Chuyện hôn nhân thất bại của cặp đôi diễn viên hạng A 1 thời Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee từng khiến dư luận châu Á dậy sóng. Kết hôn với tài tử họ Lee chỉ sau 1 tháng chồng chia tay Jiyeon (T-ara), minh tinh Jo Yoon Hee hứng "bão" chỉ trích nhưng vẫn mang niềm tin vào tình yêu. Nhưng hạnh phúc chẳng bền lâu, cặp đôi ly dị vào năm 2020 và nguyên nhân bắt nguồn từ chính sự vô tâm của Lee Dong Gun.

Đến ngày 21/6, đoạn trailer của chương trình Now I Am Alone lại 1 lần khiến dư luận dậy sóng khi hé lộ 1 phần chia sẻ của Jo Yoon Hee về quá trình kết hôn và ly hôn đầy khó khăn. Cuộc sống vợ chồng khiến cô ám ảnh đến mức không ngừng gặp ác mộng: "Tôi đã từng không thể ngủ ngon cho đến khi ly dị. Tôi gặp ác mộng quá nhiều, gần như mỗi ngày". Thông tin này khiến khán giả xứ Hàn không khỏi bị sốc. Nhiều người tò mò không biết cuộc hôn nhân tệ đến mức nào mà khiến nữ diễn viên Jo Yoon Hee gặp ác mộng mỗi ngày như thế này.

Jo Yoon Hee gặp ác mộng mỗi ngày, không hạnh phúc cho đến khi ly dị Lee Dong Gun

Cuộc hôn nhân của cô kéo dài tận 3 năm, người hâm mộ không khỏi xót xa khi biết Jo Yoon Hee phải chịu đựng lâu đến vậy

Năm 2016, Jo Yoon Hee và Lee Dong Gun gặp nhau lần đầu ở bộ phim Laurel Tree Tailors. 1 năm sau đó, họ công khai hẹn hò. Điều khiến công chúng phẫn nộ hơn cả và ác cảm đến mức không thích nổi cặp đôi này là bởi vì Lee Dong Gun mới chỉ chia tay Jiyeon (T-ARA) chưa lâu. Từ đây, tin đồn Lee Dong Gun phản bội Jiyeon để cặp kè với Jo Yoon Hee cũng rộ lên, và mỹ nhân họ Jo mang danh "tiểu tam" cho tận đến giờ.

Dù vấp phải sự phản đối của công chúng, 2 ngôi sao vẫn công khai hẹn hò. Sốc hơn cả là 3 tháng sau, Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee vội vã kết hôn kèm với thông báo đàng gái đã mang bầu. Từ chi tiết mốc thời gian, nghi vấn cặp đôi này ngoại tình sau lưng Jiyeon, thậm chí còn "cưới chạy bầu" đã khiến sự nghiệp, danh tiếng của Dong Gun và Yoon Hee chạm đáy. Đặc biệt, Jo Yoon Hee bị ghẻ lạnh, không có phim mới và chỉ đành lùi về chăm sóc con cái. Đây được cho là những nguyên nhân khiến nữ diễn viên này không thể sống bình yên và nhiều lần ám ảnh đến mức gặp ác mộng mỗi ngày. Thế nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.

Bỏ nữ thần Jiyeon...

... Lee Dong Gun kết hôn với người mới chỉ sau thời gian ngắn

Tưởng rằng tình yêu bất chấp sẽ giúp cuộc hôn nhân chóng vánh của cặp đôi thêm bền vững, thế nhưng 3 năm gắn bó, cả hai tuyên bố ly dị và còn đưa nhau ra toà. Nguyên nhân được công bố là do 2 người có sự khác biệt quá lớn về tính cách. Song, công chúng đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân thực sự đằng sau đó, và nhân vật đáng trách nhất chính là Lee Dong Gun. Khán giả không khỏi tiếc nuối cho nữ diễn viên họ Jo vì cô chôn vùi sự nghiệp của mình vì lấy phải 1 gã chồng vô tâm.

Nhiều bằng chứng từ những phát ngôn từ chính Lee Dong Gun cho đến chia sẻ của cả 2 vợ chồng đều góp phần tố cáo nam diễn viên này bội bạc, không quan tâm đến vợ. Anh thừa nhận bản thân không nhớ ngày cưới, từng nhiều lần khiến vợ khóc vì tủi thân. Đây cũng được cho là 1 trong những nguồn cơn khiến Jo Yoon Hee không cảm thấy hạnh phúc, ám ảnh cả trong giấc mơ.

Chính Lee Dong Gun để lộ thái độ vô tâm đến mức không thể chấp nhận được khi kết hôn với nữ diễn viên họ Jo

Sau khi ly dị, Lee Dong Gun cũng bày tỏ rõ sự hối hận nhưng đã quá muộn màng. Trong show My Little Old Boy, Lee Dong Gun đã trải lòng về nỗi cô đơn sau khi ly hôn vợ cũ: "Ngôi nhà trước kia có 3 người chung sống với nhau. Nhưng sau khi vợ cũ và con gái tôi rời đi, ngôi nhà chỉ còn một mình tôi ở. Cảm giác khác hẳn trước kia và tôi thấy trống trải lắm. Nhiều lúc tôi còn chẳng muốn về nhà nữa".

Hiện Jo Yoon Hee vẫn chưa thể phục hồi được danh tiếng, không có nhiều phim đóng và phải đi show để duy trì cuộc sống, sự nghiệp sau khi ly hôn

