Lee Dong Gun hạnh phúc bên tình trẻ kém 16 tuổi, báo Hàn gay gắt chất vấn: "Lời hứa với con gái đi đâu rồi?"

Theo Segye Ilbo, dù cả 2 công ty quản lý đều từ chối xác nhận nhưng Lee Dong Gun đã công khai giới thiệu Kang Hae Rim là "bạn gái" với người quen. Cặp đôi được bắt gặp hẹn hò ở quận Gangnam, Seoul nhiều lần. Họ thoải mái thể hiện tình cảm mà không bận tâm đến những ánh mắt xung quanh.

Tuy nhiên đến nay, Segye Ilbo đã "đào" lại quá khứ của Lee Dong Gun và chất vấn anh: "Lời hứa với con gái đi đâu rồi?". Cụ thể, cha Lee Dong Gun từng khuyên anh không nên công khai các mối quan hệ nhưng anh không đồng tình, cho rằng đó là cách tôn trọng người phụ nữ. Lee Dong Gun giữ kỷ lục 5 lần công khai hẹn hò trong showbiz Hàn, khiến anh có biệt danh "Vua ghế" (ám chỉ người đào hoa).

Báo Hàn chất vấn "Lời hứa với con gái đi đâu rồi?" khi Lee Dong Gun hẹn hò Kang Hae Rim

Đến năm 2023, anh đề cập đến biệt danh "Vua ghế" và cảm xúc về con gái Roa trong chương trình My Little Old Boy: "Tôi đã hoàn toàn từ bỏ việc hẹn hò. Tôi biết mọi người nhìn tôi với ánh mắt thành kiến. Các video YouTube luôn gắn tên tôi vào cuối vụ bê bối của người khác. Lúc đầu, tôi rất tức giận, nghĩ tại sao họ lại miêu tả tôi như vậy? Vì thế tôi nghĩ rằng hẹn hò không dành cho mình".

Tài tử sinh năm 1980 tiếp tục: "1 năm nữa, con gái tôi sẽ có điện thoại và có thể tìm kiếm tên tôi. Nghĩ về điều đó khiến tôi cảm thấy có lỗi. Tôi sẽ xấu hổ nếu con bé nhìn thấy những điều như vậy". Khi nhóm sản xuất hỏi "Vậy là không còn mối quan hệ công khai nào nữa sao", Lee Dong Gun cười "Tôi hy vọng là không, không hẹn hò hay mối quan hệ công khai nào cả".

Trong 1 tập My Little Old Boy khác, Lee Dong Gun nhắc lại quyết tâm tránh hẹn hò vì con gái: "Con tôi còn nhỏ, ở độ tuổi không thể hiểu hết về thực tế cuộc ly hôn của cha mẹ. Nếu tôi hẹn hò với người khác ở thời điểm này, tôi nghĩ đó là điều tôi không nên làm với con bé".

Lee Dong Gun từng nhiều lần nói sẽ không công khai hẹn hò vì nghĩ cho con gái Roa

Tuy nhiên giờ đây, có vẻ như Lee Dong Gun đã quên đi lời hứa với con gái mình. Vào ngày 28/5 vừa qua, SPOTV News đưa tin nam diễn viên Lee Dong Gun được bắt gặp đi bộ trên phố Cheongdam, Gangnam, Seoul cùng 1 người phụ nữ xinh đẹp. Theo đó, tài tử Chuyện Tình Paris tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn mà không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Anh đặt tay lên eo, vai người phụ nữ, nắm chặt lấy tay cô. Cô gái này được xác nhận là nữ diễn viên Kang Hae Rim, kém Lee Dong Gun 16 tuổi.

Với việc hẹn hò Kang Hae Rim, Lee Dong Gun "phá kỷ lục" là nam diễn viên công khai mối quan hệ nhiều nhất với 6 lần. Trước đó, anh công khai hẹn hò 5 mỹ nhân đình đám Kim Min Jung, Han Ji Hye, Cha Ye Ryun, Jiyeon (T-ara) và Jo Yoon Hee.

Trong số đó, 2 mối tình nổi tiếng nhất của anh là Jiyeon (T-ara) và Jo Yoon Hee. Lee Dong Gun và Jiyeon công khai vào tháng 7/2015 sau khi bị paparazzi chụp được ảnh thân mật trong nhà hàng. 2 ngôi sao nên duyên từ bộ phim Encounter. Chuyện tình này nhanh chóng vấp phải sự phản đối của dư luận. Nhiều người chê bai Jiyeon chỉ là ca sĩ thần tượng, lại vướng nghi vấn bắt nạt thành viên Hwayoung cùng nhóm nên không xứng với Lee Dong Gun. Trong khi đó, số khác cho rằng Lee Dong Gun hơn Jiyeon đến 13 tuổi, lại có tính đào hoa nên không phù hợp với Jiyeon.

Em út T-ara và tài tử Celebrity có 2 năm gắn bó, vượt qua khoảng cách 13 tuổi

Mối tình chỉ kéo dài hơn 2 năm, cặp đôi tuyên bố chia tay vào tháng 2/2017 do lịch trình bận rộn. Nhưng bất ngờ hơn cả là chỉ 26 ngày sau khi chia tay Jiyeon, Lee Dong Gun bị Dispatch "bóc" đang hẹn hò với Jo Yoon Hee - bạn diễn của anh trong phim Tiệm May Quý Ông. 3 tháng sau, cặp đôi thông báo kết hôn, cô dâu đã mang thai 2 tháng. Ở thời điểm đó, cặp đôi bị công chúng chỉ trích kịch liệt, Lee Dong Gun bị cho là ngoại tình sau lưng Jiyeon, còn Jo Yoon Hee mang mác "tiểu tam" chen vào cuộc tình của người khác.

Đến tháng 12/2017, 2 diễn viên đón con gái đầu lòng. Những tưởng đây là cái kết viên mãn cho đường tình của Lee Dong Gun, nhưng cuối cùng cặp đôi vẫn ly hôn vào năm 2020. Chính thói vô tâm của tài tử đã giết chết cuộc hôn nhân này, anh thừa nhận bản thân không nhớ ngày cưới, từng nhiều lần khiến vợ khóc vì tủi thân. Hiện tại, cô con gái Roa do mẹ nuôi dưỡng, thường được bố đến thăm.

Cuộc hôn nhân của Lee Dong Gun chỉ kéo dài 3 năm

Nguồn: Segye Ilbo