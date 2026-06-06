"Mỹ nhân đồng điếu" duyên nhất showbiz: Mặt xinh như búp bê, ăn mặc đẹp không trượt phát nào

Mỹ nhân này nhận được cơn mưa lời khen không chỉ visual mà cả style. Đặc biệt cô nàng mê tít đồ local brand Việt.

Điền Hi Vi là một trong những tiểu hoa đán được yêu thích của màn ảnh Hoa ngữ nhờ vẻ đẹp ngọt ngào cùng nguồn năng lượng tươi sáng. Không chỉ gây ấn tượng qua các vai diễn, nữ diễn viên sinh năm 1997 còn sở hữu nhan sắc trong trẻo như búp bê với đôi mắt cười và 2 má lúm đồng điếu. Bên cạnh đó, cô nàng còn ghi điểm nhờ gu thời trang trẻ trung, nữ tính. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô đều dễ dàng thu hút sự chú ý nhờ visual nổi bật, thần thái rạng rỡ cùng style cuốn hút.

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục trở thành tâm điểm khi góp mặt tại một sự kiện ra mắt điện thoại. Điền Hi Vi lựa chọn chiếc đầm dài màu xanh dịu mắt, mang đến cảm giác tươi mát và đầy sức sống. Thiết kế này đến từ thương hiệu Việt, nổi bật với những tầng vải bồng bềnh mềm mại, tạo hiệu ứng bay bổng và lãng mạn. Kiểu váy này không chỉ tôn lên vóc dáng thanh mảnh mà còn làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào vốn là dấu ấn riêng của Điền Hi Vi.

Thiết kế mà Điền Hi Vi chọn diện là mẫu Tiered Strapless Dress đến từ thương hiệu Montsand. Chiếc đầm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ những lớp vải xếp tầng mềm mại, mang đến hiệu ứng bồng bềnh và bay bổng theo từng chuyển động. Chất liệu xuyên thấu được xử lý khéo léo, tạo nét gợi cảm vừa đủ mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Gam xanh pastel dịu mắt không chỉ tôn làn da sáng mà còn góp phần làm nổi bật visual ngọt ngào cùng vóc dáng thanh mảnh của Điền Hi Vi. Được biết, mẫu váy này có giá khoảng 18 triệu đồng.

Nơi mua: Montsand

Những mẫu váy bồng xòe với gam màu ngọt ngào luôn có sức hút đặc biệt với phái đẹp, nhất là vào mùa hè. Kiểu dáng này không chỉ mang đến vẻ ngoài nữ tính, bay bổng mà còn giúp vóc dáng trông mềm mại và cuốn hút hơn. Nếu yêu thích chiếc váy của Điền Hi Vi, ngoài lựa chọn đầu tư vào thiết kế gốc, chị em cũng có thể tham khảo nhiều mẫu váy mang phong cách tương tự mà lại sở hữu giá thành "mềm ví". Những thiết kế xếp tầng mềm mại, phom dáng thướt tha cùng bảng màu pastel dịu mắt không hề khó tìm. Dưới đây là một số gợi ý hoàn hảo dành những cô nàng muốn theo đuổi vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính trong mùa hè này.

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