Ninh Dương Lan Ngọc là một trong số ít nữ diễn viên của màn ảnh Việt duy trì được sức hút bền bỉ suốt hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Bước ra ánh sáng từ vai Nương trong bộ phim điện ảnh Cánh Đồng Bất Tận, cô nhanh chóng khẳng định thực lực diễn xuất qua hàng loạt dự án ăn khách như Gái Già Lắm Chiêu, Cua Lại Vợ Bầu hay 1990... Không chỉ được yêu mến nhờ diễn xuất tự nhiên, Ninh Dương Lan Ngọc còn sở hữu nhan sắc trẻ trung, nụ cười rạng rỡ cùng nguồn năng lượng tích cực hiếm có. Chính hình ảnh đẹp cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời đã giúp cô nhiều năm liền được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "ngọc nữ màn ảnh Việt".
Hiện tại, ở ngưỡng U40 Ninh Dương Lan Ngọc vẫn khiến công chúng bất ngờ bởi khả năng "hack tuổi" đáng nể. Nữ diễn viên trung thành với phong cách trẻ trung, nữ tính mà thanh lịch, hiện đại. Đặc biệt trong những chuyến du lịch biển hay đi bơi, người đẹp nhận cơn mưa lời khen nhờ gu thời trang gợi cảm, cân bằng giữa nét quyến rũ và tinh tế, tạo nên vẻ ngoài cuốn hút mà không hề gây cảm giác quá đà.