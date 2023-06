Sao nhí xinh nhất Reply 1988 giờ đã thành mỹ nhân: Nét đẹp trong veo tiếc là toàn đóng khách mời

Nhắc đến sao nhí Reply 1988, ngoài cô bé đáng yêu Kim Seol, người vào vai "thực thần" Jin Joo thì khán giả còn nhớ ngay tới Shin Bi. Trong phim, Shin Bi cũng vào vai Jin Joo ở phiên bản 12 tuổi. Khác hẳn với Jin Joo đáng yêu, bụ bẫm ngày nhỏ, Jin Joo của Shin Bi lại vô cùng lanh lợi, có phần đanh đá. Dù không xuất hiện nhiều nhưng với những pha "phán xét" hội anh chị, khán giả vẫn vô cùng thích thú với sự xuất hiện của Jin Joo phiên bản 12 tuổi. Đặc biệt vẻ ngoài xinh xắn, gương mặt thanh tú dù lúc đó mới chỉ 9 tuổi cũng giúp Shin Bi được nhiều khán giả chú ý.



Khoảnh khắc Jin Joo 12 tuổi chê màu son của Duk Sun là phân cảnh đáng nhớ nhất của Shin Bi trong phim

Khán giả thích thú với màn "trưởng thành" của Jin Joo, vẫn là thực thần nhưng vô cùng lanh lợi, đanh đá

Thời điểm đóng Reply 1988, Shin Bi đã là một sao nhí tương đối quen mặt với khán giả Hàn. Cô bé đã đóng phim từ năm 6 tuổi, trước vai Jin Joo thì từng đảm nhận vai phụ, vai khách mời trong loạt tác phẩm như Hometown Over the Hill 2, Melody of Love,... và được chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn, lanh lợi cùng diễn xuất tương đối tự nhiên.

Sau Reply 1988, Shin Bi vẫn đều đặn nhận phim mới, tuy nhiên cô bé chỉ toàn đóng vai phụ, vai khách mời, nổi bật nhất chỉ có dự án Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon, trong vai nữ chính Do Bong Soon lúc nhỏ. Diễn xuất của Shin Bi trong bộ phim này được khán giả đánh giá rất cao, nhiều người còn cho rằng đây sẽ là bước đệm giúp sự nghiệp của sao nhí khởi sắc trong tương lai.



Shin Bi trong vai Do Bong Soon ngày nhỏ

Đáng tiếc, sự nghiệp của Shin Bi vẫn chẳng có gì khởi sắc trong những năm qua, một phần do cô dành nhiều thời gian cho việc học, nhất là ở giai đoạn hiện tại, khi Shin Bi đang học cấp 3 và chuẩn bị cho kỳ thi đại học vào năm sau. Khán giả kỳ vọng cô bé sẽ thi vào một trường nghệ thuật và theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc trong tương lai.

Shin Bi ngày bé có sự nghiệp nổi bật hơn hẳn hiện tại

Xem những hình ảnh hiện tại trên cá nhân của Shin Bi, khán giả vô cùng bất ngờ bởi sao nhí năm nào giờ đã là thiếu nữ, xinh xắn với nét đẹp trong trẻo. Đặc biệt, bộ hình cô mặc Hanbok được nhiều người chú ý, khán giả đồng ý rằng cô nàng sẽ tỏa sáng nên được xuất hiện trong một bộ phim cổ trang với diện mạo này.

Shin Bi hợp với cả tạo hình cổ trang lẫn hiện đại

Nguồn ảnh: Naver, tvN