Tưởng thiếu bước makeup này sẽ kém xinh, ai ngờ lại thành 'trend hack tuổi' của hội sao Hàn

Trong thế giới làm đẹp đầy biến hóa của K-beauty, nơi từng đường kẻ mắt hay lớp son môi đều có thể tạo nên xu hướng, thì "no mascara" – phong cách trang điểm không dùng mascara – lại bất ngờ vươn lên mạnh mẽ. Đứng sau sự lan tỏa của trào lưu này không ai khác chính là hai "nàng thơ quốc dân" – Suzy và IU. Không cần hàng mi cong vút hay đôi mắt sắc sảo, cả hai vẫn khiến người hâm mộ phải mê mẩn nhờ visual ngọt ngào, trong trẻo và thần thái không thể trộn lẫn.

Trái ngược với lối makeup cầu kỳ từng thống trị sân khấu Kpop, phong cách “no mascara” hướng đến sự tối giản, trong veo và đầy tự nhiên. Khi từ bỏ mascara – vốn được xem là "vũ khí" không thể thiếu trong trang điểm mắt – họ sẽ tôn lên những nét đẹp nguyên bản của gương mặt. Lớp nền mỏng nhẹ, má hồng ửng nhẹ như sương và đôi môi căng mọng trở thành điểm nhấn chính, mang đến cảm giác tươi mới và dễ chịu. Chính vì thế, xu hướng này không chỉ thân thiện mà còn tạo nên tổng thể makeup dịu dàng và gần gũi hơn bao giờ hết.

"Em gái quốc dân" IU luôn gắn liền với lối trang điểm nhẹ nhàng và mộng mơ – chính là một trong những mỹ nhân tiên phong áp dụng thành công phong cách "no mascara". Không cần nhấn mạnh vào hàng mi, IU thường chọn cùng một tone màu pastel như hồng baby để trang điểm cả vùng má và mắt, tạo hiệu ứng ửng hồng siêu ngọt ngào.

Khi cần các layout táo bạo và đậm đà hơn để đi sự kiện, nàng Ae Sun dù có chuốt mascara để giữ độ cong cũng chọn chuốt loại siêu mảnh, nhạt màu, nhìn như không chuốt. Tưởng rằng không có lớp mascara dày cộm thì đôi mắt sẽ nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn nhưng ngược lại, với các tone đánh mắt trầm, mascara cực mảnh còn giúp tổng thể layout bớt đi cảm giác già dặn, nặng nề.



Không chỉ IU, "tình đầu quốc dân" Suzy cũng không nằm ngoài xu hướng. Nữ diễn viên thường xuyên khiến fan “tan chảy” khi xuất hiện với những layout makeup nhẹ tênh nhưng vẫn cực kỳ thu hút. Trong cuộc sống đời thường, Suzy càng tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc không mascara, không mi giả.

Mỹ nhân xứ Hàn chỉ tập trung vào làn da mịn màng và đôi môi căng bóng nhẹ nhàng. Một chút phấn má cam đào hoặc hồng san hô, kết hợp son tint bóng nhẹ là đủ để người đẹp sinh năm 1994 nổi bật theo cách riêng. Cô không cần những chi tiết trang điểm phức tạp, chỉ cần sự tinh tế vừa đủ là đã khiến visual bừng sáng.





Một tín đồ khác của xu hướng "no mascara" không ai ngoài gái đẹp hệ chiến Han So Hee. Trước đó, nữ diễn viên vẫn chuốt chỉnh chu hàng mi mỗi lần makeup, nhưng thời gian gần đây, người đẹp dần tiết chế lại bước mascara. Kể cả trong các layout đặt điểm nhấn vào mắt, Han So Hee cũng lựa chọn không dùng mascara hoặc chuốt cực nhạt, điều này càng khiến mọi người tập trung vào các chi tiết khác như cặp lens "chiến đét" hoặc kiểu đánh mắt smokey eyes cực ngầu.

Điều đáng nói là, không dùng mascara không đồng nghĩa với việc ánh nhìn trở nên kém sắc. Ngược lại, khi không quá nhấn mạnh vào mắt, người đối diện sẽ có cảm giác dễ chịu, thân thiện hơn. Hơn nữa, việc nói lời tạm biệt với mascara cũng giúp giảm đáng kể tình trạng kích ứng mắt – điều rất thường gặp với những ai hay makeup mỗi ngày hoặc phải tẩy trang nhiều lần.

Nếu bạn muốn thử áp dụng phong cách này, một vài mẹo nhỏ là hãy tập trung vào việc dưỡng mi để hàng mi dài và khỏe một cách tự nhiên. Thay vì chuốt mascara, bạn có thể kẹp mi nhẹ nhàng để tạo độ cong vừa phải, giúp mắt vẫn mở to và sáng. Ngoài ra, đừng quên điểm xuyết thêm một chút má hồng và son bóng để tổng thể gương mặt vẫn giữ được sự rạng rỡ.