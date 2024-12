Giữa làn sóng ngôn tình 3 xu không ngừng bành trướng, Light Shop (Cửa Hàng Bán Đèn) đang gây ấn tượng sau màn “khai súng” với 4 tập mở màn trên nền tảng Disney+. Dù không kèn trống quảng bá rầm rộ như những siêu phẩm truyền hình hiện tại When The Phone Rings, The Trunk... bộ phim chuyển thể đến từ “ông lớn” điện ảnh - Disney vẫn thành công níu chân khán giả nhờ cốt truyện đầy bí ẩn cùng tình tiết siêu nhiên giật gân đến từng khung hình.

Màn "khai súng" đầy ấn tượng từ bộ phim chuyển thể của webtoon cùng tên.

Dựa trên webtoon cùng tên của tác giả Kang Full, bộ phim dẫn dắt khán giả đến câu chuyện xoay quanh một cửa hàng đèn kỳ bí, thắp sáng nơi cuối con hẻm và thu hút một nhóm người lạ mặt đang loay hoay xử lý trải nghiệm khủng khiếp trong quá khứ. Ở đó, Won Young (Joo Ji Hoon) vào vai chủ cửa hàng đèn lạnh lùng, điềm tĩnh chuyên giao tiếp và giải quyết các vấn đề oái oăm của khách hàng. Mỗi khách hàng đều khác thường theo cách riêng như bụi bẩn liên tục rơi ra từ tai, móng tay mọc ở mu bàn tay hoặc nước liên tục chảy ra từ cơ thể…

Câu chuyện cũng diễn ra đồng thời tại một bệnh viện nơi y tá Young Ji (Park Bo Young) làm việc. Từ đó, bộ phim mở ra câu chuyện kỳ bí về sự giao thoa giữa trần thế và nơi âm ty địa phủ; đồng thời tạo nên sợi dây liên kết vừa bền chặt, vừa tình cờ giữa các nhân vật.

Nội dung mới mẻ xoay quanh hiện tượng siêu nhiên kì bí tại cửa tiệm bán đèn của một nhóm người xa lạ



Light Shop quy tụ dàn diễn viên tên tuổi của showbiz xứ Hàn như Joo Ji Hoon, Park Bo Young, Seolhyun, Bae Sung Woon… Nghiễm nhiên Park Bo Young trở thành quân bài truyền thông cho cả bộ phim. Trong lần tái xuất này, khán giả đặc biệt dành lời khen có cánh cho diễn xuất đầy ấn tượng của nữ diễn viên. Vẫn là một vai y tá giống các bộ phim trước đây, nhưng Light Shop mang đến một Park Bo Young đầy hốc hác, u ám xuyên suốt những thước phim ảm đạm. Đặc biệt, dù không được trưng diện, trang điểm kĩ càng nhưng diện mạo trẻ đẹp, mong manh của “thánh hack tuổi” vẫn khiến khán giả không ngừng xao xuyến.

Sự góp mặt của "mỹ nữ không tuổi" cũng trở thành tâm điểm của bộ phim.

Sức hút của bộ phim không chỉ nằm ở phần kịch bản được xây dựng chặt chẽ, nhất quán mà còn là yếu tố kinh dị siêu nhiên - khía cạnh ít khi được khai thác trên địa hạt màn ảnh rộng. Những màn hù dọa jump-scare được cài cắm khéo léo, không tạo cảm giác khiên cưỡng cho người xem. Ngoài ra, hành tung của từng nhân vật đều có phần bí ẩn, góp phần tạo đà bật cho những cú plot twist cao trào ở diễn biến sắp tới.

Tuy nhiên, Light Shop vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh chất lượng của mình. Lấy bối cảnh là một con hẻm ẩn chứa nhiều điều thần bí, tác phẩm của Nhà Chuột gần như được bao phủ bởi một chiếc áo khoác xám xịt, không khí ảm đạm, tối tăm vô cùng. Vì thế, bộ phận khán giả, đã quá quen thuộc với dòng phim tươi sáng như melodrama hay rom-com, có thể sẽ cảm thấy nhàm chán, thậm chí buồn ngủ. Chưa kể, dù hướng theo thể loại kinh dị - giật gân nhưng mạch phim khá chậm, đôi lúc tạo cảm giác lê thê.

Bộ phim nhuốm màu sắc u tối, ảm đạm chưa từng có.

Một người dùng mạng chia sẻ: “Nói sao nhỉ? Nội dung không quá mới lạ, diễn xuất thì không đến mức wow. Đây chỉ là một phim tầm trung và chậm rãi đến mức ngáp ngủ. Biết tên phim thể hiện nội dung sẽ xoay quanh cửa hàng bán đèn nhưng có nhất thiết để mọi thứ xung quanh tối tăm như vậy không? Tôi xem phim mà đau cả mắt.”

Một bình luận khác nhận xét: "Mới vào phim thì khá chậm, nhân vật thì vô hồn mà chuyển cảnh không mượt lắm. Tuy nhiên, dần dần mạch phim trở nên bánh cuốn hơn khi các chi tiết được xâu chuỗi lại một cách hợp lý. Với cả, tôi khá thích bầu không khí pha trộn giữa yếu tố kì bí và kinh dị. Chỉ có một điều khiến tôi hơi khó hiểu là dù đã qua 4 tập nhưng tôi vẫn không hiểu bộ phim đang cố gắng dẫn người xem đến đâu. Như thể kịch bản được hoàn thiện từng ngày sau mỗi tập vậy. Theo tôi, các bạn phải tự xem và tự đánh giá".