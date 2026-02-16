Năm 2026, thí sinh không cần thi vẫn đỗ "ĐH Harvard" của Việt Nam nếu có đủ điều kiện sau

Chiều ngày 15/2, trường ĐH Ngoại thương chính thức công bố phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Năm nay, cơ sở giáo dục đại học này dự kiến tuyển sinh 4.550 chỉ tiêu, bao gồm Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở II - Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ sở Quảng Ninh. Nhà trường thực hiện tuyển sinh theo 4 phương thức dưới đây:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT với 2 nhóm đối tượng

- Nhóm 1: Thí sinh là học sinh hệ chuyên các môn Toán, Toán-Tin, Tin học, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật của trường THPT trọng điểm Quốc gia/THPT chuyên (theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trường THPT chuyên và Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 về sửa đổi bổ sung một số điều trong Quy chế tổ chức hoạt động của trường THPT chuyên);

- Nhóm 2: Thí sinh là học sinh hệ không chuyên đạt giải (Nhất, Nhì, Ba) trong các Kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố lớp 11 hoặc lớp 12 (bao gồm các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật).

Đối với thí sinh xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT 3 môn theo các tổ hợp xét tuyển của nhà trường: được đăng ký vào các chương trình tiêu chuẩn, tích hợp và ĐHNN&PTQT.

Đối với thí sinh xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo các tổ hợp môn xét tuyển của Nhà trường: được đăng ký vào các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, tích hợp và ĐHNN&PTQT.

Thí sinh tham gia xét tuyển theo phương thức này cần đáp ứng các điều kiện:

- Tốt nghiệp THPT năm 2026;

- Có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển của trường (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) đạt từ 24,0 điểm trở lên (ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng của trường có thể điều chỉnh trên cơ sở phổ điểm thi tốt nghiệp THPT thực tế năm 2026);

- Kết quả học tập 06 học kỳ bậc THPT đạt mức Tốt;

- Kết quả rèn luyện 06 học kỳ bậc THPT đạt mức Khá trở lên;

Phương thức 3: Xét tuyển có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Đối với thí sinh xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT của 03 môn theo các tổ hợp môn xét tuyển của Nhà trường: được đăng ký vào các chương trình tiêu chuẩn, tích hợp và ĐHNN&PTQT.

Đối với thí sinh xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo các tổ hợp môn xét tuyển của Nhà trường: được đăng ký vào các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, tích hợp và ĐHNN&PTQT.

Thí sinh tham gia xét tuyển cần đáp ứng các điều kiện:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Đối với thí sinh là học sinh theo học Chương trình THPT mới từ năm 2018: Kết quả học tập và rèn luyện 06 học kỳ bậc THPT đạt mức Khá trở lên;

- Đối với thí sinh là học sinh theo học Chương trình THPT trước năm 2018: Có điểm trung bình chung học tập 06 học kỳ bậc THPT đạt từ 7,0 điểm trở lên và hạnh kiểm từ Khá trở lên.

- Có tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển của Trường, hoặc tổng điểm 02 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Toán + Vật lý, Toán + Hóa học, Toán + Ngữ văn) kết hợp với điểm chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi đạt từ 24,0 điểm trở lên (bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng). Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào có thể điều chỉnh theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời hạn, tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển theo quy định của Trường (đối với thí sinh xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo các tổ hợp môn xét tuyển của Nhà trường).

Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và đánh giá năng lực quốc tế

Đối với thí sinh xét tuyển sử dụng kết quả các kỳ thi ĐGNL do ĐHQG Hà Nội (HSA) và ĐHQG TP.HCM (V-ACT) hoặc kết quả kỳ thi ĐGTD của ĐH Bách Khoa Hà Nội (TSA) tổ chức trong năm 2026: được đăng ký vào các chương trình tiêu chuẩn, tích hợp và ĐHNN&PTQT.

Lưu ý:

- Thí sinh sử dụng bài thi ĐGTD của ĐH BKHN (TSA) được đăng ký xét tuyển vào các chương trình thuộc ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu;

- Đối với bài thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội (HSA), thí sinh chọn:

Phần 3 - Khoa học: thí sinh bắt buộc chọn 02 lĩnh vực Vật lý và Hóa học, được xét tuyển vào các chương trình tiêu chuẩn, tích hợp và các chương trình ĐHNN&PTQT (trừ các chương trình tiêu chuẩn Ngôn ngữ thương mại và chương trình tích hợp tiếng Pháp thương mại);

Phần 3 - Tiếng Anh: thí sinh được xét tuyển vào tất cả các chương trình tiêu chuẩn bao gồm các chương trình tiêu chuẩn Ngôn ngữ thương mại, các chương trình tích hợp và ĐHNN&PTQT;

Đối với thí sinh xét tuyển sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (SAT/ACT/A-Level) kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: được đăng ký vào các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, tích hợp và ĐHNN&PTQT.

Trường ĐH Ngoại thương cho biết năm nay nhà trường có một số điểm mới trong tuyển sinh ĐHCQ, gồm:

- Về Chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh : Từ năm 2026, Trường Đại học Ngoại thương mở mới 10 ngành đào tạo, phát triển 03 ngành đào tạo từ các chương trình hiện có và mở thêm 01 chương trình đào tạo mới thuộc ngành đã có, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành/chương trình đào tạo dự kiến là 4550 chỉ tiêu (tăng 390 chỉ tiêu so với năm 2025).

- Về phương thức xét tuyển thẳng : Trường mở rộng điều kiện xét tuyển thẳng dành cho các đối tượng:

(1) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, tham gia hoặc đạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn theo tổ hợp môn xét tuyển của Trường (bao gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật) được tuyển thẳng không phụ thuộc vào chỉ tiêu của các CTĐT hay loại giải thí sinh đạt được; hoặc Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia các môn trong tổ hợp môn xét tuyển của Trường (bao gồm các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật) được xét tuyển thẳng vào các Chương trình đào tạo (có tính đến chỉ tiêu của từng CTĐT và loại giải);

(2) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT đạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận; thời gian đạt giải không quá 04 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng được xét tuyển thẳng vào Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hoá (thí sinh cần có tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển của trường (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) đạt từ 24,0 điểm trở lên (ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng của trường có thể điều chỉnh trên cơ sở phổ điểm thi tốt nghiệp THPT thực tế năm 2026))

- Về phương thức xét tuyển sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và đánh giá năng lực quốc tế:

+ Xét tuyển sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy trong nước: Năm 2026, Trường Đại học Ngoại thương xét tuyển đối với các thí sinh sử dụng kết quả bài thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA). Nhóm đối tượng thí sinh này được đăng ký xét tuyển vào các chương trình thuộc ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu của Trường;

+ Xét tuyển sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực quốc tế kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Đối với thí sinh xét tuyển sử dụng chứng chỉ A-Level dự thi trong tháng 6/2026 có thể nộp bản A-level Predicted Grades để đăng ký xét tuyển tạm thời. Thí sinh bắt buộc phải nộp chứng chỉ A-Level chính thức trước thời điểm xét tuyển trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định để đủ điều kiện xét tuyển

- Về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong xét tuyển:

Đối với Chương trình CLC ngành Ngôn ngữ Trung, thí sinh tham gia xét tuyển sử dụng CCNNQT cần đáp ứng điều kiện sau: Có chứng chỉ HSK và HSKK hợp lệ, còn thời hạn theo quy định (02 năm kể từ ngày dự thi), đạt tiêu chuẩn và tương ứng theo cùng trình độ, do Trung tâm Hợp tác Giao lưu Ngôn ngữ giữa Trung Quốc và Nước ngoài (CLEC) cấp (không chấp nhận chứng chỉ HSK thi trực tuyến tại nhà), cụ thể:

HSK 4 đạt từ 280/300 điểm trở lên và HSKK Trung cấp đạt từ 60/100 điểm trở lên;

HSK 5 đạt yêu cầu và HSKK Cao cấp đạt từ 60/100 điểm trở lên;

HSK 6 đạt yêu cầu và HSKK Cao cấp đạt từ 60/100 điểm trở lên.

Lưu ý: Trường chỉ xét chứng chỉ HSK - HSKK được cấp trong cùng một lần dự thi; không xét gộp hoặc kết hợp kết quả từ nhiều chứng chỉ khác nhau.