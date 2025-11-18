Từ những vai nhỏ đến cú bật toàn cầu với Pachinko

Kim Min Ha sinh năm 1995 tại Seoul, là diễn viên thuộc Noon Company. Xuất phát điểm của cô không hào nhoáng như nhiều gương mặt cùng lứa: Kim Min Ha đi lên từ những vai rất nhỏ trên truyền hình và các web-drama ít người biết đến. School 2017, Partners for Justice, My ID Is Gangnam Beauty… là những dự án cô chỉ xuất hiện thoáng qua, gần như không gây được chú ý. Điều duy nhất đọng lại từ giai đoạn đó là sự kiên trì và thái độ nghiêm túc của một diễn viên trẻ luôn tìm kiếm cơ hội thể hiện.

Từ năm 2018, Kim Min Ha bắt đầu xuất hiện trong điện ảnh với các phim độc lập như After Spring, Main Street, Killer Swell, Homecoming… Tuy những tác phẩm này không tạo được tiếng vang lớn, nhưng giới làm nghề dần để ý đến khả năng diễn xuất chân thật, nhạy cảm và đôi mắt giàu chiều sâu của cô. Kim Min Ha không chọn con đường nổi nhanh bằng scandal hay ngoại hình, cô chọn tích lũy từng lớp kinh nghiệm qua các vai khó - những nhân vật có tâm lý phức tạp, nặng cảm xúc.

Bước ngoặt đến khi cô tham gia casting Pachinko - dự án toàn cầu của Apple TV+. Không có tiếng tăm, không hậu thuẫn, Kim Min Ha vượt qua hàng nghìn ứng viên để nhận vai Sunja thời trẻ, nhân vật trung tâm của cả câu chuyện. Vai diễn này đòi hỏi khả năng biến hóa lớn: từ một cô gái quê trong sáng, thuần hậu, đến người phụ nữ chịu nhiều biến động, mất mát, bị cuộc đời đẩy vào bi kịch.

Ngay khi Pachinko lên sóng, báo Hàn và khán giả quốc tế đều dành lời khen cho Kim Min Ha. Cô gây bất ngờ với khả năng truyền tải cảm xúc tinh tế, diễn bằng ánh mắt và hơi thở nhiều hơn lời thoại - điều không dễ có ở diễn viên trẻ. Cô chia sẻ rằng mình học cách nhập vai thông qua những câu chuyện của bà ngoại, người sống trong chính thời kỳ lịch sử mà phim tái hiện. Điều này giúp cô thể hiện nhân vật Sunja vừa chân thật vừa có chiều sâu lịch sử.

Pachinko không chỉ giúp Kim Min Ha được thế giới biết đến mà còn mở ra hàng loạt cơ hội lớn. Cô tiếp tục góp mặt trong mùa 2 của series, trở thành gương mặt được ưu ái bởi các nhà sản xuất quốc tế. Năm 2024–2025, Kim Min Ha được chọn cho các dự án như Light Shop, Typhoon Family, Way Back Love… - dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự thăng tiến của một diễn viên đã bước ra khỏi vùng “vô danh” để tiến vào hàng ngũ gương mặt trẻ đáng chú ý nhất thế hệ 9x Hàn Quốc.

Giải thưởng Nữ diễn viên tân binh xuất sắc tại Blue Dragon Series Awards càng củng cố vị thế của cô trong giới. Kim Min Ha được đánh giá cao nhờ bởi lối diễn mộc mạc, không màu mè, luôn đặt cảm xúc, trải nghiệm sống và chiều sâu nội tâm lên trước visual hay sự hào nhoáng.

Nhan sắc độc lạ không cần đúng chuẩn, chỉ cần đúng bản sắc

Kim Min Ha không phải kiểu mỹ nhân Hàn Quốc theo khuôn mẫu: sống mũi cao, mắt to, đường nét sắc lẹm. Nhan sắc của cô được nhận xét là “độc bản”, càng nhìn càng hút, và đặc biệt là sở hữu thần thái màn ảnh cực mạnh. Làn da hơi ngăm, đôi mắt đượm buồn, gương mặt có gì đó rất đời, rất thật - tất cả tạo nên vẻ đẹp lạ nhưng giàu cảm xúc, hợp tự nhiên với những nhân vật nội tâm.

Chính nét đẹp phi tiêu chuẩn đó lại trở thành ưu thế của Kim Min Ha trong thị trường khốc liệt như showbiz Hàn. Báo Hàn từng nhận định visual của cô thuộc dạng “nửa góc chết cũng không xấu được”, vì phong thái và biểu cảm mang lại cảm giác nghệ sĩ, độc lập và rất điện ảnh. Chính sự không trùng lặp với bất kỳ gương mặt hot girl nào đã khiến cô trở nên đáng nhớ - điều mà nhiều gái đẹp “giống nhau” ở Hàn đôi khi lại thiếu.

Cô còn được các thương hiệu thời trang quốc tế ưu ái. Năm 2025, Kim Min Ha xuất hiện trong show Simone Rocha Thu - Đông với vai trò model catwalk, gây ấn tượng mạnh bởi phong thái thanh thoát, bí ẩn và rất couture. Việc một diễn viên trẻ Hàn được các nhà mốt chọn diễn runway không phải là chuyện phổ biến, càng khẳng định khí chất khác biệt của cô.

Ngoại lệ của Lee Min Ho

Trong sự nghiệp hơn 15 năm, Lee Min Ho nổi tiếng là ngôi sao “siêu kín tiếng”. Anh gần như chưa từng đăng ảnh riêng tư chụp cùng bạn diễn nữ lên Instagram cá nhân. Những lần hiếm hoi có mặt đồng nghiệp nữ đều là ảnh hậu trường có toàn ê-kíp, chứ tuyệt đối không có khoảnh khắc thân mật giữa hai người.

Thế nhưng với Kim Min Ha, anh phá lệ.

Trong loạt ảnh đăng trên Instagram, Lee Min Ho chia sẻ khoảnh khắc anh và Kim Min Ha ngồi cạnh nhau ở New York, khoảnh khắc rất thoải mái, tự nhiên, như một tấm ảnh “bạn bè đời thường” chứ không phải hình PR phim. Anh thậm chí còn tag cô - điều khiến netizen “đứng ngồi không yên”.

Fan Hàn, fan quốc tế, fan Việt đều chung cảm giác phấn khích. Sự thân thiết của cả hai khi đóng chung Pachinko vốn đã được chú ý, nhưng việc Lee Min Ho tự tay đăng ảnh đời thường cùng Kim Min Ha lên trang cá nhân khiến mọi đồn đoán càng được thổi bùng.

Không biết giữa họ là tình bạn đẹp, sự tôn trọng nghề nghiệp hay điều gì khác, nhưng rõ ràng Kim Min Ha là người duy nhất nhận được đặc quyền đó trên Instagram Lee Min Ho. Đối với một diễn viên trẻ mới bật lên vài năm, đây là sự công nhận ngầm nhưng rất mạnh mẽ về mức độ tin tưởng và yêu mến mà tiền bối dành cho cô.