Ngày 30/4, nhóm nữ toàn cầu KATSEYE, được thành lập bởi HYBE và Geffen Records, chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Gnarly. Sau 7 ngày phát hành, Gnarly đã thu về gần 9 triệu view. Dù hoạt động dưới trướng ông lớn HYBE, nhưng đây vẫn là 1 con số khá ổn áp đối vì nhóm chưa thực sự có 1 thành viên “thỏi nam chân” để hút non-fan. Hiện, KATSEYE vẫn cần được quảng bá rộng rãi hơn để tăng độ nhận diện cá nhân, khi sản phẩm debut Touch đã là bàn đạp đủ mạnh.

KATSEYE - Gnarly

Gần đây, cô nàng Daniela, thường ở top cuối về độ nổi tiếng, bất ngờ viral trên các nền tảng MXH nhờ điểm mạnh của mình. Những đoạn video fancam Daniela trình diễn Gnarly với 200% công lực khiến netizen như phát cuồng, khen ngợi cô có khả năng vũ đạo và bản lĩnh sân khấu như một nghệ sĩ chuyên nghiệp lâu năm.

Đoạn video đã thu hút hơn 5 triệu view trên TikTok

Daniela

Dễ thấy được khi nhạc được bật lên, Daniela bật “công tắc” chiến đấu, thần thái tràn đầy sự tự tin trong “môi trường tự nhiên” của cô - sân khấu nơi nữ idol được thỏa sức thể hiện trình nhảy nhót. Từng động tác, cú lắc hông được Daniela thực hiện mạnh mẽ, biên độ lớn và kiểm soát lực tốt. Daniela toát ra khí chất idol, thậm chí performer nhiều năm kinh nghiệm, và đợt comeback này cô là thành viên tỏa sáng nhất nhóm.

Cô nàng luôn bung hết 200%

Trước khi gia nhập “lò luyện” HYBE, tham gia show sống còn The Debut: Dream Academy và debut, Daniela đã là 1 vũ công thực thụ có dòng máu lai Mỹ - Venezuela. Cô nàng đã thử sức ở nhiều sân chơi quốc tế như America’s Got Talent 8, SuperKids Europe và So You Think You Can Dance. Với sở trường là belly-dance, Daniela duy trì độ dẻo dai, sức bền và isolation (cách chuyển động từng bộ phận riêng lẻ) và áp dụng vào trong phần trình diễn với KATSEYE.

Người hâm mộ khen ngợi cô nàng là “vũ thần” Kpop thế hệ mới

Người hâm mộ không khỏi mê mẩn trước Daniela, khen ngợi cô nàng là “vũ thần” Kpop thế hệ mới. Phong cách nhảy năng lượng nhưng không bị quá đà nhận được nhiều cảm tình từ khán giả. Một vài ý kiến còn rằng nữ idol slay đến mức, họ chỉ chăm chú xem cô biểu diễn mà quên đi chất lượng dở tệ của ca khúc.

Trước đó, dù Gnarly hút nhiều tranh luận nhưng phần lớn là những bình luận tiêu cực. Ca khúc được đệm phần beat có âm bass dày nặng, đậm đà chất điện tử - tạo nên giai điệu hyperpop bắt tai. Tuy nhiên, khi kết hợp với những phần lời vô nghĩa, bài nhạc trở nên rời nhạc, lạc quẻ. Gần như cả bài đều không có 1 câu hát hoàn chỉnh, chỉ là những ca từ ngẫu nhiên như “gà rán, trà sữa trân châu, xe Tesla… cùng sự lặp đi lặp lại tên bài hát và những tiếng chửi tục rập khuôn.

Gnarly có phần lyrics vô nghĩa và lạc quẻ, cộng với lối rap như đọc truyện

Để mà nói, Gnarly như một bản parody âm nhạc, thay vì là 1 sản phẩm nhạc hoàn chỉnh. Cả 6 cô gái đều rap một cách ngang phè, gần như đọc lời thay vì rap. Chính vì thế, Gnarly trở nên gượng ép, khiên cưỡng khi tinh thần bài hát đem đến là sự tự tin, sự nguyên bản của phái đẹp. Những câu rap “bốp chát”, trực diện lại chưa tới, khiến khán giả nghe tai bên, lọt tai bên kia.

Tóm lai, Gnarly bị dân tình chỉ trích vì lời hát sáo rỗng, chất nhạc kén người nghe và vũ đạo sexy quá đà. Một vài netizen thậm chí còn dọa sẽ báo cáo chính quyền để KATSEYE không thể biểu diễn Gnarly được nữa. Dù gây tranh cãi là thế nhưng KATSEYE vẫn đang “ăn nên làm ra” về khoản nhạc số, đặc biệt là thị trường quốc tế. Theo dự đoán, Gnarly sẽ debut ở vị trí thứ 67 trên BXH Billboard Hot 100 vào tuần tới.