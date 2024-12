Màn ảnh xứ Hàn qua bao năm tháng vẫn được biết là cái nôi sản sinh ra nhiều thế hệ mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Ở giữa rừng bông đó, Ha Ji Won dễ dàng khiến bản thân nổi bật với nhan sắc tươi trẻ, rạng ngời cùng phong cách mạnh mẽ đúng chuẩn “đả nữ”. Ở thời điểm hiện tại, Ha Ji Won đã có cho mình một cuộc sống đáng ngưỡng mộ: sự nghiệp, danh tiếng, tiền của. Chỉ duy nhất tình duyên vẫn chưa mỉm cười với cô.

Ha Ji Won là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Kbiz

Sinh năm 1978, Ha Ji Won đã bộc lộ tiềm năng trở thành người nổi tiếng ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường nhờ ngoại hình nổi trội hơn bạn bè cùng trang lứa. Bước chân vào cánh cổng trung học, Ha Ji Won vô tình lọt vào mắt xanh của một công ty giải trí và nhanh chóng được được chiêu mộ để đào tạo làm người mẫu. Tuy nhiên, chặng đường chạm ngõ màn ảnh Hàn của cô không hề trải đầy hoa hồng.

Ha Ji Won từng bị từ chối casting tới hơn 100 lần khi còn là sinh viên khoa điện ảnh. Nguyên nhân được đưa ra là vì đơn giản cô nàng quá… xinh đẹp. Các đạo diễn lo sợ với vẻ ngoài xuất chúng này, cô nàng sẽ lấn át các vai nữ khác, thậm chí khiến công chúng chỉ quan tâm đến cô thay vì bộ phim. Ngoài ra, năng lực diễn xuất của người đẹp 7x tại thời điểm đó vẫn còn khá non tay, nên việc trao cho cô cơ hội thử vai là một quyết định khá mạo hiểm.

Ha Ji Won ngay từ trẻ đã trổ bông vô cùng xinh đẹp

Năm 1996, Ha Ji Won “chào sân” với vai diễn đầu tay trong bộ phim tuổi teen New Generation Report: Adults Don’t Understand Us. Dù chỉ là một nhân vật ít đất diễn nhưng đây được coi là một đòn bật giúp Ha Ji Won mở ra nhiều cánh cửa mới trong tương lai. Năm 2002, siêu phẩm hài 18+ Sex Is Zero đã giúp Ha Ji Won trở thành ngôi sao đang lên của nền điện ảnh quốc nội, nâng tầm tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi hơn. Thế hệ 8x 9x đã không còn xa lạ gì với Sex Is Zero và vai diễn Lee Eun Hyo của Ha Ji Won.

Cô nàng quen mặt với khán giả châu Á khi tham gia Sex Is Zero

Tuy nhiên, chỉ sau khi bom tấn Secret Garden (Khu Vườn Bí Mật) được phát sóng, Ha Ji Won mới thực sự phut sóng khắp mặt trận phim ảnh châu Á. Nên duyên với Hyun Bin, chemistry của cặp “oan gia” đã khiến công chúng phát cuồng. Mọi tình tiết trong siêu phẩm nhà SBS đều tạo trend tại thời điểm đó, tới mức trở thành một hiện tượng văn hóa. Nhờ vai diễn Gil Ra Im, Ha Ji Won đã xuất sắc giành giải Nữ diễn viên mới tại MBC Drama Awards và Giải thưởng Baeksang lần thứ 37.

Thừa thắng xông lên, Ha Ji Won tiếp tục gây sốt khi góp mặt trong Empress Ki (Hoàng Hậu Ki). Hàn Quốc không thiếu những dự án cổ trang nổi bật nhưng điều khiến Empress Ki trở thành “khủng long rating” chính là nhờ cốt truyện khai thác bối cảnh thâm cung bí sử vô cùng đỉnh cao. Ngoài ra, không thể bỏ qua diễn xuất 10 điểm mang đậm tinh thần mạnh mẽ. Trong vai diễn nặng ký Ki Seung Nyang, nữ diễn viên được phô diễn hết mọi tài nghệ từ võ thuật hành động đến nội tâm phức tạp.

Hoàng Hậu Ki là một cú nổ lớn, giúp Ha Ji Won chạm đỉnh sự nghiệp

Sự nghiệp sau đó của Ha Ji Won đã đi qua thời hoàng kim, các tác phẩm cô tham gia đều không còn gây tiếng vang như trước. Dù thế, không thể phủ nhận những đóng góp và di sản to lớn mỹ nhân 7x để lại cho kho tàng phim ảnh nước nhà. Dấu ấn của Ha Ji Won trên bản đò showbiz xứ củ sâm vẫn vô cùng mạnh mẽ. Tần suất đóng phim thưa thớt dần nhưng cô vẫn được trả 42.000 USD (1 tỷ đồng) cho mỗi tập phim. Khối tài sản tích lũy sau gần 3 thập kỷ chinh chiến trong làng giải trí của Ha Ji Won lên tới 5 triệu USD (khoảng 125 tỷ đồng).

Ở tuổi 46, nhan sắc của nàng “đả nữ” vẫn không đổi. Vẻ ngoài, thần thái trẻ trung khó tin như thể bị thời gian lãng quên nhiều năm. Ha Ji Won được khen ngợi ngày càng quyến rũ, mặn mà hơn, đặc biệt là visual mặt mộc có thể lấn lướt cả đàn em trong nghề. Làn da của cô không chút tỳ vết, căng bóng, hồng hào như gái đôi mươi. Nhờ thói quen tập luyện giữ dáng thường xuyên, Ha Ji Won vẫn duy trì được thể hình săn chắc, cân đối đáng ghen tỵ.

Ha Ji Won ở tuổi 46 vẫn hết sức trẻ trung và rạng ngời