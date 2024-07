Ầm ĩ tin nữ minh tinh chịu tái hôn với tài tử Lee Dong Gun dù ly dị vì chồng vô tâm

Sáng 10/7, tờ Chosun Ilbo cho hay trên mạng xã hội Hàn Quốc gần đây bỗng xuất hiện tin đồn nữ minh tinh Jo Yoon Hee đã tái hôn với chồng cũ Lee Dong Gun (Chuyện Tình Paris). Được biết, nghi vấn rộ lên bắt nguồn từ việc mỹ nhân họ Jo trở lại hoạt động sôi nổi trên Instagram sau nhiều năm mất hút.



Tin đồn nói trên khiến công chúng không khỏi hoang mang bởi trong đoạn clip giới thiệu cho show Now I’m Alone vào hôm 20/6, Jo Yoon Hee cho biết: "Tôi đã từng không thể ngủ ngon cho đến khi ly dị (Lee Dong Gun). Tôi gặp ác mộng quá nhiều, gần như mỗi ngày". Và khán giả nhận định việc thường xuyên gặp ác mộng đã thôi thúc nữ diễn viên nhanh chóng làm thủ tục ly hôn tài tử Lee Dong Gun.

Minh tinh họ Jo tích cực đăng bài trên mạng xã hội sau hơn 3 năm mất hút, khiến tin đồn tái hợp chồng cũ Lee Dong Gun lan rộng

Jo Yoon Hee - Lee Dong Gun từng có khoảng thời gian gắn bó với nhau

Jo Yoon Hee từng gặp ác mộng mỗi ngày, không hạnh phúc cho đến khi ly dị Lee Dong Gun

Trong tập 1 của chương trình Now I’m Alone mới lên sóng, 2 nghệ sĩ Park Mi Sun và Jeon No Min không ngần ngại nhắc đến tin đồn nói trên trước mặt Jo Yoon Hee. Ngay lập tức, minh tinh họ Jo đã lên tiếng phủ nhận: "Trên đường tới đảo Gureop, 1 khán giả hỏi rằng liệu có phải tôi đã quay lại với chồng cũ Lee Dong Gun hay không. Trên thực tế, tin đồn này hoàn toàn sai sự thật".



Jo Yoon Hee đích thân bác bỏ tin đồn tái hôn với Lee Dong Gun ngay trên sóng truyền hình

Cũng trong chương trình Now I’m Alone mới đây, Jo Yoon Hee gây xôn xao khi hé lộ về cuộc hôn nhân không hạnh phúc với chồng cũ Lee Dong Gun: "Trước kia tôi nghĩ Lee Dong Gun là người đàn ông tốt và là người tôi có thể yên tâm dựa vào. Và lúc đó tôi cũng cảm thấy định mệnh đã sắp đặt cho tôi ở bên anh ấy. Tôi từng không nghĩ tới chuyện sẽ ly hôn. Thế nhưng, cuộc hôn nhân với chồng cũ lại không giống như những gì tôi mong đợi. Bố mẹ tôi từng trải qua cuộc hôn nhân căng thẳng. Bầu không khí ngột ngạt vây quanh ngôi nhà khi đó khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi không muốn con gái mình phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau".

Jo Yoon Hee khẳng định cô là người chủ động ly hôn: "Lee Dong Gun không muốn ly hôn. Nhưng kỳ thực lúc đó chúng tôi không còn là gia đình nữa. 1 gia đình muốn tồn tại thì trước hết các thành viên phải tin tưởng lẫn nhau. Và rồi tôi quyết định ly hôn và xem đó là sự lựa chọn duy nhất".

Jo Yoon Hee chủ động ly hôn Lee Dong Gun sau khi trải qua cuộc hôn nhân không như mơ

Sau khi ly dị, Jo Yoon Hee giành được quyền nuôi con. Cô cho biết vẫn tạo điều kiện để chồng cũ Lee Dong Gun thường xuyên gặp gỡ, liên lạc với con gái: "Mặc dù tôi và chồng cũ không nói chuyện trực tiếp với nhau, nhưng tôi vẫn thường xuyên gửi ảnh con gái cho anh ấy. Anh ấy thường trả lời bằng tin nhắn thoại và gọi điện trực tiếp cho con bé. Tôi luôn cân nhắc để làm điều tốt nhất cho con".

Jo Yoon Hee sinh năm 1982, gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn nhờ khả năng diễn xuất đa dạng. Cô vào nghề từ năm 1999, ghi dấu ấn với khán giả của làn sóng Hallyu qua những tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh như Bữa Tối Cuối Cùng, Bức Thư Tình, 9 Lần Vượt Thời Gian... Jo Yoon Hee - Lee Dong Gun công khai hẹn hò hồi cuối tháng 2/2017, chỉ 1 tháng sau khi nam diễn viên chia tay Jiyeon (T-ara). Tới tháng 9 cùng năm, Jo Yoon Hee và tài tử Chuyện Tình Paris chính thức về chung 1 nhà. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đầy 3 năm, khiến báo chí thời bấy giờ tốn nhiều giấy mực. Sau khi cặp đôi tuyên bố ly dị, Lee Dong Gun bị "khui" lại lùm xùm phản bội Jiyeon, đồng thời nhận "gạch đá" vì thái độ vô tâm với vợ cũ ngay trong dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới.

Cuộc hôn nhân của Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee kéo dài hơn 2 năm. Nam diễn viên từng quên luôn dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới, khiến vợ cũ khóc nức nở vì tủi thân

Jiyeon bỗng bị réo gọi sau tin Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee ly dị

