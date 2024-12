Năm 2002, màn ảnh Hàn rung chuyển trước sự xuất hiện quả bom Sex Is Zero (Tình Dục Là Chuyện Nhỏ). Ở thời điểm đó, tình dục vẫn được coi là một vấn đề nhạy cảm và tế nhị, đặc biệt là trong bối cảnh châu Á vẫn mang nặng tính truyền thống, thuần phong mỹ tục phải được ưu tiên hàng đầu. Vì thế, việc đưa khía cạnh khó nói này lên màn ảnh rộng là một điều không tưởng.

Vượt ngoài mong đợi, tác phẩm này đã gây tiếng vang lớn, tiên phong cho dòng phim hài 18+ có vị trí vững chắc trên bản đồ điện ảnh xứ kim chi. Bên cạnh cặp chính đình đám Ha Ji Won và Im Soo Jung, dàn nhân vật phụ cũng góp phần không nhỏ tới thành công của bộ phim. Nữ phụ Jin Jae Young, sau hơn 2 thập kỷ, vẫn nhận được sự chú ý không nhỏ từ công chúng.

Sex Is Zero đã trở thành một tượng đài phim hài 18+ của nền điện ảnh Hàn

Trong Sex Is Zero, Jin Jae Young vào vai nữ phụ Kim Ji Won, một hotgirl có tiếng bậc nhất ở trường đại học. Nhờ thân hình quyến rũ và ngoại hình ưa nhìn, cô dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi sinh viên mỗi khi cô sải bước qua. Có quan hệ yêu đương với gã trai hư Ham Sung Ok (Jung Min), cô sau đó phát hiện người bạn trai khiến cô bạn Lee Eun Hyo (Ha Ji Won) có bầu.

Vì là một bộ phim hài thuần túy, lấy cảm hứng từ tượng đài American Pie, dàn cast không cần phải phô bày quá nhiều kỹ năng diễn xuất của mình. Tuy nhiên, Jin Jae Young vẫn để ấn tượng mạnh mẽ tới khán giả nhờ hình tượng vừa ngọt ngào, vừa sang chảnh đúng chuẩn “ong chúa học đường”.

Sinh năm 1977, Jin Jae Young chào sân với 2 tác phẩm liên tiếp là Ready, Go và First Kiss. Dù được hợp tác với những gương mặt sáng giá của làng giải trí như Won Bin, Choi Ji Woo, Ahn Jae Wook… nhưng Jin Jae Young chỉ được giao cho vai phụ ít đất diễn. Năm 1998, ồn ào sống chung với người quản lý của mình khiến cô lao đao, sự nghiệp chưa kịp chớm nở đã trên đà vỡ vụn. Dành 4 năm “mai danh ẩn tích” khỏi truyền thông, dân tình mới dần nguôi ngoai cho sai lầm của Jin Jae Young trong quá khứ.

Khi còn hoạt động giải trí, Jin Jae Young sở hữu nhan sắc ngọt ngào và thanh tú

Phải nói, Sex Is Zero là điểm sáng nổi bật duy nhất xuyên suốt sự nghiệp đóng phim của Jin Jae Young. Cứ ngỡ là đàn đạp giúp công việc thuận lợi hơn trong tương lai, tuy nhiên, tên tuổi của cô dần phai mờ trong trí nhớ của công chúng. Hoạt động giải trí không đột phá, Jin Jae Young chỉ góp mặt trong một dự án truyền hình 6 năm sau đó, My Sweet Seoul. Kể từ đó, Jin Jae Young lặn mất tăm khỏi bản đồ giải trí.

Sex Is Zero là tác phẩm nổi bật duy nhất của cô trong sự nghiệp đóng phim

Năm 2010, cô kết hôn với golf thủ chuyên chiệp Chung So Sik, người kém cô 4 tuổi. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức dưới sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết trong showbiz. Kể từ đó, Jin Jae Young chuyên tâm vào gia đình, đồng thời rẽ hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Theo một nguồn tin thân cận, công việc buôn bán quần áo của Jin Jae Young vô cùng phát đạt, được “tổ độ” cực mạnh với tổng doanh thu mỗi tháng rơi vào khoảng 360 tỷ đồng. Đây là một con số thậm chí cả những ngôi sao hạng A hiện tại cũng phải ao ước đạt được.

Từ bỏ hào quang, Jin Jae Young giờ đây đang sống hạnh phúc với cuộc sống bình thường

Ở tuổi 47, Jin Jae Young đang tận hưởng một cuộc sống giàu sang tại căn biệt thự được ví như một tòa khách sạn cao cấp trên đảo Jeju. Bỏ lại những bộn bề showbiz, Jin Jae Young ngày càng trẻ trung, tươi tắn khiến người hâm mộ phải bất ngờ. Cô thường xuyên chia sẻ những bài tập vận động để giữ dáng. Cô cũng là một fan hâm mộ trung thành của bộ môn golf. Nhờ đó, dù đã ngấp nghé ngưỡng ngũ tuần nhưng Jin Jae Young vẫn gây sốc với thân hình nóng bỏng, săn chắc vạn người mê của mình.

Ở tuổi 47, nữ diễn viên vẫn duy trì được hình thể gợi cảm, săn chắc đang ngưỡng mộ