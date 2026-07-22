Mỹ Tâm dùng 1 bài hát thay đổi cả thị trường nhạc Việt, chiếm sóng cả nước chỉ bằng 1 giọt nước mắt

Ít ai ngờ ca khúc này lại trở thành phát súng mở màn cho một trong những kỷ nguyên đặc biệt nhất của Vpop.

Năm 2017, thị trường nhạc Việt đã chuyển mạnh sang YouTube. Nhiều ca sĩ chọn phát hành từng single, đầu tư MV có cốt truyện và nhanh chóng chuyển sang sản phẩm tiếp theo. Album vật lý dần trở thành lựa chọn nhiều rủi ro khi thói quen mua đĩa không còn phổ biến. Giữa thời điểm đó, Mỹ Tâm bất ngờ tung ra MV Đâu Chỉ Riêng Em.

MV Đâu Chỉ Riêng Em - Mỹ Tâm

Một cú máy cận kéo dài gần 4 phút, không bạn diễn, không nhiều bối cảnh, nhưng giọt nước mắt của Mỹ Tâm nhanh chóng thành trào lưu. Đồng thời mở màn cho kỷ nguyên Tâm 9 với chiến dịch quảng bá bài bản, quy mô và hiếm thấy trong nhạc Việt lúc bấy giờ.

Ngày 17/7/2017, Mỹ Tâm bất ngờ phát hành Đâu Chỉ Riêng Em. Ca khúc do Khắc Hưng sáng tác, mang màu sắc pop-soul, kể về một người phụ nữ phát hiện người yêu phản bội nhưng vẫn im lặng quan sát đối phương tiếp tục diễn vai chung thủy. Màn đánh úp bất ngờ này nhanh chóng là một cú nổ đối với làng nhạc Việt thời điểm đó và đưa từ khóa "Mỹ Tâm" trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất.

MV Đâu Chỉ Riêng Em thực hiện theo hình thức one-shot close-up từ đầu đến cuối chỉ có gương mặt của Mỹ Tâm

Những lời yêu mà cô từng nghĩ chỉ dành cho mình hóa ra còn được nói với một người khác. Câu chuyện không mới trong nhạc Việt, nhưng cách Mỹ Tâm đưa ca khúc lên màn ảnh lại khác hẳn xu hướng khi đó. Năm 2017, nhiều ca sĩ chạy đua với những MV được dựng như phim ngắn, có diễn viên, nhiều bối cảnh và các cú twist. Đâu Chỉ Riêng Em lại gần như không có gì ngoài gương mặt Mỹ Tâm trên nền tối.

MV do Kawaii Tuấn Anh thực hiện theo hình thức one-shot close-up. Máy quay giữ cận nữ ca sĩ từ đầu đến cuối, không bạn diễn, không thay đổi bối cảnh, cũng không dựng lại cảnh người đàn ông ngoại tình. Mọi diễn biến đều nằm trên gương mặt Mỹ Tâm. Ban đầu, cô nhìn thẳng vào ống kính với vẻ bình tĩnh. Càng về sau, ánh mắt và biểu cảm dần thay đổi trước khi giọt nước mắt xuất hiện ở đoạn cao trào.

Giọt nước mắt của Mỹ Tâm ở cuối MV sau đó nhanh chóng trở thành trào lưu trên mạng xã hội

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành trào lưu trên mạng xã hội. Khán giả đặt khăn giấy, bàn tay hoặc các vật dụng trước màn hình để tạo cảm giác đang lau và hứng nước mắt cho Mỹ Tâm. Trào lưu “lau nước mắt cho Mỹ Tâm” kéo theo hàng loạt ảnh chế, video parody và những phiên bản làm lại.

Sau khoảng một tháng, MV vượt 20 triệu lượt xem. Đến tháng 7/2021, Đâu Chỉ Riêng Em chính thức chạm 100 triệu view sau gần 4 năm phát hành. Đây là MV đầu tiên trong sự nghiệp Mỹ Tâm đạt cột mốc này, đồng thời được ghi nhận là MV one-shot close-up đầu tiên của một ca sĩ Việt vượt 100 triệu lượt xem.

Đâu Chỉ Riêng Em còn là phát súng mở màn cho kỷ nguyên Tâm 9

Tuy nhiên, vai trò của Đâu Chỉ Riêng Em không dừng lại ở một bản hit trong sự nghiệp của Mỹ Tâm. Ca khúc còn là phát súng mở màn cho kỷ nguyên Tâm 9. Sau sản phẩm này, Mỹ Tâm tiếp tục giới thiệu Đừng Hỏi Em trước khi phát hành album phòng thu thứ 9 vào ngày 3/12/2017. Đây là album mới đầu tiên của nữ ca sĩ sau 4 năm kể từ Vol.8, với sự tham gia của Đức Trí, Khắc Hưng, Phan Mạnh Quỳnh và nhiều nhạc sĩ khác.

Trong bối cảnh Vpop chủ yếu vận hành bằng những single riêng lẻ, Mỹ Tâm lại xây dựng một chiến dịch hoàn chỉnh cho Tâm 9. Nữ ca sĩ không chỉ tổ chức họp báo hay showcase trong không gian kín, mà đưa album đi quảng bá tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, kết hợp ký tặng, bán CD trực tiếp và mini-concert miễn phí.

Chiến dịch quảng bá cho album Tâm 9 với quy mô khắp cả nước và vô cùng bài bản với những đêm showcase

và ký tặng album vật lý

Chặng đầu diễn ra ngày 3/12/2017 tại TP.HCM, đúng ngày album phát hành. Sau buổi ký tặng vào ban ngày, Mỹ Tâm biểu diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trước hơn 10.000 khán giả. Cùng ngày, 5.000 CD được bán hết trong thời gian ngắn.

Ngày 10/12, nữ ca sĩ tiếp tục đưa chương trình ra khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội. Dù diễn ra trong thời tiết mùa đông, sự kiện vẫn thu hút hơn 10.000 người. Điểm dừng cuối được tổ chức ngày 17/12 tại công viên biển Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng. Sau 15 ngày, Tâm 9 bán được khoảng 12.000 CD. Đến đầu năm 2020, theo xác nhận từ MT Entertainment, hơn 50.000 bản album đã được bán ra.

Tâm 9 của Mỹ Tâm trở thành chiến dịch khiến giới làm nghề phải nhìn lại cách quảng bá album giữa thời nhạc số.

Những con số này tạo ra một trường hợp hiếm thấy trong Vpop lúc bấy giờ. Khi nhiều nghệ sĩ đã xem album vật lý là cuộc chơi khó thu hồi vốn, Mỹ Tâm vẫn kéo hàng chục nghìn khán giả đến các điểm quảng bá, bán hết hàng nghìn CD trong ngày đầu và duy trì sức mua suốt nhiều năm. Tâm 9 vì thế không còn là một đợt phát hành thông thường, mà trở thành chiến dịch khiến giới làm nghề phải nhìn lại cách một album có thể được xây dựng, quảng bá và kéo dài sức nóng giữa thời nhạc số.

Đâu Chỉ Riêng Em trở thành điểm khởi đầu cho một trong những chiến dịch âm nhạc nổi bật nhất Vpop vào cuối thập niên 2010

Đáng nói, album không phụ thuộc vào một ca khúc duy nhất. Sau Đâu Chỉ Riêng Em và Đừng Hỏi Em, hay Người Hãy Quên Em Đi tiếp tục tạo trào lưu với “vũ điệu say rượu”, trong khi nhiều bài hát khác được duy trì qua sân khấu và các hoạt động biểu diễn. Mỹ Tâm đã biến một album thành cả một kỷ nguyên có bài mở đường, loạt hit nối tiếp, hình ảnh nhận diện và chuỗi sự kiện riêng. Một cách triển khai hiếm có trong showbiz Việt thời điểm đó. Từ một MV chỉ có gương mặt Mỹ Tâm đã tạo thành trào lưu, vượt 100 triệu lượt xem rồi dẫn đến album bán hơn 50.000 bản. Đó là cách Đâu Chỉ Riêng Em trở thành điểm khởi đầu cho một trong những chiến dịch âm nhạc nổi bật nhất Vpop vào cuối thập niên 2010.

Ảnh: FB