Sau bao lần khiến dư luận dậy sóng vì "nhá hàng" về chuyện hôn nhân đau khổ của minh tinh Jo Yoon Hee và tài tử Lee Dong Gun, chương trình Now I Am Alone cuối cùng đã lên sóng và tất nhiên tâm điểm chính là chia sẻ của người trong cuộc. Và tập phát sóng đầu tiên hot đến mức lên top thông tin được quan tâm nhất xứ Hàn, rating đứng đầu tất cả các chương trình toàn quốc vào ngày thứ 3 vừa qua.

Yếu tố khiến tập này được quan tâm nhiều đến thế là Jo Yoon Hee hé lộ lời thừa nhận gây sốc của con gái Roah. Theo đó, thiên thần nhỏ nhà cặp diễn viên đình đám này không thể đi chơi với bạn bè và luôn tự cô lập bản thân sau drama ly dị của bố mẹ. Đau lòng khi nghe chuyện, Yoon Hee muốn bù đắp cho con bằng cách tổ chức 1 bữa tiệc và mời bạn của bé đến chơi. Đáng chú ý, nữ diễn viên bất ngờ khi nói thật với bạn của con gái: "Roah không sống với bố". Được hỏi về lý do ly dị, Jo Yoon Hee chẳng ngại giấu: "Vợ chồng cô cãi nhau. Và sau cùng, cô không còn yêu chú ấy nữa".

Jo Yoon Hee hé lộ câu chuyện chi tiết về con gái hậu ly hôn trên sóng truyền hình

Chi tiết nguyên nhân ly dị của cô cùng tài tử Lee Dong Gun và thái độ của bé Roah khiến công chúng không khỏi đau lòng

Sau khi hé lộ về nguyên nhân ly hôn với Lee Dong Gun, nữ diễn viên còn mở lòng thêm với bạn bè của con: "Roah là con một trong nhà, không có anh chị em nên không có cơ hội để học được cách nhượng bộ người khác". Nhưng trái với cách nhìn của Jo Yoon Hee, Roah lại có thái độ nhường nhịn và chăm sóc bạn bè rất khéo léo. Điều này thể hiện rõ trong bữa tiệc hôm đó.

Lời chia sẻ của Jo Yoon Hee khiến dư luận xứ Hàn không khỏi dậy sóng. Nhiều người đau lòng trước tình cảnh của bé Roah, đồng thời bày tỏ sự cảm phục trước thái độ thẳng thắn và đồng tình với cách làm của nữ minh tinh họ Jo. Khán giả cho rằng việc cô thẳng thắn giãi bày và giải thích rõ tình cảnh gia đình cho bạn bè của con là đúng đắn, vì qua đây, cả cô và con gái đều có thể tránh được cảnh bị áp đặt vào những lời suy đoán và đồn đại thất thiệt.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến phản đối cách làm của Yoon Hee, vì suy cho cùng trẻ con cũng khó có thể thấu hiểu lời chia sẻ quá thẳng thắn của cô. Và đúng như dự đoán của bộ phận netizen này, tình cảnh không mong muốn cũng xảy ra. Theo chương trình, bé Roah sau đó không khỏi khó chịu và còn nói với mẹ: "Những người bạn được mời đến nhà mình hôm đó cảm thấy không được thoải mái cho lắm đâu mẹ". Thay vì giận con, Jo Yoon Hee tìm cách nói chuyện để giải quyết vấn đề cùng bé Roah. Và cách làm này cũng được khách mời khác trong chương trình đồng tình: "Nếu là tôi hồi xưa, chắc tôi đã mắng con bé rồi. Nhưng giờ đây nhìn vào tình cảnh này, tôi lại thấy thương con bé hơn, cũng chẳng thể trách nó".

Năm ngoái, tài tử Lee Dong Gun từng xuất hiện trong show truyền hình My Little Old Boy và có nhiều chia sẻ đáng chú ý về con gái 6 tuổi. Theo thỏa thuận với vợ cũ, Lee Dong Gun đến thăm con gái vào Chủ nhật mỗi tuần. Rất nhiều lần cô bé không nỡ rời xa bố, cứ liên tục đặt câu hỏi ngây ngô nhưng khiến người nghe phải đau lòng: "Bố ơi, sao bố không thường xuyên tới nhà của con và mẹ?". Và mỗi lần như vậy, nam diễn viên sinh năm 1980 đều phải giải thích với thiên thần nhỏ rằng: "Bố bận lắm. Nhưng Chủ nhật tới, bố chắc chắn sẽ đến thăm con".

Tài tử Celebrity còn trải lòng về nỗi cô đơn sau khi ly hôn vợ cũ: "Ngôi nhà trước kia có 3 người chung sống với nhau. Nhưng sau khi vợ cũ và con gái tôi rời đi, ngôi nhà chỉ còn một mình tôi ở. Cảm giác khác hẳn trước kia và tôi thấy trống trải lắm. Nhiều lúc tôi còn chẳng muốn về nhà nữa".

Trái với Lee Dong Gun, Jo Yoon Hee lại cảm thấy như được giải thoát sau khi ly hôn dù đau lòng khi phải thấy cảnh gia đình tan nát. Cô thừa nhận cuộc sống hôn nhân khi xưa khiến cô gặp ác mộng mỗi đêm, và ly dị chính là giải pháp vẹn toàn nhất. Dù vậy, khán giả đều cho rằng, Jo Yoon Hee và Lee Dong Gun nên tìm cách giải quyết vấn đề còn tồn đọng, bắt tay để nuôi nấng con gái thay vì tránh né nhau và khiến bé tổn thương chỉ vì vấn đề của người lớn.

Nguồn: DongA