(Ảnh chụp màn hình)

Là khách mời trong chương trình "My Ugly Duckling" số phát sóng mới nhất của đài SBS, Lee Dong Gun nói căn bệnh anh mắc phải là một căn bệnh hiếm gặp chỉ ảnh hưởng đến khoảng 1% dân số Hàn Quốc.

Trong tập phim phát sóng ngày hôm qua (28/9, giờ địa phương), Lee Dong Gun được thấy đã đến bệnh viện sau khi bị viêm mắt dai dẳng. Thay vì khám mắt định kỳ, anh đã chụp X-quang toàn thân, khiến các thành viên trong nhóm lo lắng. Anh giải thích với bác sĩ: "Mắt tôi bị đỏ và đôi khi tôi không thể tập trung. Khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn, mắt tôi bị đỏ nghiêm trọng và tôi trở nên cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng. Nhìn vào ánh sáng sẽ gây đau đớn và tôi có thể cảm thấy rõ ràng thị lực của mình đã giảm sút".

Ngôi sao được yêu thích của bộ phim Bạn trai tôi nhóm máu B một thời thú nhận rằng anh đã chịu đựng các triệu chứng này hơn 1 năm qua. Lee Dong Gun nói thêm: "Ban đầu, tôi rất sợ hãi vì thị lực của tôi chắc chắn đang suy giảm".

Bác sĩ sau đó đã trả lời Lee Dong Gun, nói rằng các triệu chứng gợi ý đến viêm màng bồ đào mãn tính, tình trạng viêm lớp giữa của mắt - phần chịu trách nhiệm nuôi dưỡng và điều hòa ánh sáng. Bác sĩ giải thích với nam diễn viên: "Ngoài đau, viêm màng bồ đào còn có thể gây viêm, đỏ, nhạy cảm với ánh sáng và mất thị lực".

Lee Dong Gun chia sẻ thêm: "Tôi bị tái phát ít nhất mỗi tháng một lần. Cách duy nhất để giảm bớt tình trạng này là uống thêm thuốc kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ nhãn khoa. Tôi gần như phải sống chung với thuốc nhỏ mắt".

Bác sĩ cảnh báo rằng mặc dù viêm màng bồ đào có thể xảy ra thường xuyên nhưng việc tái phát rất hiếm và có thể là dấu hiệu của viêm cột sống dính khớp - một căn bệnh khiến cột sống dần cứng lại và dính chặt vào nhau.

Lee Dong Gun nhớ lại một cơn đau không rõ nguyên nhân trước đó mình đã trải qua. Anh nói: "10 năm trước, tôi thức dậy giữa đêm với cơn đau nhói ở cơ thang, như bị dùi đâm. Chỉ cần thở thôi cũng đau. Lúc đó, tôi cứ nghĩ có thể là thoát vị đĩa đệm".

Bác sĩ sau đó đã tiết lộ khớp cùng chậu của Lee Dong Gun bị viêm khớp ở giai đoạn 2 - 3, liên quan đến tình trạng viêm do gen HLA-B27 gây ra. Mặc dù không có tiền sử gia đình, Lee Dong Gun nằm trong số 1 - 2% hiếm hoi mắc bệnh này. Bác sĩ nhấn mạnh: "Vì bệnh di truyền nên việc điều trị suốt đời là điều cần thiết. Đây là căn bệnh mà việc quản lý lối sống hợp lý là quan trọng nhất".

Sau khi chẩn đoán bệnh, bác sĩ đã khuyên Lee Dong Gun bỏ thuốc lá, rượu bia và áp dụng chế độ ăn chống viêm.

Những năm sau này, sự nghiệp của Lee Dong Gun gặp nhiều gập ghềnh. Nguyên nhân được cho là do những vấn đề của đời sống riêng tư đã ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh của anh. Đặc biệt là sau sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên giữa anh và diễn viên Cho Yoon Hee. Cả hai kết hôn vào năm 2017 và có chung một con gái vào tháng 12 cùng năm nhưng đã ly hôn vào năm 2020. Nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ được cặp đôi đưa ra thời điểm đó là do cả hai có những bất đồng không thể hòa giải.

Trong lần xuất hiện tại chương trình thực tế "Now I'm Alone", Cho Yoon Hee từng nói về cảm xúc của cô khi trải qua đời sống hôn nhân với Lee Dong Gun: "Tôi đã ngủ không ngon trước khi ly hôn. Tôi đã gặp những cơn ác mộng như thế. Tôi gặp ác mộng mỗi ngày".

Trong khi đó, Lee Dong Gun cũng cho biết câu hỏi mà anh ghét nhất là: "Tại sao hai người lại ly hôn?".

"Khi tôi trả lời họ, họ chỉ cười nhạo tôi. Không có lý do gì để giải thích điều đó cả" - Lee Dong Gun thú nhận - "Có rất ít người đứng về phía tôi khi tôi ly hôn".