Lee Min Ho đã làm gì với nhan sắc của mình thế này?

Tối 23/10 (giờ Hàn Quốc), tài tử Lee Min Ho xuất hiện tại lễ trao giải Korean Popular Culture & Arts Awards lần thứ 16, sự kiện tôn vinh những cá nhân, nghệ sĩ có đóng góp nổi bật cho văn hóa – nghệ thuật Hàn Quốc.

Vẫn bộ suit đen cổ điển, cà vạt xanh trầm và nụ cười "đánh gục cả rạp", Lee Min Ho lại chứng minh: Visual này không cần cố, chỉ cần xuất hiện là thành spotlight.

Lee Min Ho xuất hiện với vẻ ngoài nam tính, lịch lãm và thần thái ung dung thường thấy. Dù có thời gian bị netizen trêu "tăng cân", lần này anh lại khiến tất cả phải im lặng vì béo hay gầy, Lee Min Ho vẫn đẹp kiểu không thể tranh cãi.

Trên mạng xã hội, những đoạn clip ngắn mà Lee Min Ho xuất hiện trong lễ trao giải đều thu hút sự chú ý của mọi người và nhận về rất đông lượt tương tác.

Loạt bình luận của netizen

Một vài bình luận của netizen: "Đẹp như này sao nhiều người cứ bảo xuống sắc", "Xuống là xuống so với chính ổng hồi trẻ thôi chứ so với người thường thì câu nói 'đẹp như Lee Min Ho' chưa bao giờ lỗi thời đâu", "Không phải tự nhiên mà người ta hay nói 'đẹp trai như Lee Min Ho' đâu. Ấn tượng nhất vẫn là vai Thợ săn thành phố".

Xuất hiện giữa hàng chục ống kính phóng viên, Lee Min Ho giữ vững phong độ: Nụ cười nhẹ, lúm đồng tiền duyên dáng, mái tóc rẽ ngôi tự nhiên và ánh mắt ấm áp. Ở tuổi 38, anh không chỉ là một biểu tượng diễn xuất mà còn là chuẩn mực visual mà nhiều thế hệ diễn viên trẻ vẫn đang học hỏi.

Giữa một thế hệ sao nam mới liên tục xuất hiện, Lee Min Ho vẫn giữ vững vị thế. Dù là thời "Gu Jun Pyo tóc xoăn" hay hiện tại với suit đen trưởng thành, nam diễn viên vẫn chứng minh rằng câu nói "đẹp trai như Lee Min Ho" chưa bao giờ sai.