid Game 2 (Trò Chơi Con Mực 2) - bộ phim hiện đang trong quá trình ghi hình. Tuy nhiên, người đại diện của nhà sản xuất Netflix phản hồi về thông tin: "Xin hãy thông cảm rằng chúng tôi không thể xác nhận bất kỳ thông tin gì liên quan đến dàn diễn viên trong lúc này".

Im Si Wan được cho là sẽ góp mặt trong dàn diễn viên chính của Squid Game 2

Im Si Wan sinh năm 1988, gia nhập làng giải trí Hàn Quốc từ năm 2010 với tư cách thành viên của nhóm nhạc thần tượng 9 thành viên mang tên ZE:A. Có cả ngoại hình lẫn giọng hát nhưng sự nghiệp âm nhạc của Si Wan không gặt hái được thành công, kể cả khi anh cùng 4 thành viên khác của nhóm tạo ra một nhóm nhỏ mang tên ZE:A FIVE, họ vẫn chìm nghỉm giữa thị trường Kpop đầy sôi động.



Tương tự với sự nghiệp ca hát, những năm đầu đi diễn, Im Si Wan chỉ toàn đảm nhận vai khách mời nhạt nhòa. Tuy nhiên nhờ lối diễn xuất tự nhiên, ấn tượng, anh đã nhanh chóng xóa bỏ định kiến thần tượng đá sân để khẳng định năng lực ở cả địa hạt điện ảnh lẫn truyền hình. Năm 2013, Si Wan nhận giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải thưởng uy tín Baeksang Arts Awards nhờ vai diễn trong bộ phim đình đám Misaeng. Sau đó không lâu anh lại góp mặt trong bom tấn đình đám Merciless và vinh dự trở thành thần tượng Hàn đầu tiên có cơ hội bước lên thảm đỏ của liên hoan phim Cannes. Vai diễn đó đã giúp Im Si Wan được các nhà phê bình phim ảnh đình đám trên thế giới ghi nhận về năng lực diễn xuất.

Im Si Wan tại LHP Cannes lần thứ 70

Sự nghiệp phim ảnh của Si Wan gián đoạn trong 2 năm vì việc nhập ngũ. Năm 2019, ngay khi trở về từ quân ngũ, Im Si Wan lập tức gây ấn tượng mạnh mẽ với hàng loạt vai phản diện trong các dự án truyền hình và chiếu rạp đình đám của Hàn Quốc.



Giữa năm ngoái, đạo diễn Hwang Dong Hyuk thông báo mùa 2 của Squid Game chính thức được thực hiện. "Trò chơi mới bắt đầu. Tôi mất 12 năm để đưa phần 1 lên màn ảnh và chỉ mất 12 ngày để nó trở thành series nổi tiếng nhất của Netflix", Dong Hyuk nói trên trang cá nhân.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk trên phim trường Squid Game

Đạo diễn tiếp tục: "Là người viết kịch bản, đạo diễn và chỉ đạo sản xuất bộ phim, tôi muốn gửi lời chào tới tất cả người hâm mộ trên toàn thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem và yêu thích Squid Game. Bây giờ, nhân vật Gi Hoon (Lee Jung Jae đóng) sẽ trở lại. Mùa 2 đang đến. Gã đàn ông bí ẩn trong bộ suit cùng trò chơi đập giấy có thể tái xuất. Các bạn cũng sẽ được gặp Cheol-su - bạn trai của Young Hee. Hãy đến với chúng tôi cho vòng chơi mới này".



Ra mắt năm 2021, Squid Game do Hwang Dong Hyuk viết kịch bản và đạo diễn. Trước đó, ông được biết đến với một số phim điện ảnh như Silenced, Miss Granny, The Fortress... Dự án gây sốt toàn cầu trong một thời gian dài. Đồng thời, phim giúp dàn diễn viên Lee Jung Jae, Park Hae Soo, Oh Young Soo, Jung Ho Yeon và Wi Ha Joon trở thành gương mặt quen thuộc với các khán giả quốc tế.