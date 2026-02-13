Mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 bị tố lẳng lơ, cặp kè số lượng đàn ông nhiều kỷ lục, chính chủ nói gì?

Trong thời gian trước, trên mạng bất ngờ xuất hiện bài đăng tố Shinji (phim Gia Đình Là Số 1) lẳng lơ, hẹn hò hết tất cả đàn ông ở thành phố 3 triệu dân Incheon (Hàn Quốc), khiến công chúng sốc nặng.

Tới nay, Shinji vừa xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân vào hôm 12/2 và chính thức lên tiếng làm rõ về thông tin gây choáng nói trên. Nữ minh tinh Gia Đình Là Số 1 trải lòng: "Có thông tin cho hay không có người đàn ông nào ở thành phố Incheon mà tôi chưa từng hẹn hò. Thật nực cười. Tôi thậm chí còn chưa từng gặp hầu hết những người đàn ông ở đó nữa". Đặc biệt, Shinji đưa ra chi tiết để chứng minh thông tin nói trên là hết sức vô lý và không thể xảy ra trong thực tế: "Tôi học trường cấp 2 và cấp 3 dành cho nữ sinh, hàng ngày chỉ toàn tiếp xúc với con gái mà thôi (thì hẹn hò lúc nào chứ)".

Shinji chính thức lên tiếng sau khi bị tố lẳng lơ, cặp kè với số lượng đàn ông nhiều kỷ lục. Ảnh: Naver

Cũng trong video đăng trên kênh YouTube cá nhân mới đây, Shinji cho biết cô từng trở thành mục tiêu bị chỉ trích dữ dội chỉ vì thân thiết với nhóm nhạc quốc dân g.o.d. Dù họ chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thân thiết song người hâm mộ g.o.d lại hiểu sai thành Shinji muốn quyến rũ, thả thính và hẹn hò các thành viên trong nhóm nhạc đình đám này.

Mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 nhớ lại khoảng thời gian đối mặt với làn sóng công kích dữ dội từ fan nhóm g.o.d: "Tình huống lúc đó xuất phát từ sự ghen tị của người hâm mộ. Mọi chuyện vô cùng rắc rối. Họ gây áp lực cho tôi với những câu chỉ trích như ‘Đừng quyến rũ các thành viên g.o.d nữa’, ‘Đừng đong đưa trước mặt các thành viên trong nhóm nữa’. Tôi thực sự rất mệt mỏi".

Shinji khổ sở vì fan của nhóm nhạc quốc dân g.o.d. Ảnh: Naver

Kể từ khi tuyên bố làm đám cưới với nam ca sĩ MoonOne, Shinji bỗng bị cuốn vào vòng xoáy thị phi, tin đồn, khiến hình tượng của cô bị tổn hại nghiêm trọng. Điều này cho thấy công chúng xứ Hàn không ủng hộ chuyện tình của cặp vợ chồng sắp cưới Shinji - MoonOne.

Trên các diễn đàn, công chúng thi nhau bóc phốt MoonOne tưng bừng. Đầu tiên, trong 1 vlog, MoonOne thừa nhận đã từng ly hôn và có 1 con gái. Bên dưới, 1 người xem cảnh báo: "Tôi là người quen của vợ cũ anh ta. Hãy yêu cầu xem hồ sơ vụ ly hôn đi, bạn sẽ ngạc nhiên với những gì mình tìm thấy". Trên diễn đàn ẩn danh Blind, xuất hiện thêm 1 số bình luận được cho là ám chỉ đến MoonOne: "Anh ta lừa dối bạn gái mình khi cô ấy mang thai. 2 người kết hôn vội vã. Tôi thấy rất nhiều người nói về việc anh ta tỏa ra năng lượng xấu. Họ nói đúng. Chỉ để bạn biết thôi, tôi là bạn của 1 người biết tất cả về quá khứ của anh ta. Rồi anh ta ly hôn với lý do tương tự". Tiếp đến, chồng sắp cưới của Shinji bị cáo buộc bạo lực học đường và bắt nạt trong quân đội. Chưa dừng lại ở đó, MoonOne còn bị tố thực hiện các giao dịch bất động sản gian lận.

Giữa tâm bão thị phi, MoonOne cho biết đúng là anh từng làm việc với 1 văn phòng môi giới không có giấy phép hành nghề bất động sản, tuy nhiên lại phủ nhận những cáo buộc liên quan tới ngoại tình, bắt nạt nạn nhân trong quân ngũ, bạo lực học đường,... Phía Shinji cũng lên tiếng bác bỏ những cáo buộc tiêu cực nhắm vào chồng sắp cưới. Thế nhưng, công chúng không tin vào những lời phản hồi này và tin rằng MoonOne thực sự có vấn đề về nhân cách.

Shinji bỗng bị kéo vào vòng xoáy thị phi sau khi tuyên bố làm đám cưới với nam ca sĩ kém 7 tuổi MoonOne. Ảnh: X

Shinji sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 17 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc đình đám 1 thời Koyote. Sau khi đã thành danh, cô có tham gia diễn xuất trong 1 số bộ phim, trong đó không thể không nhắc tới tác phẩm sitcom kinh điển Gia Đình Là Số 1 phần 1.

Shinji xuất hiện cùng Park Min Young và Na Moon Hee trong 1 phân cảnh ở bộ phim Gia Đình Là Số 1 phần 1. Ảnh: Naver

Shinji tỏa sáng ở cả 2 lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Ảnh: X

Nguồn: Sports Seoul