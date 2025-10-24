Mới đây, bộ phim Kim Chiêu Ngọc Túy đã khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng khi phá cột mốc 200 triệu lượt xem trên Bilibili. Nhờ thành tích này, Kim Chiêu Ngọc Túy trở thành tác phẩm phá kỷ lục lượt xem nhanh nhất và cao nhất của nền tảng trong năm 2025. Đáng chú ý, Kim Chiêu Ngọc Túy lập nên kỷ lục ấn tượng này ngay trong livestream tuyên truyền. Được biết, ekip sản xuất đã thông báo sẽ mở tiệc mừng công trong thời gian tới.

Kim Chiêu Ngọc Túy phá mốc 200 triệu lượt xem trên nền tảng Bilibili, qua đó lập kỷ lục trên nền tảng này.

Kim Chiêu Ngọc Túy chỉ là một bộ phim ngắn, không được đầu tư nhiều hay có kinh phí khủng cho việc marketing. Hơn thế nữa, cặp đôi diễn viên chính là Châu Tuấn Vỹ và Chu Lệ Lam đều không phải những ngôi sao lưu lượng nổi tiếng. Dẫu vậy, phim vẫn tạo được tiếng vang lớn, khiến cho ngay cả các khán giả chỉ quen xem phim dài tập truyền thống, ít để tâm đến thị trường phim ngắn cũng phải tìm xem.

Cho những ai chưa biết, Kim Chiêu Ngọc Túy là dự án phim cổ trang kể câu chuyện tình yêu giữa Tiêu Cẩm Du và Tiêu Nhận. Tiêu Cẩm Du vốn là nữ môn chủ của Tuân Thiên Môn. Tuy nhiên, vì điều tra vụ án liên quan đến Sở vương mà cô đã chết đi một cách đầy oan ức. Tuy nhiên, định mệnh đã cho Tiêu Cẩm Du cơ hội để làm lại cuộc đời khi cô bất ngờ sống lại trong thân thể của Lục Chiêu, vị vương phi yếu đuối của Sở vương.

Châu Tuấn Vỹ và Chu Lệ Lam đóng chính, được khen cực kỳ đẹp đôi.

Về phần Tiêu Nhận, anh vốn là một hoàng tử nhưng vì lý do nào đó lưu lạc, trở thành em trai của Tiêu Cẩm Du. Dẫu vậy, anh luôn nuôi một thứ tình cảm đặc biệt đối với cô. Giữa những vòng xoáy âm mưu tranh quyền đoạt lợi, hai người phải trải qua vô vàn khó khăn trắc trở. Liệu rằng sau tất cả, họ có thể sống một cuộc đời an yên bên nhau hay không?

Thực tế, mô-típ nội dung của Kim Chiêu Ngọc Túy không phải là quá mới mẻ. Dẫu vậy, kịch bản phim được xây dựng một cách chỉn chu, đủ để giữ chân khán giả. Về cặp đôi diễn viên chính, thực sự là không thể không khen diễn xuất ấn tượng của Châu Tuấn Vỹ - người từng ghi điểm mạnh mẽ trong lòng khán giả nhờ vai Yên Lâm ở Ninh An Như Mộng. Trong khi đó, Chu Lệ Lam khiến người xem ấn tượng sâu sắc nhờ vẻ đẹp phong thần, đủ sức đóng nữ chính ở bất cứ tác phẩm dài tập nào.

Phim có nhiều cảnh quay rất đẹp.

Vốn dĩ, Kim Chiêu Ngọc Túy không phải tác phẩm được kỳ vọng quá cao. Thế nhưng nó đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Và với những ai đã theo dõi tác phẩm này, họ sẽ hiểu thành công này là hoàn toàn xứng đáng.



