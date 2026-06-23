Mỹ nhân Việt làm nhân viên trong quán bida giờ sống trong nhà 50 tỷ, có hội bạn "muốn gia nhập phải có 1 tỷ"

Từ một cô gái chân ướt chân ráo lên TP.HCM tìm kiếm cơ hội và giờ là mỹ nhân sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa".

"Nữ hoàng nội y", "Nữ hoàng thị phi",... là những cụm từ mà nhiều người hay nhắc về Ngọc Trinh. Từ cô gái Trà Vinh chân ướt chân ráo lên TP.HCM tìm kiếm cơ hội, Ngọc Trinh đã thành công khi khiến nhiều người nhớ đến mình. Dù hành trình đó đi kèm với loạt tranh cãi nhưng ở thời điểm hiện tại, Ngọc Trinh vẫn là mỹ nhân đình đám, giữ được sức hút với truyền thông và sở hữu cơ ngơi "không phải dạng vừa".

Quá khứ của Ngọc Trinh

Ngọc Trinh sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em tại Trà Vinh, mẹ ruột qua đời từ khi còn nhỏ. Sau đó, bố cô đi thêm bước nữa. Dù lớn lên trong hoàn cảnh gia đình đặc biệt, Ngọc Trinh nhiều lần chia sẻ rằng mẹ kế luôn yêu thương, chăm sóc các con như con ruột nên cô xem bà như người mẹ thứ hai của mình.

Những năm tháng tuổi thơ của Ngọc Trinh gắn liền với cuộc sống chật vật về kinh tế. Bố cô làm nghề xe ôm, tằn tiện từng đồng để nuôi các con khôn lớn. Ngay từ nhỏ, các anh chị em trong gia đình đã sớm phụ giúp bố bằng nhiều công việc làm thuê để trang trải cuộc sống.

Chứng kiến những khó khăn của gia đình, Ngọc Trinh quyết định rời quê lên TP.HCM lập nghiệp sau khi học xong cấp 2. Sau khi lên TP.HCM lập nghiệp, cô làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống, trong đó có quãng thời gian làm nhân viên tại một quán bida với mức lương chưa tới 1 triệu đồng/tháng.

Trước khi nổi tiếng, Ngọc Trinh từng có thời gian làm nhân viên trong quán bida với mức lương chưa tới 1 triệu đồng

Bước ngoặt đến khi Ngọc Trinh bén duyên với nghề người mẫu. Khi mới bước chân vào làng giải trí, người đẹp gốc Trà Vinh có làn da ngăm, gương mặt bầu bĩnh, đường nét còn mộc mạc và phong cách thời trang giản dị. Cột mốc đầu tiên đến khi cô giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Trang sức Việt Nam 2005 , từ đó bắt đầu được chú ý nhiều hơn trong giới người mẫu.

Đến khoảng năm 2010, Ngọc Trinh mới thực sự tạo nên "cú nổ" về hình ảnh. Sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình với làn da trắng sáng, vóc dáng thon gọn cùng vòng eo nhỏ nổi tiếng giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón. Cùng với đó, phong cách thời trang gợi cảm cũng dần trở thành dấu ấn riêng của người đẹp. Chính hình tượng sexy đã góp phần đưa tên tuổi Ngọc Trinh phủ sóng rộng khắp showbiz Việt. Hàng loạt bộ ảnh thời trang, các lần xuất hiện tại sự kiện hay trên thảm đỏ của cô đều thu hút sự chú ý nhờ phong cách quyến rũ và táo bạo.

Dẫu vậy, lựa chọn xây dựng hình ảnh theo hướng gợi cảm cũng khiến Ngọc Trinh không ít lần vướng tranh cãi. Những bộ trang phục cắt xẻ mạnh tay, các concept chụp ảnh nóng bỏng hay những phát ngôn thẳng thắn về cuộc sống từng nhiều lần đẩy cô vào tâm điểm bàn luận. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Trinh gần như trở thành cái tên gắn liền với những cuộc tranh cãi xoay quanh ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm.

Ngọc Trinh thời điểm chập chững vào nghề

Việc theo đuổi hình ảnh hở hang khiến Ngọc Trinh luôn là tâm điểm tranh cãi mỗi khi xuất hiện

Cuộc sống xa hoa và hội bạn "muốn gia nhập phải có 1 tỷ"

Không thể phủ nhận rằng chính hình tượng "nữ hoàng nội y" đã góp phần tạo nên thương hiệu riêng của Ngọc Trinh. Bên cạnh vai trò người mẫu, Ngọc Trinh còn bén duyên với vai trò diễn viên khi tham gia đóng một số phim như: Vòng Eo 56, Chị Mẹ Học Yêu, Vu Quy Đại Náo, Em Là Của Em, Chị Chị Em Em 2, Chị Dâu, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ,...

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Ngọc Trinh dần xây dựng cho mình cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Một trong những dấu mốc gây chú ý nhất là vào năm 2020, khi người đẹp công khai chuyển vào sinh sống trong căn biệt thự rộng hơn 800m² tại TP.HCM.

Theo chia sẻ của Ngọc Trinh, căn nhà có giá mua ban đầu khoảng 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện và đầu tư nội thất cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài, tổng giá trị cơ ngơi này được cho là lên đến gần 50 tỷ đồng. Không gian sống của cô từng nhiều lần gây sốt mạng xã hội với thiết kế sang trọng, khu vực trưng bày hàng hiệu riêng cùng loạt tiện ích đẳng cấp.

Ngoài ra, biệt thự còn có hồ bơi riêng, khu vườn xanh mát, phòng trưng bày hàng hiệu với hàng trăm chiếc túi, giày, quần áo của các thương hiệu xa xỉ. Ngọc Trinh thậm chí còn thiết kế một căn phòng riêng để lưu trữ và trưng bày đồ hiệu như một showroom mini.

Cơ ngơi của Ngọc Trinh tại TP.HCM được tiết lộ có giá lên đến 50 tỷ đồng

Cuộc sống xa hoa của Ngọc Trinh từng thể hiện qua những buổi tụ tập của cô và hội bạn thân gồm Vũ Khắc Tiệp, Quỳnh Thư, Lê Hà. Từ việc cùng nhau tham gia sự kiện, chụp ảnh nóng bỏng cho đến những chuyến du lịch xa xỉ, hội bạn này gần như phủ sóng mạng xã hội với lifestyle sang chảnh.

Không những vậy, nhóm của Ngọc Trinh còn từng gây sốc khi tiết lộ bảng nội quy nhóm với loạt quy định nghe qua đã thấy sốc. Theo đó, để được gia nhập hội, thành viên không chỉ cần ngoại hình nổi bật, hợp vibe mà còn phải… đóng lệ phí lên tới 1 tỷ.

Từng gắn bó là vậy, nhưng đã khá lâu khán giả không còn thấy đầy đủ các thành viên hội bạn này xuất hiện cùng nhau. Những bức ảnh "đông đủ quân số" gần như biến mất, thay vào đó là các hoạt động riêng lẻ của từng người. Không có một tuyên bố tan rã chính thức nào, nhưng qua thời gian, sự thay đổi trong cuộc sống và định hướng cá nhân khiến hội bạn ngày nào dần "giãn đội hình".

Hội bạn "muốn gia nhập phải có 1 tỷ" của Ngọc Trinh không còn như trước

Ngọc Trinh sau biến cố

Năm 2023, Ngọc Trinh trải qua biến cố được xem là lớn nhất trong sự nghiệp. Sự việc khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng đáng kể, đồng thời kéo theo nhiều thay đổi trong cuộc sống lẫn công việc. Ngọc Trinh gần như rút khỏi các hoạt động giải trí một thời gian để nhìn nhận lại bản thân. Người đẹp gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc ngắn, hình ảnh giản dị hơn trước và công khai gửi lời xin lỗi đến khán giả. Cô cho biết bản thân đã nhận ra những sai lầm, đồng thời mong muốn thay đổi theo hướng tích cực hơn trong tương lai.

So với hình ảnh từng gắn liền với những phát ngôn gây tranh cãi hay phong cách sống xa hoa, Ngọc Trinh của hiện tại được nhiều người nhận xét có phần điềm tĩnh và kín tiếng hơn. Người đẹp sinh năm 1989 hạn chế chia sẻ những nội dung dễ gây tranh luận, đồng thời xây dựng hình ảnh trưởng thành và cẩn trọng hơn trong mỗi lần xuất hiện. Phong cách thời trang của cô cũng có nhiều thay đổi, không còn quá tập trung vào những trang phục hở bạo như trước.

Sau thời gian ở ẩn, Ngọc Trinh từng bước trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Năm 2024, cô gây bất ngờ khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh Chị Dâu và nhận được nhiều phản hồi tích cực về diễn xuất. Vai diễn này được xem là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình làm mới hình ảnh của người đẹp sau biến cố.

Ngọc Trinh có nhiều thay đổi sau biến cố lớn nhất sự nghiệp

Ảnh: Tổng hợp