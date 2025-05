Danh tính bạn gái mới của Lee Dong Gun: Mỹ nhân kém 16 tuổi, từng đóng phim 18+ chấn động màn ảnh

Đời tư của nam diễn viên Lee Dong Gun đang là tâm điểm chú ý của showbiz xứ Hàn. Sau 5 năm ly hôn, anh được cho là đã có bạn gái mới khi vừa bị bắt gặp hẹn hò ở Gangnam, Seoul (Hàn Quốc). Đến sáng 29/5, truyền thông Hàn Quốc đã có thông tin về danh tính nửa kia của Lee Dong Gun. Theo tờ KoreaBoo, tài tử Chuyện Tình Paris đang hẹn hò với nữ diễn viên Kang Hae Rim.

Kang Hae Rim sinh năm 1996, kém Lee Dong Gun 16 tuổi. Năm 2016, Kang Hae Rim nhận được nhiều sự quan tâm khi là thí sinh có nhan sắc nổi bật nhất cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Busan-Ulsan (Miss Korea Busan-Ulsan). Cô thắng giải danh dự và vào Top 15 thí sinh xuất sắc nhất. 1 năm sau, Kang Hae Rim lấn sân sang diễn xuất, từng tham gia phim Idol Fever, Govengers, Live On... Năm 2022, Kang Hae Rim vượt qua 600 ứng viên "nặng lý" để trở thành nữ chính trong bộ phim tâm lý - giật gân dán nhãn 18+ Somebody. Trong tác phẩm, Kang Hae Rim gây sốc khi thể hiện nhiều phân cảnh ân ái táo bạo, bán khỏa thân gây sốc.

Truyền thông Hàn cho biết Lee Dong Gun đang hẹn hò mỹ nhân Kang Hae Rim

Kang Hae Rim kém Lee Dong Gun 16 tuổi. Cô sở hữu gương mặt đẹp không góc chết, làn da trắng hồng và đường nét thanh thoát

Nữ diễn viên từng thi Hoa hậu trước khi vào showbiz đóng phim

Hiện, Lee Dong Gun và Kang Hae Rim vẫn chưa phản hồi về tin hẹn hò của họ. Trước đó, khi thông tin nam diễn viên có bạn gái làm dậy sóng truyền thông xứ Hàn và chiếm lĩnh cổng thông tin Naver, nhiều trang tin đã liên hệ với công ty quản lý của Lee Dong Gun để xác nhận chuyện này, song chỉ nhận được câu trả lời chung chung: "Rất khó để xác nhận vì đây là vấn đề đời tư của anh ấy".

Lee Dong Gun và Kang Hae Rim giữ im lặng về chuyện tình cảm. Trong khi công ty quản lý của họ không phủ nhận cũng không thừa nhận

Lee Dong Gun sinh năm 1980, bắt đầu đóng phim từ khi 17 tuổi. Anh nổi tiếng với loạt vai diễn trong Cô Dâu Nhỏ Xinh, Chuyện Tình Paris, Tìm Lại Nụ Cười... Ở showbiz Hàn, chuyện hẹn hò là điều rất nhạy cảm và các ngôi sao thường cố gắng không công khai. Thế nhưng tài tử đào hoa Lee Dong Gun lại khác. Trong suốt sự nghiệp, anh đã công khai hẹn hò đến 5 lần với 5 mỹ nhân đình đám Kim Min Jung, Han Ji Hye, Cha Ye Ryun, Jiyeon (T-ara) và Jo Yoon Hee.

Trong số đó, 2 mối tình nổi tiếng nhất của anh là Jiyeon (T-ara) và Jo Yoon Hee. Lee Dong Gun và Jiyeon công khai vào tháng 7/2015 sau khi bị paparazzi chụp được ảnh thân mật trong nhà hàng. 2 ngôi sao nên duyên từ bộ phim Encounter. Chuyện tình này nhanh chóng vấp phải sự phản đối của dư luận. Nhiều người chê bai Jiyeon chỉ là ca sĩ thần tượng, lại vướng nghi vấn bắt nạt thành viên Hwayoung cùng nhóm nên không xứng với Lee Dong Gun. Trong khi đó, số khác cho rằng Lee Dong Gun hơn Jiyeon đến 13 tuổi, lại có tính đào hoa nên không phù hợp với Jiyeon.

Em út T-ara và tài tử Celebrity có 2 năm gắn bó, vượt qua khoảng cách 13 tuổi

Mối tình chỉ kéo dài hơn 2 năm, cặp đôi tuyên bố chia tay vào tháng 2/2017 do lịch trình bận rộn. Nhưng bất ngờ hơn cả là chỉ 26 ngày sau khi chia tay Jiyeon, Lee Dong Gun bị Dispatch "bóc" đang hẹn hò với Jo Yoon Hee - bạn diễn của anh trong phim Tiệm May Quý Ông. 3 tháng sau, cặp đôi thông báo kết hôn, cô dâu đã mang thai 2 tháng. Ở thời điểm đó, cặp đôi bị công chúng chỉ trích kịch liệt, Lee Dong Gun bị cho là ngoại tình sau lưng Jiyeon, còn Jo Yoon Hee mang mác "tiểu tam" chen vào cuộc tình của người khác.

Đến tháng 12/2017, 2 diễn viên đón con gái đầu lòng. Những tưởng đây là cái kết viên mãn cho đường tình của Lee Dong Gun, nhưng cuối cùng cặp đôi vẫn ly hôn vào năm 2020. Chính thói vô tâm của tài tử đã giết chết cuộc hôn nhân này, anh thừa nhận bản thân không nhớ ngày cưới, từng nhiều lần khiến vợ khóc vì tủi thân. Hiện tại, cô con gái Roa do mẹ nuôi dưỡng, thường được bố đến thăm.

Cuộc hôn nhân của Lee Dong Gun chỉ kéo dài 3 năm

Sau quãng thời gian im hơi lặng tiếng vì đời tư ồn ào, hiện Lee Dong Gun đang hoạt động sôi nổi trở lại. Anh gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình giải trí My Little Old Boy của đài SBS. Tài tử này còn mở quán cafe ở đảo Jeju, song vấp phải nhiều lời phàn nàn từ hàng xóm xung quanh.

Nguồn: SPOTV News, KoreaBoo