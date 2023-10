Đau lòng câu nói của ái nữ 6 tuổi nhà tài tử Lee Dong Gun sau khi bố mẹ ly hôn

Cặp đôi một thời Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee tổ chức hôn lễ hồi tháng 9/2017. Tới năm 2020, 2 nghệ sĩ tuyên bố “đường ai nấy đi”, đặt dấu chấm hết cho mối tình ngắn ngủi. Sau vụ ly hôn ồn ào, minh tinh họ Jo giành được quyền nuôi con.

Mới đây nhất, vào tối 29/10, tài tử Celebrity đã xuất hiện trong show truyền hình My little old boy và có nhiều chia sẻ đáng chú ý về con gái 6 tuổi. Theo thỏa thuận với vợ cũ, Lee Dong Gun đến thăm con gái vào Chủ nhật mỗi tuần. Rất nhiều lần cô bé không nỡ rời xa bố, cứ liên tục đặt câu hỏi ngây ngô nhưng khiến người nghe phải đau lòng: “Bố ơi, sao bố không thường xuyên tới nhà của con và mẹ?”. Và mỗi lần như vậy, nam diễn viên sinh năm 1980 đều phải giải thích với thiên thần nhỏ rằng: “Bố bận lắm. Nhưng Chủ nhật tới, bố chắc chắn sẽ đến thăm con”.

Lee Dong Gun tiết lộ con gái muốn được gặp mình thường xuyên

Cũng trong show My little old boy mới đây, Lee Dong Gun đã trải lòng về nỗi cô đơn sau khi ly hôn vợ cũ: “Ngôi nhà trước kia có 3 người chung sống với nhau. Nhưng sau khi vợ cũ và con gái tôi rời đi, ngôi nhà chỉ còn một mình tôi ở. Cảm giác khác hẳn trước kia và tôi thấy trống trải lắm. Nhiều lúc tôi còn chẳng muốn về nhà nữa”.

Mẹ nam tài tử cũng xuất hiện trong chương trình và lần đầu lên tiếng về vụ ly hôn ồn ào của con trai trên sóng truyền hình. Trước ống kính, bà không giấu nổi vẻ mặt buồn bã khi nhắc lại về khoảng thời gian chứng kiến con trai đối mặt với khó khăn: “Tôi rất đau lòng khi hay tin Dong Gun ly dị. Chẳng bao giờ con trai hỏi kiến ý tôi về chuyện ly hôn. Tôi và ông xã từng nghĩ bố mẹ không nên can dự vào chuyện hôn nhân của con cái. Và chúng tôi cũng từng tưởng rằng Dong Gun - Yoon Hee có thể tự mình giải quyết những khúc mắc”.

Mẹ nam tài tử họ Lee có nhiều chia sẻ đáng chú ý về con trai trong show mới đây

Theo lời mẹ Lee Dong Gun, nam diễn viên thay đổi nhiều sau khi chia tay minh tinh Jo Yoon Hee. Trong quá khứ, tài tử sinh năm 1980 thường xuyên đến nhà thờ nhưng thói quen này bỗng hoàn toàn biến mất sau khi nam nghệ sĩ ly dị. Lee Dong Gun cũng trở nên sống khép kín, không thích ra ngoài và gặp gỡ mọi người.

Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee ly hôn cách đây 3 năm

Con gái cặp đôi một thời đã được 6 tuổi, hiện sống cùng mẹ

Nguồn: Kbizoom