"Đệ nhất mỹ nhân showbiz": Chỉ cao 1m58 vẫn mặc đẹp không trượt phát nào, 35 năm cuộc đời chưa từng xuống sắc

Không chạy theo những xu hướng cầu kỳ, mỹ nhân này vẫn chứng minh đẳng cấp visual và gu thời trang khó ai thay thế.

Nhắc đến những tượng đài visual của Kpop, Irene chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Từ khi debut đến nay, trưởng nhóm Red Velvet luôn được ưu ái gọi bằng những danh xưng như "đệ nhất nhan sắc" hay "bà cố nội visual" nhờ gương mặt thanh tú, khí chất sang chảnh cùng vẻ đẹp trong trẻo khó lẫn. Dù trên sân khấu, thảm đỏ hay đời thường, mỹ nhân sinh năm 1991 vẫn dễ dàng chiếm spotlight mỗi khi xuất hiện.

Không chỉ gây thương nhớ bởi nhan sắc, Irene còn được xem là một trong những nữ idol có phong độ thời trang ổn định nhất Kpop. Nhìn lại loạt outfit đời thường của Irene, dễ hiểu vì sao cô luôn được xem là hình mẫu mặc đẹp của nhiều cô gái. Không cần lên đồ quá phức tạp, nữ idol vẫn khiến những item cơ bản trở nên hút mắt nhờ cách phối tinh tế cùng thần thái chuẩn nữ thần.

Trong một lần xuất hiện gây sốt gần đây, Irene diện chiếc váy quây ánh bạc ôm dáng tựa công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Thiết kế cúp ngực tối giản nhưng được phủ chi tiết lấp lánh giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh, kết hợp với mái tóc buộc nửa và layout makeup trong veo, tổng thể càng làm nổi bật khí chất sang trọng, ngọt ngào đúng chuẩn nữ thần Kpop. Đây cũng là lý do dù theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, Irene vẫn luôn tạo được những khoảnh khắc viral mỗi khi xuất hiện.

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Với set đồ phủ sắc đen chủ đạo, Irene tiếp tục chứng minh sức hút đến từ sự tối giản. Nữ idol lựa chọn áo ống basic phối cùng quần suông kẻ sọc, vừa khéo tôn vóc dáng thanh mảnh vừa mang lại cảm giác phóng khoáng, thoải mái. Chiếc khăn choàng họa tiết đầu lâu trở thành điểm nhấn thú vị, giúp tổng thể thêm phần cá tính và thời thượng hơn.

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Những outfit sáng màu cũng được xem là "chân ái" của nữ idol nhà SM. Với thiết kế váy ngắn họa tiết kẻ sọc, Irene mang đến cảm giác vừa thanh thoát vừa sang trọng. Thiết kế nhấn eo nhẹ giúp tổng thể không bị rộng thùng thình mà còn tôn lên đường cong. Kết hợp thêm kính mắt và túi xách, set đồ đơn giản lập tức có thêm nét đẹp tiểu thư điệu đà.

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Một trong những lý do khiến style của Irene được yêu thích chính là khả năng biến các thiết kế nữ tính trở nên không hề sến. Khi diện váy ngắn màu kem họa tiết hoa nhí, cô chọn cách phối cùng cardigan khoác vai, tất cao cổ và sneaker để tạo vẻ ngoài ngọt ngào nhưng vẫn năng động. Kiểu mix này vừa hack tuổi hiệu quả vừa rất phù hợp với hình tượng trong trẻo mà Irene theo đuổi nhiều năm qua.

Ở một outfit khác, nữ idol chứng minh chỉ cần áo blouse trắng và quần jeans cũng đủ tạo nên khoảnh khắc gây thương nhớ. Chiếc áo tay bồng với chi tiết nơ nhỏ mang lại nét mềm mại, nữ tính, còn quần jeans ống rộng và sneaker giúp tổng thể không bị quá điệu.

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Không chỉ hợp với những item bánh bèo, Irene còn cân đẹp phong cách menswear pha chút cá tính. Set denim-on-denim gồm áo gile cùng quần ống rộng màu xanh là ví dụ điển hình. Phom dáng rộng rãi tạo cảm giác thoải mái, hiện đại, trong khi mái tóc dài suôn mượt cùng layout makeup tự nhiên lại giúp cô giữ được nét dịu dàng đặc trưng. Đây chính là điểm thú vị trong style của Irene: dù đổi phong cách thế nào vẫn không làm mất đi màu sắc riêng.

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