The Trunk vừa có màn chào sân vào ngày 29/11, nhưng những ý kiến trái chiều xoay quanh dự án này đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù vậy, không thể phủ nhận sức hút khủng khiếp của bộ phim khi chỉ sau 1 ngày ra mắt, nó đã "chễm chệ ngôi vương" tại top 1 Netflix Hàn Quốc và trụ vững trong top 10 chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trên nền tảng của "ông lớn" này. Tại Việt Nam, The Trunk đã vượt mặt siêu phẩm của Lim Ji Yeon, Lee Yoo Mi để hạ cánh tại top 2, chỉ xếp sau bộ phim của nhà đài MBC - When the Phone Rings.

Nhiều ý kiến cho rằng bộ phim cố tình câu view bằng cảnh nóng, nhưng cốt truyện lại đầy lỗ hổng, tẻ nhạt. Trong khi đó, phe còn lại đã bênh vực rằng đây là bộ phim truyền hình có chiều sâu, đầy chất suy ngẫm, chỉ là thể loại melodrama - kinh dị này vốn đã "kén" người xem tại thị trường châu Á. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại thừa nhận họ đã "quay xe" khi xem xong 2 tập và dần bị bị cuốn hút bởi mạch phim phía sau hấp dẫn đến bất ngờ.

Những thước phim 18+ đầy chiều sâu dành cho người trưởng thành

The Trunk được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kim Ryeo Ryeong. Cốt truyện kể về Noh In Ji (Seo Hyun Jin thủ vai) làm việc cho công ty chuyên mai mối về các cuộc hôn nhân hợp đồng. Ở cuộc hôn nhân thứ 5, cô trở thành vợ của Han Jeong Won (Gong Yoo thủ vai) - nhà sản xuất âm nhạc cô đơn bị vợ phản bội. Anh miễn cưỡng đồng ý với dịch vụ kết hôn tạm thời với hy vọng khôi phục mối quan hệ với người vợ cũ, Lee Seo Yeon (Jung Yun Ha). Trong quá trình chung sống, Han Jeong Won dần thoát khỏi cơn ác mộng, trong khi đó In Ji cũng bắt đầu quan tâm đến người chồng thứ năm này.

Ban đầu, The Trunk đã được gắn mác là một bộ phim 18+, vì vậy việc cảnh nóng xuất hiện là điều người xem có thể đoán trước. Về cảnh "giường chiếu" xuất hiện ở tập 1, đạo diễn Kim Gyu Tae lý giải: "Việc thể hiện tình yêu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, cảnh nóng táo bạo là cần thiết để thể hiện tính cách và cảm xúc của họ một cách hợp lý. Tôi nghĩ là chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng để tạo ra những thước phim phù hợp và không tạo nên cảm giác khiêu khích".

Những cảnh nóng trong phim xuất hiện đan xen trong quá trình chuyển biến tâm lý của từng nhân vật. Nhịp phim tạo cảm giác chậm rãi, khó chịu tựa như cảm giác bế tắc cùng cực mà hai nhân vật chính đang chịu đựng mỗi ngày. Nội dung The Trunk không nhấn mạnh vào quá trình giữa những cá nhân tranh giành, hạ bệ nhau mà lại đào sâu vào nội tâm, ngóc ngách của hai số phận đầy cô đơn, lạc lõng.

Diễn xuất "miễn chê" của Gong Yoo và Seo Hyun Jin

Diễn xuất của dàn diễn viên chính được coi là điểm sáng lớn nhất của tác phẩm. Gong Yoo và Seo Hyun Jin thể hiện một cách thuyết phục những thay đổi cảm xúc tinh tế của các nhân vật. Trong khi đó, nữ phụ Jung Yun Ha cũng đầy thuyết phục khi hoá thân vào vai một nhân vật cuồng loạn với diễn xuất bùng nổ. Ngoài ra, sự góp mặt của các diễn viên phụ như Jo Gun, Kim Dong Won cũng làm tăng thêm sự bùng nổ cho The Trunk.

Bên dưới bài đăng về The Trunk, nhiều khán giả cho rằng yếu tố giữ chân họ lại là vì diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên: "Mọi thứ trong phim này thực sự quá hoàn hảo. Tôi thực sự bị đắm chìm vào diễn xuất của Seo Hyun Jin và Gong Yoo", "Vượt qua được tập 1-2, bạn sẽ nhận ra đây là siêu phẩm cuối năm 2024", "Nó cuốn hút tôi từ tập 1 đến tận tập cuối cùng. Một bộ phim khó nuốt nhưng lại cực kỳ dễ ăn bởi diễn xuất 10 điểm của Hyun Jin và Gong Yoo", "Phản ứng hoá học của các diễn viên khiến tôi nổi da gà. Họ thực sự có thể hỗ trợ lẫn nhau và làm The Trunk bùng nổ".

Đậm chất điện ảnh đến từng khung hình

Dù còn gây tranh cãi về mặt nội dung nhưng không thể phủ nhận tài hoa trong của đạo diễn Kim Gyu Tae về mặt hình ảnh. Dù là bộ phim truyền hình dài 8 tập, nhưng từng khung hình trong phim đều được chăm chút tỉ mỉ. Ở từng bối cảnh, phần ánh sáng, bố trí của từng cảnh vật như hoà cùng hơi thở, tâm trạng của từng nhân vật. Vốn là thiên đường của những cảnh sắc đẹp mê hồn, từng khung hình trong The Trunk đẹp đến mê mẩn, khiến khán giả không ngừng xuýt xoa.

Xuyên suốt 8 tập phim, The Trunk không đơn thuần chỉ là câu chuyện về 2 kẻ cô đơn vô tình sưởi ấm trái tim nhau bộ phim còn đặt ra những vấn đề trăn trở về hôn nhân, tình yêu giữa cuộc sống vội vã, xô bồ hiện tại. Bất chấp diễn biến câu chuyện còn phức tạp, diễn xuất đầy nhiệt huyết của các diễn viên, sự chỉ đạo tinh tế của đạo diễn đã tạo nên một tổng thế thú vị để bộ phim nhận được sự chú ý trên toàn cầu.