Ngày 29/11 vừa qua, Family Matters (Vấn Đề Gia Đình) đã chính thức “khai súng” với 2 tập mở màn trên nền tảng phát trực tuyến Coupang Play. Bên cạnh trận địa ngôn tình vẫn không ngừng bành trướng, Family Matters dễ dàng khiến bản thân nổi bật nhờ cốt truyện kỳ ảo kịch tính, xen lẫn chút hài đen và kinh dị. Dù có phần tụt hậu so với những gương mặt “đao to búa lớn” hiện tại như When The Phone Rings, The Fiery Priest 2… Family Matters vẫn níu chân được một lượng khán giả trung thành chờ đợi mỗi tập lên sóng.

Phần mở màn được cho là cuốn hút, ấn tượng của bộ phim Family Matters (Vấn Đề Gia Đình).

Bộ phim khai thác xung quanh cuộc sống của một nhóm người sở hữu năng lực đặc biệt phải cải trang thành một gia đình sau khi trốn thoát khỏi một nhà tù đặc biệt. Trong đó, Han Young Soo (Bae Doona) trở thành người mẹ yêu thương con cái và sở hữu skill “hack não” - cho phép thao túng hoặc bóp méo ký ức của bất kỳ ai. Baek Cheol Hee (Ryu Seung Bum) vào vai một người cha che giấu năng lực đặc biệt và vô cùng nhút nhát, yêu thương vợ tuyệt đối. Ông nội Baek Cheol Hee (Ryu Seung Bum) với tính cách hòa nhã, vui vẻ nhưng sâu bên trong lại có phần mờ ám. Cặp anh em sinh đôi Baek Ji Woo (Lee Soo Hyun) và Baek Ji Hoon (Lomon) thì tính cách trái ngược nhau, không ai chịu ai.

Tưởng chừng cuộc sống và thân phận mới của họ sẽ trôi qua nhẹ nhàng, êm đềm, nhưng chốn dung thân mới này nhanh chóng trở thành một mớ bòng bong hỗn loạn bởi hàng loạt vụ mất tích, sát hại diễn ra một cách bí ẩn. Từ đây, bộ phim hé mở những âm mưu đen tối trong quá khứ.

Nội dung độc đáo, mới mẻ xoay quanh nhóm người xa lạ với nhiều tính cách riêng biệt, khó đoán.

Family Matters gây mê hoặc giới mê phim ảnh với phương thức khai thác về tình cảm gia đình khác lạ: nhét 1 nhóm người xa lạ vào một chốn chung và để họ dần nhận thức được sự gắn kết giữa người với người, rằng gia đình không chỉ là những thành viên cùng máu mủ. Ngoài ra, không thể không kể đến miếng mồi kinh dị máu me vừa đáng sợ, vừa lôi cuốn tới từng khung hình được cài cắm vào mạch phim. Yếu tố hài đen - hiếm khi được sử dụng trên màn ảnh rộng, cũng là một điểm sáng đáng chú ý, giúp bầu không khí đen tối trở nên bớt nặng nề, căng thẳng hơn

Bộ phim sở hữu yếu tố hài đen hiếm hoi trên màn ảnh Hàn Quốc.

Không chỉ tạo điểm nhấn nhờ cốt truyện độc đáo, tình tiết cuốn hút giật gân mà Family Matters còn gây ấn tượng nhờ diễn xuất cực mượt của ảnh hậu Bae Doona. Trong lần trở lại này, cô đã xuất sắc lột tả một người phụ nữ lạnh lùng, ít nói và khó lường - càng tạo ra sự tò mò về nhân vật này. Nữ diễn viên sinh năm 1979 là một tên tuổi đình đám của xứ sở Kim Chi và nằm trong top các diễn viên thuộc trường phái thực lực nhờ bề dày kho tàng phim ảnh với nhiều vai diễn nặng ký. Mỹ nữ cũng sở hữu con đường nghệ thuật với nhiều cột mốc đáng nhớ sau màn lấn sân sang đấu trường Hollywood đầy bùng nổ với các tác phẩm như: Air Doll, Cloud Atlas, Jupiter Ascending...

Sự góp mặt của "chị đại" thực lực Bae Doona cũng trở thành tâm điểm của bộ phim.

Bên cạnh nữ chính đình đám xứ sở Kim Chi, bộ phim cũng quy tụ dàn diễn viên “cứng cựa” trên màn ảnh xứ Hàn: Baek Yoon Shik, Lee Su Hyun, Lomon, Ryu Seung Beom, Shin Woo Chan,... Nhờ vậy, tác phẩm được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong thời gian tới.

Bộ phim cũng "đốn tim" khán giả nhờ sự góp mặt dàn diễn viên vừa có tài vừa có sắc.

Một người dùng mạng để lại bình luận: “Bộ phim quả thực xứng đáng được biết đến nhiều hơn, rất xứng đáng để cày ngày cày đêm. Nếu bạn chưa bắt đầu xem, tôi khuyến khích nên đợi khi phim tung ra trọn bộ từ đầu đến cuối bởi vì sẽ rất bứt rứt tay chân khi phải đợi mỗi tuần nhỏ giọt 1 tập. Tóm gọn, đây là một gia đình điên loạn và tôi thích điều đó. À, có một lưu ý là cảnh bạo lực máu me ngập tràn màn hình. Nếu ai tâm lý yếu thì nên bỏ qua.”

Một ý kiến khác nhận định: “Sau khi xem 2 tập đầu, tôi khẳng định Family Matters là một trong những bộ phim truyền hình đỉnh nhất năm nay. Tuy nhiên, cách quảng bá truyền thông yếu kém khiến tác phẩm thiếu sức hút, bị công chúng ngó lơ. Nội dung được xây dựng khá chặt chẽ và thống nhất. Ngoài ra, những mảng miếng hài châm biếm và chút yếu tố kinh dị khiến tôi ưng ý vô cùng.