Chào hè rực rỡ với ưu đãi hấp dẫn từ chương trình khuyến mại “Quà hè cực hời - Lên đời xế chất”

Mong muốn đồng hành cùng các bạn trẻ trên những hành trình mới, Honda Việt Nam (HVN) triển khai Chương trình “Quà hè cực hời - Lên đời xế chất” với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Chương trình hướng tới các bạn trẻ yêu thích trải nghiệm, đồng hành cùng những chuyến đi sau một năm học nhiều dấu ấn và sẵn sàng tận hưởng mùa hè theo cách riêng.

Cụ thể, từ ngày 01/06/2026 đến hết ngày 31/07/2026, khách hàng trên toàn quốc khi mua xe Honda Wave Alpha và Honda Vision tại các cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) và Cửa hàng bán xe máy tổng hợp sẽ được nhận combo khuyến mại hấp dẫn gồm phiếu mua sắm phụ kiện và ưu đãi trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0,55%:

Phiếu mua sắm phụ kiện dành cho khách hàng mua Wave Alpha trị giá 500.000 VNĐ.

Phiếu mua sắm phụ kiện dành cho khách hàng mua Vision trị giá 1.000.000 VNĐ.

Song song, chương trình trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0.55% vẫn được áp dụng cho nhiều mẫu xe máy khác đến hết ngày 31/07/2026, bao gồm các mẫu xe: Wave RSX, Blade, Future, LEAD, Air Blade 160/125, Vario 160/125, SH 350/160/125, SH Mode, Winner R, ICON e:, CUV e: và Honda UC3. Chương trình được triển khai thông qua các công ty tài chính, giúp tối ưu chi phí và mang đến giải pháp sở hữu xe dễ dàng, nhanh chóng hơn cho khách hàng.

HVN hy vọng chương trình khuyến mại này sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm đầy hứng khởi, cơ hội sở hữu những mẫu xe yêu thích.