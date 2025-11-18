Bẫy Tiền là bộ phim đánh dấu sự trở lại của "ảnh đế" Liên Bỉnh Phát với điện ảnh Việt sau thành công vang dội ở thị trường quốc tế. Phim nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả bởi khai thác vấn nạn lừa đảo qua điện thoại rất nóng những năm gần đây.

Tối ngày 18/11, Bẫy Tiền đã chính thức ra mắt những khán giả đầu tiên tại sự kiện họp báo công chiếu dự án. Bên cạnh dàn diễn viên chính với những cái tên nổi bật như Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Mai Cát Vi, Thừa Tuấn Anh, Lê Hải,... thì sự kiện còn quy tụ đông đảo những gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Việt.

Toàn cảnh sự kiện

Liên Bỉnh Phát

Nghệ sĩ Kiều Oanh

Tam Triều Dâng

Thừa Tuấn Anh

Lê Hải

Mai Cát Vi

Một trong số những cái tên được chú ý nhất tại thảm đỏ Bẫy Tiền phải kể đến sự xuất hiện của cặp trai tài gái sắc Trương Thế Vinh - Trâm Anh. Hai người đã bị đồn hẹn hò suốt 4 năm sau màn hợp tác ở bộ phim Cây Táo Nở Hoa. Trong những lần xuất hiện chung trước đây, hai người thoải mái tương tác vui vẻ nhưng tại thảm đỏ Bẫy Tiền, cặp đôi liên tục tránh né nhau.

Ngay cả khi chụp ảnh chung với các đồng nghiệp, hai người cũng nhất quyết không đứng cạnh, càng chẳng có bất cứ tương tác nào. Việc liên tục tránh né như người lạ, những khoảnh khắc đi ngang qua nhau mà không một câu chào hỏi khiến cư dân mạng nghi ngờ cặp đôi đã chia tay dù thực tế họ... còn chưa thừa nhận hẹn hò.

Trâm Anh - Trương Thế Vinh tránh né nhau tại sự kiện

Hai người đi ngang qua nhau mà không có bất cứ tương tác nào

Ngay cả khi chụp ảnh chung thì Trương Thế Vinh trông cũng rất lạc lõng

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Trần Ngọc Vàng

Rima Thanh Vy

Thanh Duy

Đăng Khôi