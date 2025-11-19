Mỹ nhân sở hữu cơ bụng 6 múi đến đàn ông còn ngưỡng mộ, vòng 3 quyến rũ nhất thế giới mới gây ngỡ ngàng

Gracyanne Barbosa, sinh ngày 20/9/1982 tại Campo Grande, Brazil, là một trong những hình mẫu fitness nữ nổi tiếng nhất thế giới. Với thân hình săn chắc, đặc biệt phần mông – đùi phát triển vượt trội, cô được mệnh danh là “mỹ nhân fitness Brazil” và trở thành biểu tượng của sự kỷ luật, sức mạnh và nỗ lực không ngừng.

Cơ thể cực quyến rũ của nữ VĐV

Hành trình đến với fitness

Ban đầu Gracyanne là một vũ công Samba và Axé, sớm thể hiện tài năng trên sàn diễn. Tuy nhiên, niềm đam mê với thể hình đã kéo cô rẽ sang con đường fitness chuyên nghiệp. Từ những ngày đầu chuyển hướng, Gracyanne đã nỗ lực tập luyện nghiêm túc, tập trung phát triển phần thân dưới giúp cô đạt đến chuẩn mực đáng kinh ngạc với số đo mông lên tới khoảng 106 cm.

Cô còn nổi tiếng nhờ các bài tập squat và luyện cơ mông – đùi cực nặng, giúp tạo nên đường cong khỏe khoắn, gợi cảm.

Sự nghiệp và tầm ảnh hưởng

Không chỉ nổi bật trên sàn tập, Gracyanne còn là hiện tượng mạng xã hội với lượng fan đông đảo, thường xuyên chia sẻ về lối sống, tập luyện và bí quyết giữ dáng. Cô từng tham gia Big Brother Brasil 25 , gây chú ý nhờ hình thể ấn tượng và tính cách mạnh mẽ.

Gracyanne từng kết hôn với ca sĩ Belo và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Khi mới 16 tuổi, cô chuyển đến Rio de Janeiro với rất ít tiền, nhưng nhờ quyết tâm và nỗ lực, cô đã xây dựng được sự nghiệp thành công và trở thành biểu tượng của giới fitness Brazil.