5 lời khuyên khi mua dưa hấu

Mua dưa hấu đừng chỉ vỗ bừa, người sành có mẹo cả đấy.

Với vị ngọt thanh, nhiều nước và khả năng giải nhiệt hiệu quả, dưa hấu là loại trái cây gần như không thể thiếu trong những ngày hè nắng nóng. Tuy nhiên, mua dưa hấu cũng không hề dễ dàng nếu chỉ nghe theo "tổ tiên mách bảo". Có quả đỏ mọng, ngọt sắc, nhưng cũng có quả ruột nhạt màu, ít ngọt hoặc thậm chí bị xốp, ăn kém ngon.

Thực tế, những người bán dưa lâu năm thường có những bí quyết riêng giúp nhận biết độ chín, độ ngọt và độ tươi của quả dưa chỉ bằng cách quan sát bên ngoài. Nếu ghi nhớ 5 mẹo dưới đây, việc chọn dưa hấu sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

1. Quan sát rốn dưa

Phần đáy quả dưa hấu thường có một vết tròn nhỏ, được nhiều người gọi là rốn dưa. Theo kinh nghiệm của những người bán dưa, rốn dưa càng nhỏ thì quả càng có khả năng ngọt và nhiều nước.

Ngược lại, những quả có phần rốn lớn thường được cho là có vỏ dày hơn, vị ngọt không đậm bằng. Vì vậy khi đứng trước nhiều lựa chọn, bạn nên ưu tiên những quả có phần rốn nhỏ gọn và khép kín.

2. Gõ thử để nghe âm thanh

Đây là mẹo được nhiều người áp dụng khi mua dưa hấu, nhưng không phải ai cũng biết cách thực hiện.

Hãy dùng lòng bàn tay hoặc các ngón tay gõ nhẹ lên bề mặt quả dưa. Nếu âm thanh phát ra trầm, đục và vang kiểu "bụp bụp" hoặc "bộp bộp", đó thường là dấu hiệu của quả dưa đã chín tới, ruột chắc và mọng nước. Ngược lại, nếu tiếng gõ quá thanh hoặc giòn tan, quả dưa có thể còn non. Còn nếu âm thanh quá rỗng, rất có thể dưa đã chín quá mức, thậm chí bị xốp hoặc rỗng ruột bên trong.

3. Nhìn các đường vân trên vỏ

Những quả dưa hấu ngon thường có các đường sọc hoặc vân trên vỏ rõ nét, màu sắc tương phản và phân bố đều. Đây là dấu hiệu cho thấy quả được tiếp xúc đầy đủ với ánh nắng trong quá trình phát triển, nhờ đó tích lũy lượng đường tốt hơn và có vị ngọt đậm hơn.

Trong khi đó, những quả có vân mờ nhạt, màu sắc nhợt nhạt hoặc hoa văn không rõ ràng thường chưa đạt độ chín lý tưởng.

4. Kiểm tra cuống dưa

Phần cuống là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết độ tươi của dưa hấu. Nếu cuống vẫn còn xanh, cong, cứng và không bị héo, điều đó cho thấy quả dưa mới được thu hoạch cách đây không lâu và còn giữ được độ tươi ngon.

Ngược lại, nếu cuống đã khô quắt, chuyển màu vàng hoặc héo rũ, rất có thể quả dưa đã được hái từ khá lâu. Dù không bị hỏng thì chất lượng và độ mọng nước có thể không còn như ban đầu.

5. Ưu tiên những quả nặng tay

Một mẹo đơn giản khác là cầm thử và so sánh trọng lượng giữa những quả có kích thước tương đương. Quả dưa cầm nặng tay thường chứa nhiều nước hơn, ruột chắc và mọng. Trong khi đó, những quả nhẹ bất thường có thể đã bị mất nước hoặc chín quá mức, dẫn đến tình trạng ruột xốp, ăn không ngon.

Nói cách khác, với cùng kích thước, quả càng nặng thường càng đáng để lựa chọn.

Có nên mua dưa hấu bổ sẵn?

Nhiều người cho rằng mua dưa hấu đã cắt đôi sẽ an toàn hơn vì có thể nhìn thấy màu sắc bên trong. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Nếu quả dưa được người bán cắt ngay tại chỗ theo yêu cầu của khách hàng thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng với những nửa quả đã được bổ sẵn từ trước và bày bán trong thời gian dài, người mua nên cân nhắc kỹ. Bởi trong một số trường hợp, những quả dưa không còn đủ độ tươi hoặc khó bán nguyên quả sẽ được cắt ra để tiêu thụ nhanh hơn. Ngoài ra, dưa hấu đã bổ cũng dễ bị nhiễm khuẩn hoặc mất nước nếu bảo quản không đúng cách.

Nguồn: Aboluowang