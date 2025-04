Mỹ nhân phim "Sex Is Zero" U50 da căng bóng: Bí mật ở mẹo dùng kem chống nắng và 2 loại nước bơm collagen, loại số 1 bếp Việt luôn sẵn

Gần 30 năm sau khi giành vương miện Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997, Ham So Won – mỹ nhân từng gây bão với vai diễn trong bộ phim hài nổi tiếng "Sex Is Zero" – vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng bởi nhan sắc trẻ trung bất chấp tuổi tác.

Năm nay đã bước sang tuổi 49, người đẹp xứ Kim chi vẫn giữ được làn da căng bóng, không tì vết và vóc dáng nuột nà. Đặc biệt, dù chênh lệch đến 18 tuổi so với người chồng cũ, Ham So Won vẫn luôn trẻ trung hơn cả sự kỳ vọng của nhiều người.

Điều gì đã giúp cô vượt thời gian, đánh bại lão hóa? Câu trả lời nằm ở những bí quyết đơn giản mà hiệu quả sau đây:

1. Coi kem chống nắng là vật bất ly thân mỗi ngày để chống lão hóa

Nếu bạn vẫn nghĩ kem chống nắng chỉ cần dùng vào những ngày nắng gắt thì hãy học ngay bí quyết của Ham So Won. Cô chia sẻ rằng mình có thể thường xuyên để mặt mộc ra ngoài, nhưng tuyệt đối không thể thiếu kem chống nắng.

Các nghiên cứu cho thấy, 80% dấu hiệu lão hóa da đến từ tác hại của tia UV. Việc sử dụng kem chống nắng hàng ngày giúp ngăn ngừa nếp nhăn, thâm nám và hiện tượng da chảy xệ.

Gợi ý một số loại kem chống nắng vào mùa hè nên dùng: - Kem chống nắng mịn nhẹ, bảo vệ da, ngăn ngừa lão hóa L'Oreal UV Defender Serum Protector SPF 50+/PA++++ đang giảm giá còn 299.000VNĐ tại Thế giới Skinfood. - Kem chống nắng bảo vệ tối đa Hyaestic Skin Fusion SF64 Sun And Pollution Protector SPF50+ 50ml có giá 1.190.000VNĐ tại Hyaestic Việt Nam.

2. Uống nước gừng - Loại nước dễ làm, bếp người Việt luôn có sẵn

Loại nước đầu tiên được Ham So Won sử dụng mỗi ngày là nước gừng – thứ luôn sẵn trong căn bếp của người Việt. Gừng chứa gingerol, một hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm mạnh mẽ, hỗ trợ lưu thông máu, làm ấm cơ thể và giúp da dẻ hồng hào tự nhiên.

Để làm nước gừng uống chống viêm, giúp cơ thể khỏe mạnh, trẻ trung từ trong ra ngoài, chị em chỉ cần đun sôi vài lát gừng tươi với nước, thêm mật ong hoặc lát chanh cho dễ uống. Nên uống vào buổi sáng để thanh lọc cơ thể, tăng đề kháng, phụ nữ hay bị viêm nhiễm mà dùng đều sẽ thấy hiệu quả rõ rệt trông thấy sau một thời gian.

3. Uống collagen - Bảo bối chống già giúp làn da căng tràn sức sống

Collagen là protein cấu trúc chính của da, móng, tóc và xương. Sau tuổi 25, cơ thể giảm sản xuất collagen tự nhiên khiến da bắt đầu chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn. Hiểu rất rõ điều đó, Ham So Won quyết định bổ sung collagen đường uống mỗi ngày để duy trì sự tươi trẻ từ bên trong.

Hiện nay, ngoài thị trường có rất nhiều loại collagen với các dạng nước, viên uống, bột pha... cho chị em tha hồ lựa chọn. Lời khuyên dành cho chị em là hãy tìm đến những sản phẩm chính hãng, được chứng nhận an toàn để nạp vào cơ thể đạt hiệu quả tối ưu.

Gợi ý một số loại collagen đường uống giúp chị em có làn da rạng ngời hơn vào mùa hè: - The Collagen Shiseido đang giảm giá 376.999VNĐ bán tại Chiaki. - Đông trùng hạ thảo Hector Collagen có giá 580.000VNĐ bán tại Hector Store.

Ngoài 3 "vũ khí" chính kể trên, Ham So Won còn tiết lộ rằng cô ngủ đủ giấc, hạn chế stress và ăn nhiều rau củ quả tươi, chăm tập luyện mỗi ngày. Đó chính là điều kiện nền tảng giúp collagen được sản xuất đều đặn, làn da được tái tạo mỗi đêm và vóc dáng luôn thon gọn, trẻ trung. Bạn hoàn toàn có thể học theo cô ấy để sở hữu làn da căng mướt, trẻ trung, đầy sức sống – bắt đầu từ chính căn bếp và kệ mỹ phẩm nhỏ trong nhà mình.

(Ảnh: Internet)