Chuyện gì đã xảy ra khiến Lee Dong Gun (Chuyện Tình Paris) bị chỉ trích thậm tệ?

Trong chương trình My Little Old Boy, nam diễn viên Lee Dong Gun nhiều lần bày tỏ về ước mơ mở quán cafe ở đảo Jeju. Đến nay, nam thần đình đám màn ảnh 1 thời đã đạt được ước mơ này, trở thành chủ quán cafe mang tên Oasis 80 ở đảo Jeju.

Tuy nhiên, quán cafe của Lee Dong Gun nhanh chóng nhận phải những lời phàn nàn của hàng xóm xung quanh. Trên mạng xã hội, chủ những quán cafe gần đó đã phản ứng dữ dội về việc Oasis 80 xây dựng đến tận đêm khuya: "Quán Oasis 80 phía sau quán của tôi vẫn tiếp tục xây dựng cho đến 23h đêm. Tôi không thể ngủ được, chú chó Jinsun của tôi cũng vậy. Họ thậm chí còn có vẻ sử dụng bãi đậu xe của tôi. Tôi không quá o bế quán của mình, tôi cũng thường quảng bá cho những quán khác, nhưng điều này đã để lại ấn tượng ban đầu không tốt".

Vừa mở quán cafe, Lee Dong Gun đã bị chủ những quán xung quanh phàn nàn

1 chủ quán cafe khác cũng nói thêm: "Có người sống trong khu vực đó, nhưng họ vẫn xây đến đêm để khớp lịch quay chương trình. Hỏi trước hàng xóm không phải phép lịch sự cơ bản sao?". Chủ quán này khẳng định không phải nói điều này vì ghen tỵ với Lee Dong Gun: "Nhờ có quán của Lee Dong Gun mà khu thương mại bùng nổ, bãi đậu xe và quán cafe của chúng tôi đông đúc như mùa cao điểm. Tôi không nói điều này vì sợ việc kinh doanh của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Tôi chỉ ghét nhìn thấy người vô lễ thành công".

Người này còn tố thêm 1 số khách của quán Lee Dong Gun đã lấn chiếm chỗ đỗ xe của quán anh. Cuối cùng, chủ quán này chế giễu mỉa mai rằng họ nên đổi tên quán của mình thành "T-ara Cafe" để thu hút sự chú ý. Trước đây, Lee Dong Gun từng có mối tình ồn ào kéo dài 2 năm với Jiyeon (T-ara).

Hiện tại, Lee Dong Gun vẫn chưa đáp lại những lời chỉ trích này. Starnews cho rằng đây là 1 thách thức lớn trong công việc kinh doanh vừa chớm nở của Lee Dong Gun. Anh cần phải có cách giải quyết những tranh cãi, duy trì sự hòa hợp với các doanh nghiệp lân cận. Đây là yếu tố quyết định đến sự thành bại của quán cafe Oasis 80.

Lee Dong Gun gặp "bài toán khó" khi vừa bắt đầu kinh doanh

Nguồn: Starnews