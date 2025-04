Hội mỹ nhân Việt có bộ sưu tập giày bệt tuyệt đỉnh: 5 đôi phối thế nào cũng trẻ và sang

Bên cạnh giày cao gót, giày bệt cũng nên là một phần không thể thiếu trong tủ đồ của chị em. Ưu điểm của giày bệt là sự thoải mái, êm chân khi đi. Vì vậy, mẫu giày này rất phù hợp với những buổi dạo phố cuối tuần hay khi du lịch. Ngoài ra, giày bệt còn giúp phong cách của chị em trở nên trẻ trung, năng động hơn.

Các mỹ nhân Việt cũng không thể bỏ qua giày bệt khi xây dựng phong cách. Họ gợi ý cho chị em một bộ sưu tập giày bệt không chỉ sành điệu mà còn mang đến sự tinh tế, sang xịn mịn cho style mùa hè.

Giày búp bê

Giày búp bê là mẫu giày đơn giản nhưng siêu ngọt ngào và nữ tính. Các mỹ nhân Việt thường chọn giày búp bê đơn sắc, hai tông màu hoặc giày búp bê gắn nơ mảnh. Giày búp bê dịu dàng nhưng vẫn "hack" tuổi rất hiệu quả. Ngoài ra, giày búp bê thường có thiết kế gọn chân, nên không "dìm" chiều cao.

Để phát huy tối ưu hiệu quả tôn dáng của giày búp bê, các mỹ nhân Việt kết hợp mẫu giày này với quần short hoặc chân váy ngắn. Giày búp bê không chỉ phù hợp để diện xuống phố, mà còn kết hợp ăn ý với các outfit công sở.

Giày màu be

Chị em không nên giới hạn phong cách với những đôi giày màu đen, giày màu be cũng là item rất đáng sắm. Giày màu be ghi điểm ở sự nhã nhặn, đồng thời mẫu giày này cũng rất trẻ trung. Vì gần với màu da, giày tông màu be sẽ tạo hiệu ứng chân dài và dáng cao hơn.

Mỹ nhân Việt gợi ý 2 mẫu giày màu be rất đáng sắm, đó là giày búp bê và giày loafer cá tính, thời thượng. Đây đều là những mẫu giày kinh điển, không bao giờ lỗi mốt. Giày màu be thích hợp để phối cùng mọi kiểu trang phục, giúp tạo sự cân bằng cho tổng thể.

Dép lê to bản

Thời trang mùa hè khó có thể thiếu đi những đôi dép lê. Mẫu dép này rất phóng khoáng, nhẹ mát, đặc biệt phù hợp với những bộ cánh street style. Các mỹ nhân Việt ưu tiên dép lê to bản. Lựa chọn này trẻ trung, hợp mốt và còn ghi điểm sang xịn mịn. Để tránh không bị "dìm" dáng khi đi dép lê, chị em nên sơ vin gọn gàng hoặc mặc đồ ngắn.

Dép lê to bản không phù hợp với các item đứng dáng. Chị em nên kết hợp dép lê với quần ống rộng hoặc quần short để tạo nên bộ cánh hài hòa.

Giày mary jane

Giày mary jane đậm chất tiểu thư, rất đáng sắm cho tủ đồ. Mẫu giày này đặc biệt phù hợp với váy, giúp tăng gấp bội nét yêu kiều, sang chảnh. Giày mary jane còn rất trẻ trung, chị em nên sắm để "hack" tuổi hiệu quả hơn.

Bên cạnh giày mary jane màu đen trang nhã, chị em đừng bỏ qua những phiên bản thú vị hơn như giày mary jane màu pastel hay giày đính kim tuyến… Các phiên bản này sẽ tạo điểm nhấn long lanh cho tổng thể trang phục.

Sneaker trắng

Nếu sắm sneaker trắng cho tủ đồ, chị em sẽ tận dụng được trong 4 mùa quanh năm. Giày sneaker trắng là lựa chọn quen thuộc trong tủ giày của mỹ nhân Việt. Mẫu giày này trẻ trung nhưng vẫn có nét trang nhã, thanh lịch.

Giày sneaker trắng ăn nhập hoàn hảo với những set quần jeans, quần ống rộng. Tuy nhiên, các mỹ nhân Việt còn thường xuyên kết hợp giày sneaker trắng với những set váy điệu đà. Cách phối đồ này tưởng chừng không hợp nhưng lại đẹp không tưởng. Combo váy và sneaker trắng toát lên sự ngọt ngào nhưng vẫn tao nhã, thanh lịch.

Ảnh: Sưu tầm