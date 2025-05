Mỹ nhân được loạt tạp chí vinh danh là người mặc đẹp nhất Met Gala 2025

Đầu tuần này, dạ tiệc thời trang lớn nhất hành tinh - Met Gala 2025 đã chính thức diễn ra, quy tụ hàng loạt siêu sao. Sự kiện thường niên được tổ chức thu hút sự chú ý của giới mộ điệu, là sân chơi cho các siêu sao quốc tế, biểu tượng thời trang thỏa sức phô bày gu thẩm mỹ, sức sáng tạo vượt bậc nhưng vẫn phải đảm bảo được chủ đề của sự kiện. Năm nay, Met Gala ra đề bài “Superfine: Tailoring Black Style” (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu) và dress code “Tailored for You” (tạm dịch: Đồ may đo cho riêng bạn).

Lana Del Rey trên thảm xanh Met Gala 2025

Chủ đề này là một cột mốc đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 20 năm, triển lãm tập trung vào thời trang menswear, tôn vinh phong cách và bản sắc của người da màu. Ngoài Anna Wintour, Met Gala 2025 còn được đồng chủ trì bởi diễn viên Colman Domingo, tay đua F1 Lewis Hamilton, rapper A$AP Rocky, ca sĩ kiêm nhà thiết kế Pharrell Williams. Ngoài ra, LeBron James - huyền thoại bóng rổ cũng sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch danh dự của sự kiện năm nay. Thảm xanh Met Gala 2025 xôm tụ hơn bao giờ hết với dàn siêu sao đổ bộ. Chiếm trọn spotlight là Rihanna, chị em nhà Kim Kardashian, Kylie - Kendall Jenner, Sabrina Carpenter, bộ ba BLACKPINK Jennie, Lisa, Rosé,...

Ngũ quan quý phái như minh tinh Hollywood thời xưa của Lana

Lana Del Rey được hàng loạt tạp chí danh giá như Vogue, ELLE, Forbes, Rolling Stone,... vinh danh là người mặc đẹp nhất Met Gala 2025

Nhân tố gây bất ngờ nhất là “sầu nữ” Lana Del Rey. Càn quét thảm xanh cùng bộ váy đen cổ điển từ Valentino, Lana Del Rey được hàng loạt tạp chí danh giá như Vogue, ELLE, Forbes, Rolling Stone,... vinh danh là người mặc đẹp nhất đêm. Cô còn chiến thắng cuộc bầu chọn chiếc váy đẹp nhất đêm do Vogue khởi xướng, vượt loạt người đẹp hàng đầu với 53% phiếu chọn từ khán giả. Dù không phải mỹ nhân chiếm lĩnh truyền thông, nhưng Lana Del Rey một lần nữa khẳng định đẳng cấp thanh lịch và độc đáo không ai sánh kịp bằng bộ váy tinh tế, đúng tinh thần chủ đề.

Đến buổi after party của Met Gala, Lana Del Rey tiếp tục khiến dân tình xuýt xoa trước diện mạo như minh tinh màn bạc, phảng phất nét đẹp Mỹ những thế kỷ trước

Visual tuyệt đối điện ảnh của Lana Del Rey

Đến buổi after party của Met Gala, Lana Del Rey tiếp tục khiến dân tình xuýt xoa trước diện mạo như minh tinh màn bạc, phảng phất nét đẹp Mỹ những thế kỷ trước. Thay bộ váy lả lướt, Lana Del Rey hóa cô đào nóng bỏng, visual “tuyệt đối điện ảnh” tựa như tranh vẽ.

Lana Del Rey hát nhạc jazz cùng John Batiste tại tiệc Met Gala

Bên cạnh diện mạo xuất sắc, Lana Del Rey còn khoe giọng ca ngọt ngào, thánh thót trong màn trình diễn nhạc jazz cùng John Batiste tại after party Met Gala. Nữ ca sĩ theo lời mời của hãng kim cương Cartier, mang đến loạt ca khúc Candy Necklace, Bag Lady, God Bless the Child khiến người nghe “nổi da gà”. Video Lana Del Rey hát nhạc jazz ở tiệc Met Gala được fan truyền tay nhau khắp các nền tảng. Ai nấy đều mong Lana mau chóng ra mắt album mới, tổ chức tour concert để nghe hát live đã tai.

Từ nữ hầu bàn có quá khứ nghiện ngập đến ca sĩ triệu đô

Nhìn hình ảnh lộng lẫy của Lana Del Rey hiện tại, ít ai biết nữ ca sĩ từng có quá khứ cơ cực. Lana Del Rey tên thật là Elizabeth Woolridge Grant, sinh năm 1985 tại Manhattan. Không có tuổi thơ êm đềm, Lana đối diện với những thử thách khắc nghiệt, chống lại chứng nghiện rượu và ma túy khi còn ở độ tuổi thiếu niên. Sau khi nỗ lực vượt qua quá trình cai nghiện đầy gian nan, cô đã tìm kiếm sự ổn định bằng công việc của một hầu bàn. Đây chính là bước ngoặt bất ngờ, mở ra một chương mới trong cuộc đời cô.

Nhìn hình ảnh lộng lẫy của Lana Del Rey hiện tại, ít ai biết nữ ca sĩ từng có quá khứ cơ cực

Năm 2011, một bước ngoặt lớn đến với Lana Del Rey khi cô tải lên YouTube những video ca nhạc tự sản xuất. Bất ngờ thay, Video Games và Blue Jeans nhanh chóng trở thành hiện tượng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem và đưa tên tuổi cô đến với công chúng. Thành công này đã mở ra cánh cửa cho sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp của Lana Del Rey. Cô ký hợp đồng với hãng thu âm và bắt đầu phát hành những album đầu tiên.

Lana Del Rey - Born To Die

Siêu phẩm Born To Die ra mắt năm 2012 đã gây nên một làn sóng phân cực sâu sắc trong giới phê bình. Bất chấp những khen chê trái chiều, Born To Die đưa cô trở thành một ngôi sao quốc tế. Album này đã bán được hàng triệu bản trên toàn thế giới và mang về cho Lana những đề cử giải thưởng danh giá, trong đó có giải Grammy, được công nhận là cột mốc mở ra một thời kỳ mới cho alt-pop.

Ở Lana tồn tại một màu sắc lạ lẫm, từ cách hành xử, làm nhạc và tư duy nghệ thuật – đều khác xa so với các đồng nghiệp nổi tiếng khác. Cô luôn kiên định với phong cách âm nhạc độc đáo của mình, kết hợp giữa pop, rock, indie và những yếu tố hoài cổ, tạo nên một dấu ấn riêng biệt và không thể nhầm lẫn.

Khi Lana Del Rey cất tiếng hát chất giọng ma mị, đầy khiêu gợi vẽ nên hình dung về một người phụ nữ đẹp như những minh tinh màn bạc vào thời kỳ hoàng kim của Hollywood

Khi Lana Del Rey cất tiếng hát chất giọng ma mị, đầy khiêu gợi vẽ nên hình dung về một người phụ nữ đẹp như những minh tinh màn bạc vào thời kỳ hoàng kim của Hollywood. Mái tóc xoăn bồng bềnh, diện những chiếc đầm cổ điển, duyên dáng, thanh lịch và xuất thân từ một gia tộc giàu có lâu đời. Đây cũng chính là hình ảnh Lana Del Rey theo đuổi hiện tại, khác xa so với tuổi thơ đầy biến động.

Ở Lana tồn tại một màu sắc lạ lẫm, từ cách hành xử, làm nhạc và tư duy nghệ thuật – đều khác xa so với các đồng nghiệp nổi tiếng khác

Sau bước ngoặt trở thành ngôi sao toàn cầu, Lana Del Rey tiếp tục khẳng định vị thế của mình bằng những album thành công liên tiếp như Ultraviolence (2014), Honeymoon (2015), Lust for life (2017), Norman F*****g rockwell (2019),... Sự nghiệp âm nhạc thành công giúp Lana Del Rey sở hữu tài sản khủng. Tính đến năm 2024, giá trị tài sản ròng ước tính của Lana Del Rey đạt khoảng 30 triệu USD. Con số này không chỉ là minh chứng cho tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô trong lĩnh vực âm nhạc, mà còn là kết quả của những quyết định đầu tư thông minh và các hợp đồng hợp tác thương hiệu giá trị.

Sự nghiệp âm nhạc thành công giúp Lana Del Rey sở hữu tài sản khủng

Tuy nhiên, Lana Del Rey vẫn chưa hoàn thành được giấc mơ Grammy. Giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới nhiều lần đưa Lana Del Rey vào danh sách đề cử, nhưng chưa bao giờ cô được xướng danh cho 1 kèn vàng nào. Năm nay, Lana Del Rey có kế hoạch với album phòng thu thứ 10 - The Right Person Will Stay. Album hứa hẹn sẽ là 1 sự đột phá khi Lana Del Rey khám phá những âm thanh mới của nhạc đồng quê cùng Americana. Đây cũng là dấu mốc người hâm mộ kỳ vọng Lana sẽ gặt hái Grammy đầu tiên trong sự nghiệp, giúp cô thoát mác “bị phớt lờ”.